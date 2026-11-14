Câtă sare putem consuma pe zi. Specialiștii explică riscurile excesului și alimentele la care trebuie să fim atenți

Consumul excesiv de sare poate crește tensiunea arterială și poate afecta inima și rinichii, iar cantitatea adăugată în mâncare reprezintă doar o parte din aportul zilnic. Medicul cardiolog Alexandru Covaciu a explicat pentru Digi24.ro cât este recomandat să consumăm, ce alimente conțin cantități mari de sodiu și de ce înlocuitorii cu potasiu trebuie aleși cu precauție.

Recomandările privind consumul de sare variază în funcție de starea de sănătate, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiace sau renale.

Ce se întâmplă în organism când consumăm prea multă sare

„Consumul excesiv de sare poate afecta întregul organism, în special sistemul cardiovascular și rinichii. Una dintre cele mai importante consecințe este creșterea tensiunii arteriale. Excesul de sodiu favorizează retenția de apă, determinând creșterea volumului de sânge și a presiunii exercitate asupra pereților arterelor.

Dacă acest obicei se menține ani la rând, presiunea crescută asupra vaselor de sânge poate contribui la rigidizarea acestora și la instalarea hipertensiunii arteriale cronice. Astfel, o creștere temporară a tensiunii, favorizată de consumul de alimente sărate, se poate transforma într-o problemă persistentă.

Pe termen lung, hipertensiunea poate crește riscul unor afecțiuni cardiovasculare grave, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral (AVC). Totodată, aportul ridicat de sare poate afecta funcția renală și poate contribui la agravarea bolii cronice de rinichi.

Retenție de apă în organism

Un alt efect al consumului excesiv de sare este retenția de lichide, care se poate manifesta prin umflarea picioarelor și a gleznelor. În cazul persoanelor cu insuficiență cardiacă, acumularea de lichide poate agrava simptomele bolii, favorizând apariția edemelor și a dificultăților de respirație.

De asemenea, studiile au asociat consumul ridicat de sare, menținut pe termen lung, cu un risc crescut de cancer gastric. Excesul de sodiu poate favoriza și eliminarea unei cantități mai mari de calciu prin urină, contribuind la formarea calculilor renali și, în anumite condiții, la afectarea sănătății oaselor.

Efectele consumului excesiv de sare nu sunt întotdeauna resimțite imediat, însă riscurile cresc atunci când acest obicei devine constant.” , a explicat Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist cardiolog

Câtă sare este recomandat să consumăm zilnic

„Pentru un adult sănătos, recomandarea generală este de maximum 5 grame de sare pe zi, echivalentul unei lingurițe rase. Această cantitate include atât sarea adăugată în timpul preparării alimentelor, cât și pe cea existentă în produsele procesate.

În cazul pacienților cu insuficiență cardiacă, aportul de sare trebuie adaptat în funcție de starea de sănătate și de tratamentul urmat. Dacă în trecut se recomanda limitarea consumului la aproximativ 3 grame pe zi, cercetările ulterioare au arătat că o restricție atât de severă nu este benefică în toate cazurile. Astfel, în anumite situații, aportul poate ajunge la 5-8 grame pe zi, însă exclusiv la recomandarea medicului, în funcție de tratamentul administrat și de particularitățile fiecărui pacient.

În ceea ce privește tipul de sare, este recomandat să consumăm sarea iodată, deoarece contribuie la buna funcționare a glandei tiroide și la producerea hormonilor tiroidieni, mai ales în zonele în care există carențe ale acestui mineral.

Atenție la sarea cu potasiu, în special în cazul cardiacilor

Un alt aspect important îl reprezintă înlocuitorii de sare pe bază de clorură de potasiu (KCl), cunoscuți și sub denumirea de sare dietetică sau sare cu potasiu. Deși sunt utilizați pentru reducerea aportului de sodiu, aceștia nu sunt recomandați tuturor persoanelor.

Pacienții cu insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială sau afecțiuni renale, în special cei care urmează anumite tratamente, trebuie să consulte medicul înainte de a folosi astfel de produse. Unele medicamente cardiovasculare favorizează acumularea potasiului în sânge, iar asocierea lor cu sarea pe bază de clorură de potasiu poate duce la hiperkaliemie.

Creșterea excesivă a potasiului în sânge poate afecta activitatea electrică a inimii și poate provoca tulburări grave de ritm cardiac, inclusiv stop cardiac în cazurile severe.”, a mai precizat medicul pentru Digi24.ro

Alimentele care conțin multă sare, fără să ne dăm seama

„Aportul zilnic de sare nu provine doar din cantitatea adăugată în timpul preparării mâncărurilor, ci și din numeroase produse alimentare pe care le consumăm în mod obișnuit. De aceea, este important să verificăm etichetele produselor și să acordăm atenție cantității de sare indicate pe ambalaj, inclusiv în cazul alimentelor care nu au un gust pronunțat sărat.

Printre produsele cu un conținut ridicat de sare se numără murăturile conservate în saramură. În funcție de metoda de preparare, acestea pot ajunge la aproximativ 2 grame de sare la 100 de grame de produs, ceea ce reprezintă aproape jumătate din cantitatea maximă recomandată zilnic unui adult sănătos.

O altă categorie care necesită atenție este cea a preparatelor tradiționale, consumate mai ales în perioada sărbătorilor. Cârnații, toba, caltaboșul și lebărul, dar și salamul, șunca și alte tipuri de mezeluri, pot avea un conținut semnificativ de sare.

Nici produsele de panificație nu trebuie ignorate

Pâinea, covrigii și plăcintele sărate pot contribui considerabil la aportul zilnic de sare, în special atunci când sunt consumate frecvent. În plus, unele dulciuri și produse de patiserie din comerț conțin sodiu, chiar dacă gustul sărat nu este perceptibil.

La această listă se adaugă alimentele de tip fast-food, preparatele semipreparate și produsele intens procesate, care pot ascunde cantități importante de sare. De asemenea, anumite ape minerale pot avea un conținut ridicat de sodiu, motiv pentru care este recomandată verificarea compoziției de pe etichetă.” , a completat sursa Digi24.ro

Medicii recomandă monitorizarea aportului zilnic de sare și acordarea unei atenții sporite surselor ascunse din alimentație. Totuși, o depășire ocazională a cantității recomandate nu trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare. Cel mai important este ca alimentația să fie echilibrată pe termen lung, iar consumul excesiv de sare să nu devină un obicei.

De ce nu este recomandat să eliminăm complet sarea din alimentație

„Deși consumul excesiv de sare poate avea efecte negative asupra sănătății, eliminarea completă a acesteia din alimentație nu este o soluție recomandată. Sodiul este un mineral esențial pentru organism, având un rol important în menținerea echilibrului hidric, transmiterea impulsurilor nervoase și funcționarea normală a mușchilor.

Astfel, un nivel prea scăzut de sodiu în sânge, afecțiune cunoscută sub numele de hiponatremie, poate avea consecințe serioase. În funcție de severitate, aceasta se poate manifesta prin greață, confuzie și tulburări neurologice, iar în cazurile grave poate provoca convulsii și comă.

De aceea, restricțiile severe de sare trebuie evitate în lipsa unei recomandări medicale, în special de către pacienții cu afecțiuni cardiovasculare sau care urmează tratamente ce influențează echilibrul sodiului în organism.

Pentru menținerea unui aport echilibrat, este important să evităm excesul de sare adăugată în mâncare și să verificăm etichetele produselor alimentare, astfel încât să ținem sub control cantitatea totală consumată zilnic.” , a conchis Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist cardiolog