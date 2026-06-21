Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică semnele deshidratării

Pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii, menținerea unui aport adecvat de lichide devine una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății. Atunci când organismul pierde mai multă apă decât primește, pot apărea simptome precum setea accentuată, oboseala, amețelile sau dificultățile de concentrare, iar în cazurile severe riscul de complicații crește. Într-un interviu acordat Digi24.ro, psihonutriționistul Gina Tăujan a detaliat de câtă apă avem nevoie zilnic, ce alimente pot contribui la hidratare și care sunt semnele care indică instalarea deshidratării.

Consumul regulat de apă, pe parcursul întregii zile, rămâne cea mai eficientă măsură pentru prevenirea deshidratării și menținerea funcțiilor organismului.

Cât de importantă este apa pentru organism

„Apa este indispensabilă pentru menținerea stării de sănătate și pentru funcționarea corectă a organismului. Aceasta intervine în majoritatea proceselor biologice esențiale, contribuind la reglarea temperaturii corpului, transportul nutrienților și al oxigenului către țesuturi, precum și la eliminarea toxinelor și a produselor reziduale rezultate în urma metabolismului.

Un aport adecvat de lichide sprijină, totodată, buna funcționare a sistemului digestiv, a aparatului circulator și a activității cerebrale. Chiar și o pierdere redusă de apă poate influența negativ organismul, provocând scăderea nivelului de energie, dificultăți de concentrare și o stare generală de disconfort.” , a explicat Gina Tăujan

Ce cantitate de apă este recomandat să consumăm zilnic

„Necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care nu există o cantitate universal valabilă. Deși recomandarea de aproximativ doi litri pe zi este frecvent invocată, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori, printre care greutatea corporală, vârsta, gradul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate.

Ca regulă orientativă, se poate lua în calcul un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană care cântărește 60 de kilograme ar avea nevoie de circa 1,8-2,1 litri de apă pe zi, în timp ce pentru o greutate de 70 de kilograme necesarul poate varia între 2,1 și 2,5 litri. În cazul unei persoane de 80 de kilograme, cantitatea recomandată se situează, în general, între 2,4 și 2,8 litri zilnic.

Aceste valori au însă un caracter orientativ. În perioadele cu temperaturi ridicate, în timpul activităților sportive sau în alte situații care determină pierderi crescute de lichide prin transpirație, necesarul de apă poate crește semnificativ, iar hidratarea trebuie adaptată în funcție de aceste condiții.”, a mai precizat specialistul

Hidratarea corectă: când este cel mai bine să bem apă?

„O hidratare eficientă nu presupune consumul unor cantități mari de apă într-un interval scurt de timp, ci menținerea unui aport constant pe parcursul întregii zile. Organismul funcționează în condiții optime atunci când lichidele sunt consumate treptat și echilibrat, nu sporadic și în exces.

Printre obiceiurile recomandate se numără consumul unui pahar de apă imediat după trezire, hidratarea regulată între mese, precum și acordarea unei atenții sporite aportului de lichide în perioadele petrecute în aer liber sau în zilele cu temperaturi ridicate.

De asemenea, senzația accentuată de sete indică deja debutul procesului de deshidratare. Din acest motiv, menținerea unui nivel adecvat de hidratare înainte de apariția acestui semnal reprezintă cea mai eficientă strategie pentru susținerea funcțiilor organismului.”, a mai explicat psihonutriționistul

Modalități naturale de hidratare a organismului. Alimentele care completează aportul de apă

„Menținerea unui nivel optim de hidratare nu depinde doar de consumul de apă, ci poate fi susținută și prin alegerea unor alimente bogate în lichide. Multe fructe și legume contribuie semnificativ la completarea necesarului zilnic de apă și pot reprezenta o sursă suplimentară de hidratare. Printre produsele cu cel mai ridicat conținut de apă se numără pepenele verde, castravetele, căpșunile, piersicile, pepenele galben, roșiile, salata verde și ardeiul gras, acestea având, în general, un procent de apă de peste 80-90%.

În sezonul cald, includerea regulată a fructelor și legumelor proaspete în alimentație poate contribui la menținerea echilibrului hidric al organismului. În plus, acestea furnizează vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a corpului.

Apă infuzată: o metodă simplă pentru hidratare

Apa infuzată poate fi o alternativă utilă pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a consuma cantitatea recomandată de lichide din cauza gustului neutru al apei. Prin adăugarea unor ingrediente naturale, aceasta capătă o aromă plăcută și un plus de prospețime, fără a necesita zahăr sau alți îndulcitori.

Printre cele mai apreciate variante de apă infuzată se numără combinația de lămâie și mentă, recunoscută pentru efectul său răcoritor, fiind potrivită în special în zilele cu temperaturi ridicate. O altă opțiune populară este cea cu căpșuni și mentă, care oferă o aromă plăcută și ușor dulce, în timp ce asocierea dintre piersici și busuioc aduce un gust delicat, specific sezonului estival.

Pentru cei care preferă băuturile proaspete și revigorante, apa infuzată cu castravete și lămâie poate fi o alegere inspirată. De asemenea, combinația de portocală și mentă oferă un echilibru subtil între notele citrice și cele aromate.”, potrivit sursei Digi24.ro

Semnele deshidratării și riscurile asociate pentru organism

„Deshidratarea se poate instala progresiv, iar identificarea timpurie a simptomelor este esențială pentru prevenirea complicațiilor. Primele semne care pot indica un deficit de lichide în organism sunt:

senzația accentuată de sete;

uscăciunea cavității bucale;

durerile de cap;

starea de oboseală persistentă;

amețelile;

dificultățile de concentrare;

reducerea cantității de urină și închiderea culorii acesteia.

Pe măsură ce pierderea de lichide se agravează, organismul își poate diminua capacitatea de a menține temperatura corporală și de a susține funcțiile vitale. În aceste situații, pot apărea manifestări mai severe, precum:

crampe musculare;

epuizare provocată de expunerea la căldură;

scăderea tensiunii arteriale;

palpitații;

stări de confuzie;

creșterea riscului de insolație.

Pentru o evaluare rapidă a nivelului de hidratare, culoarea urinei poate reprezenta un indicator util. În general, o nuanță galben-pal sugerează că organismul beneficiază de un aport adecvat de lichide.

Copiii mici și persoanele vârstnice se numără printre categoriile cele mai expuse riscului de deshidratare, în special în perioadele cu temperaturi ridicate. În cazul acestora, mecanismele responsabile de reglarea temperaturii corporale și de menținerea echilibrului hidric sunt mai puțin eficiente, ceea ce crește vulnerabilitatea în fața efectelor căldurii excesive.”, a concluzionat psihonutriționistul Gina Tăujan