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Câte analize gratuite poți face cu un singur bilet de trimitere. Cât de des le poate recomanda medicul

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Analize medicale decontate de stat. Foto Getty Images
Analize medicale decontate de stat. Foto Getty Images
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Din articol
Câte investigații pot fi înscrise pe biletul de trimitere Ce analize medicale pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate Unde pot fi făcute analizele fără plată De câte ori pe an poate primi un român bilet de trimitere pentru analize gratuite Ce valabilitate are un bilet de trimitere de la medic Bilete de trimitere pentru persoanele neasigurate în sistemul de sănătate De ce documente ai nevoie pentru a beneficia de analize decontate de CNAS

O serie de analize medicale pot fi efectuate fără plată, pe baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de un specialist, la laboratoarele aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate. Numărul și tipul investigațiilor sunt stabilite în urma consultației, în funcție de situația pacientului, cu respectarea condițiilor de decontare.

De la controalele preventive la urmărirea bolilor cronice, investigațiile de laborator fac parte din serviciile finanțate prin asigurările de sănătate. Accesul la acestea presupune însă respectarea unor reguli care diferă în funcție de scopul examinării și de situația pacientului.

Câte investigații pot fi înscrise pe biletul de trimitere

Modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Sănătății și al CNAS nr. 2.168/502/2023, cu modificările ulterioare, conține 15 poziții pentru investigațiile recomandate. Același număr de rubrici apare pe formularul dedicat prevenției.

Acestea sunt completate de medic, pe baza unei consultații inițiale și în funcție de recomandare. Existența lor nu înseamnă că toate trebuie ocupate și nici că pacientul poate alege orice 15 teste din lista serviciilor decontate.

Pentru prevenție există și recomandări care necesită documente separate: când sunt indicate atât analize de laborator, cât și examinări de radiologie sau imagistică, se eliberează trimiteri distincte. Instrucțiunile prevăd un bilet separat pentru fiecare investigație imagistică.

Ce analize medicale pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate

Pachetul de bază pentru serviciile paraclinice din ambulatoriu cuprinde analize de hematologie, biochimie, imunologie și microbiologie, precum și examinări ale celulelor și țesuturilor. Investigațiile se acordă în condițiile prevăzute pentru fiecare serviciu, pe baza recomandării medicale. Includerea în nomenclator nu înseamnă că orice pacient poate efectua gratuit întreaga listă.

Hemoleucograma și testele de coagulare

În categoria analizelor de hematologie sunt incluse hemoleucograma completă, numărătoarea reticulocitelor, examenul citologic al frotiului sanguin și VSH. Hemoleucograma cuprinde mai mulți parametri, între care hemoglobina, hematocritul și numărul globulelor roșii, al globulelor albe și al trombocitelor. Lista include, de asemenea, determinarea grupului sanguin ABO și Rh la gravide, precum și identificarea anticorpilor specifici anti-Rh.

Analize pentru glicemie, colesterol și evaluarea funcției renale

Investigațiile biochimice cuprind glicemia, colesterolul total, HDL colesterolul, LDL colesterolul și trigliceridele. Pot fi incluse și testul de toleranță la glucoză administrată oral, cunoscut drept TTGO, respectiv hemoglobina glicată, HbA1c, pentru care există condiții specifice de recomandare și decontare.

Pentru evaluarea funcției renale și a substanțelor eliminate prin urină, nomenclatorul prevede ureea și creatinina serică, aceasta din urmă cu estimarea ratei de filtrare glomerulară, precum și acidul uric seric.

Pot fi decontate examenul complet de urină, format din sumar și sediment, dozarea proteinelor urinare, albumina urinară, raportul albumină/creatinină, glucoza și creatinina urinară. Aceeași categorie include proteinele totale serice, electroforeza proteinelor și albumina serică.

Enzime, vitamine și determinări ale fierului

Lista analizelor decontabile cuprinde bilirubina totală și directă, transaminazele TGO și TGP, gama GT și fosfataza alcalină. Sunt incluse creatinkinaza (o enzimă esențială pe care organismul o folosește pentru a produce energie în mușchi și în alte țesuturi), alfa-amilaza serică, lipaza serică și lactatdehidrogenaza, denumită și LDH - o enzimă intracelulară prezentă în aproape toate țesuturile organismului, cu concentrații mari în inimă, ficat, mușchi, rinichi, creier și plămâni.

Pentru investigarea metabolismului fierului sunt prevăzute sideremia, feritina și transferina serică. În pachet figurează și dozarea vitaminei B12 și a acidului folic.

Analize hormonale și imunologice

În categoria imunologiei și imunochimiei se regăsesc TSH și FT4, utilizate în evaluarea tiroidei, precum și anticorpii împotriva tiroperoxidazei, cunoscuți drept ATPO. Sunt incluse parathormonul, FSH, LH, cortizolul, testosteronul, estradiolul, progesteronul și prolactina.

Nomenclatorul cuprinde și proteina C reactivă, factorul reumatoid și imunoglobulinele IgG, IgA, IgM și IgE. Pentru evaluarea prostatei sunt prevăzute PSA și fracțiunea sa liberă, free PSA, cu respectarea condițiilor specifice de recomandare.

Teste pentru infecții

Pot fi decontate determinarea anticorpilor anti-HAV de tip IgM, antigenul HBs și anticorpii anti-HCV, precum și testarea HIV la gravide, în condițiile stabilite de norme. Lista include ASLO, testele VDRL sau RPR, confirmarea TPHA și determinarea antigenului Helicobacter pylori.

Examinările microbiologice cuprind analiza bacteriologică a exudatului faringian pentru streptococi beta-hemolitici din grupele A, C și G, examenul fungic faringian, urocultura, coprocultura și examenul coproparazitologic.

Sunt prevăzute examinări microscopice și culturi din secreții vaginale, culturi din secreții cervicale, precum și teste pentru Streptococcus agalactiae la gravide. În aceeași categorie intră examinările din secreții uretrale, otice și conjunctivale, exudatul nazal și analizele bacteriologice sau fungice din colecții purulente.

Test pentru depistarea hemoragiilor oculte

Normele CNAS prevăd și testul imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale. Decontarea serviciului este legată de condițiile de raportare stabilite pentru screeningul cancerului colorectal.

Ce condiții însoțesc lista analizelor decontabile

Dreptul de recomandare diferă în funcție de investigație. Unele examinări pot fi prescrise de medicul de familie, în timp ce altele presupun o anumită specialitate, o indicație medicală precisă sau îndeplinirea unor criterii suplimentare.

De exemplu, confirmarea TPHA se decontează în cazul unui rezultat pozitiv la VDRL sau RPR, iar frotiul sanguin are condiții legate de modificarea parametrilor hemoleucogramei.

Pentru persoanele deja diagnosticate cu diabet, evaluarea periodică prin HbA1c urmează și regulile programelor naționale. Aceste prevederi trebuie verificate împreună cu recomandarea medicului și cu serviciile pentru care laboratorul are contract.

Unde pot fi făcute analizele fără plată

Pentru persoanele asigurate, trimiterea trebuie emisă de un medic de familie sau de un specialist care lucrează în relație contractuală cu casa de asigurări. La rândul său, laboratorul ales trebuie să aibă contract pentru examinările recomandate.

Pacientul poate apela la un furnizor aflat în contract cu orice casă de asigurări, indiferent de cea cu care lucrează medicul prescriptor.

Există și situații în care persoanele neasigurate beneficiază de investigații decontate, între care prevenția, confirmarea unei suspiciuni oncologice și anumite testări pentru hepatitele B și C ori HIV la gravide. Fiecare categorie are condiții proprii de acces.

De câte ori pe an poate primi un român bilet de trimitere pentru analize gratuite

„Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale. În momentul în care o persoană vine în cabinet, se face un consult, iar medicul constată că are nevoie de analize medicale. În acel moment, primește un bilet de trimitere specific pentru nevoile sale.

De asemenea, dacă personalul medical constată că un pacient are nevoie și de alte investigații medicale (pentru a stabili un diagnostic clar), atunci analizele pot fi suplimentate.

Nu există limitări în ceea ce privește eliberarea unui bilet de trimitere

Dacă un medic constată, de exemplu, în această lună, că este nevoie de mai multe investigații pentru a stabili o boală (apar alte simptome între timp, după ce primele analize au fost făcute), atunci poate să mai elibereze încă un bilet de trimitere și luna viitoare.”, a explicat pentru Digi24.ro medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Ce valabilitate are un bilet de trimitere de la medic

„Valabilitatea biletului de trimitere depinde, în primul rând, de tipul acestuia. Dacă vorbim de un bilet de trimitere pentru a diagnostica o boală acută sau subacută, valabilitatea este de 30 de zile.

Dacă vorbim de un bilet de trimitere pentru a diagnostica o boală cronică/monitorizarea unei boli cronice, valabilitatea este de 90 de zile.”, a mai precizat medicul specialist

Există mai multe tipuri de bilete 

„Medicul de familie poate face bilet de trimitere pentru analizele preventive, pentru cele uzuale la care are dreptul fiecare pacient o dată pe an. Ele sunt un număr specific de analize în funcție de grupa de vârstă, tipul de pacient (diferă de la bărbat la femeie sau copii).

Alt bilet de trimitere pe care putem să îl prescriem (noi, medicii de familie) este cel în cazul în care bănuim o boală și atunci este nevoie de analize specifice care să ne ajute la un diagnostic. Acesta este un bilet de trimitere pentru investigații paraclinice (aici putem menționa analize sau radiografii, test Papanicolau, ori pentru examenul de osteoporoză, ecografii etc).

Și mai există un bilet de trimitere în care solicităm un consult interdisciplinar, în care, pentru a elucida un diagnostic ori pentru a stabili un grad de evoluție, putem trimite pacientul către un consult la un medic specialist (de ex: pacient cu hipertensiune trebuie trimis către medicul cardiolog pentru investigații suplimentare).”, a mai transmis medicul Sandra Alexiu

Bilete de trimitere pentru persoanele neasigurate în sistemul de sănătate

„Există prevederi care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (persoane neasigurate).

Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase (biletul are o rubrică specială pentru persoanele neasigurate).”, conchide medicul

De ce documente ai nevoie pentru a beneficia de analize decontate de CNAS

  • Bilet de trimitere pentru serviciile recomandate (eliberat de medicul de familie/medicul specialist, după caz);
  • Carte de identitate. Pentru pacientul minor, cu vârsta mai mică de 14 ani, este nevoie de certificatul de naștere;
  • Card de asigurat sau, după caz, adeverință de asigurat;
  • Alte documente, după caz, în funcție de recomandarea medicului (ex: buletin recent de analize).

Editor : C.S.

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