Live TV

Câtă apă trebuie să bei pe caniculă în funcție de câte kilograme ai. Ce alimente recomandă specialiștii pentru hidratare

Data publicării:
Recomandările specialiștilor
Recomandările specialiștilor
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Câtă apă trebuie să bem zilnic, în funcție de greutatea corporală Nutrienții de care organismul are nevoie în sezonul cald Ce alimente recomandă medicii în zilele de caniculă Recomandările Ministerului Sănătății pentru zilele de caniculă

Valurile de căldură cresc riscul de deshidratare și pot pune presiune asupra organismului, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care petrec mult timp în aer liber. Specialiștii atrag atenția că, în perioadele caniculare, hidratarea trebuie adaptată în funcție de greutatea corporală, nivelul de efort și condițiile de mediu, iar alimentația joacă un rol la fel de important. De la cantitatea optimă de apă până la fructele și alimentele care ajută la refacerea electroliților pierduți prin transpirație, medicii explică ce recomandări ar trebui respectate pentru a face față temperaturilor ridicate.

Pe fondul temperaturilor tot mai ridicate din timpul verii, specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva efectelor caniculei.

Câtă apă trebuie să bem zilnic, în funcție de greutatea corporală

„Necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care nu există o cantitate universal valabilă. Deși recomandarea de aproximativ doi litri pe zi este frecvent invocată, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori, printre care greutatea corporală, vârsta, gradul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate.

Ca regulă orientativă, se poate lua în calcul un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană care cântărește 60 de kilograme ar avea nevoie de circa 1,8-2,1 litri de apă pe zi, în timp ce pentru o greutate de 70 de kilograme necesarul poate varia între 2,1 și 2,5 litri. În cazul unei persoane de 80 de kilograme, cantitatea recomandată se situează, în general, între 2,4 și 2,8 litri zilnic.

Aceste valori au însă un caracter orientativ. În perioadele cu temperaturi ridicate, în timpul activităților sportive sau în alte situații care determină pierderi crescute de lichide prin transpirație, necesarul de apă poate crește semnificativ, iar hidratarea trebuie adaptată în funcție de aceste condiții.”, a explicat pentru Digi24.ro Gina Tăujan, psihonutriționist

Cum arată o hidratare corectă și de ce nu trebuie să aștepți să apară senzația de sete

„O hidratare eficientă nu presupune consumul unor cantități mari de apă într-un interval scurt de timp, ci menținerea unui aport constant pe parcursul întregii zile. Organismul funcționează în condiții optime atunci când lichidele sunt consumate treptat și echilibrat, nu sporadic și în exces.

Printre obiceiurile recomandate se numără consumul unui pahar de apă imediat după trezire, hidratarea regulată între mese, precum și acordarea unei atenții sporite aportului de lichide în perioadele petrecute în aer liber sau în zilele cu temperaturi ridicate. De asemenea, senzația accentuată de sete indică deja debutul procesului de deshidratare. Din acest motiv, menținerea unui nivel adecvat de hidratare înainte de apariția acestui semnal reprezintă cea mai eficientă strategie pentru susținerea funcțiilor organismului.”, a mai explicat psihonutriționistul

Nutrienții de care organismul are nevoie în sezonul cald

„În timpul verii, organismul are nevoie de un aport echilibrat de nutrienți care susțin hidratarea, producerea energiei și funcționarea normală a sistemului nervos și cardiovascular. Printre cei mai importanți se numără electroliții, precum sodiul, potasiul și magneziul, care se pierd prin transpirație și contribuie la menținerea echilibrului hidric și a funcției musculare. Vitamina C ajută la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ și susține sistemul imunitar, în timp ce vitaminele din complexul B contribuie la reducerea oboselii și la transformarea alimentelor în energie.

De asemenea, calciul este esențial pentru sănătatea oaselor și funcționarea mușchilor, iar vitamina D, deși este obținută prin expunerea la soare, trebuie menținută la niveluri adecvate pentru susținerea organismului.”, a transmis pentru Digi24.ro Cornel Brotac, specialist în medicină regenerativă și recuperare medicală

Ce alimente recomandă medicii în zilele de caniculă

„Sunt recomandate bananele, bogate în potasiu, avocado, care furnizează potasiu și magneziu, nucile și semințele, surse importante de magneziu, precum și iaurtul și chefirul, care conțin electroliți și probiotice benefice pentru organism. Totodată, supele și ciorbele ușoare contribuie la hidratare și la refacerea rezervelor de sodiu și potasiu pierdute prin transpirație.

Fructele și legumele care ajută la hidratare

Fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă sunt recomandate în sezonul cald, deoarece contribuie atât la hidratarea organismului, cât și la asigurarea aportului de vitamine și minerale. Pepenele verde, pepenele galben, castraveții, roșiile, căpșunile, portocalele, salata verde și spanacul ajută la menținerea echilibrului hidric și furnizează nutrienți importanți pentru buna funcționare a organismului în perioadele cu temperaturi ridicate.”, a mai precizat Cornel Brotac

Recomandările Ministerului Sănătății pentru zilele de caniculă

Pe lângă măsurile recomandate de specialiști în privința hidratării și alimentației, Ministerul Sănătății îi sfătuiește pe oameni să își adapteze programul zilnic atunci când temperaturile ating valori extreme. Autoritățile atrag atenția că expunerea prelungită la soare și efortul fizic intens pot favoriza apariția problemelor de sănătate, motiv pentru care este indicată limitarea activităților desfășurate în exterior în intervalul cu cele mai ridicate temperaturi.

Ministerul recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11:00 și 18:00, purtarea hainelor lejere, din fibre naturale și în culori deschise, precum și utilizarea unei pălării cu boruri largi atunci când deplasarea în aer liber nu poate fi evitată.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Talibani
5
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Digi Sport
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate. Este „pragul minim de la care proiectul poate deveni acceptabil”
femeie bea apa pe strada canicula
Ministerul Sănătății anunță măsuri împotriva caniculei: ambulanțe suplimentate și puncte de distribuire a apei
Reguli noi pentru permisele de conducere. Foto Getty Images
Permisul de conducere s-ar putea obține după reguli noi. Ministerul Sănătății propune schimbări importante pentru șoferi
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”. Deblocarea a 22 de posturi „denotă o neînțelegere a situației”
bebelus in patut
România verifică bebeluşii la naştere doar pentru 3 afecţiuni. Alte state testează zeci de boli. Extinderea screeningului, în așteptare
Recomandările redacţiei
v putin si un soldat care saluta
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații...
dunare scazut bulgaria
Debitul Dunării, subiect de fake news pe rețelele sociale: „A secat...
Donald Trump la bordul air force 1
SUA fac încă un pas de retragere din Europa: Americanii nu vor să mai...
Ceuta
Miniștrii de Interne din țările Uniunii Europene se reunesc pentru a...
Ultimele știri
Dunărea atinge un nou prag critic: debitul la intrarea în țară coboară sub recordul negativ din 1985
Noi reguli pentru zborurile cu avionul: Țara europeană care permite câinilor de talie mare să călătorească în cabină
Budanov cere o ofensivă diplomatică a Ucrainei pe continentul unde influența Rusiei este „mult mai vulnerabilă decât pare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, de nerecunoscut după ce a slăbit 22 de kilograme. Actrița a pozat în costum de baie, fără filtre
Cancan
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Fanatik.ro
Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Șumudică, atac nuclear la FCSB: „Nici noi dacă făceam echipă în studio, nu luam 7!”. Nici Baciu nu a scăpat...
Adevărul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”