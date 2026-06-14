Live TV

Câte ore pe zi pe rețelele sociale cresc riscul de depresie la adolescenți: Concluziile unui studiu desfășurat timp de un deceniu

Data publicării:
Depressed Teenage Girl Sitting On Bed At Home Looking At Mobile Phone With Head In Hands
Imagine ilustrativă cu o adolescentă folosind un telefon mobil. Foto: Profimedia Images

Timpul petrecut pe rețelele sociale în perioada adolescenței ar putea avea consecințe care se resimt mai târziu, arată rezultatele unui studiu australian desfășurat timp de un deceniu. Cercetătorii au analizat evoluția stării de bine și a sănătății mintale în rândul a aproape 1.200 de tineri și au identificat o asociere care ridică noi semne de întrebare privind utilizarea platformelor online.

Un studiu australian desfăşurat timp de un deceniu a constatat că adolescenţii care utilizează reţelele sociale timp de două sau mai multe ore pe zi au un risc mai mare ca starea de bine să le fie afectată şi să sufere de depresie, în special în prima parte a adolescenţei, informează un studiu publicat în Medical Journal of Australia.

Cercetarea a constatat că utilizarea intensă a reţelelor sociale la vârste cuprinse între 12 şi 18 ani a fost asociată cu o „creştere mică, dar vizibilă, a problemelor de sănătate mintală un an mai târziu”, subliniind necesitatea de a reduce timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor, se arată într-un comunicat publicat vineri de Murdoch Children's Research Institute (MCRI) din Australia, care a condus studiul, potrivit Agerpres.

Cercetarea a monitorizat aproape 1.200 de participanţi din Melbourne, cu vârste cuprinse între 9 şi 19 ani, colectând date anual, înaintea introducerii, în 2025, a restricţiilor privind accesul la reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, impuse de Australia. De asemenea, a inclus măsurători privind utilizarea reţelelor sociale şi depresia, anxietatea, starea de bine şi autovătămarea.

Cercetătorii au declarat că nivelurile ridicate de probleme de sănătate mintală, hărţuirea cibernetică şi expunerea la conţinut online dăunător asociat utilizării reţelelor sociale au stârnit o alarmă generalizată.

Impactul a fost cel mai pronunţat în rândul fetelor cu vârste de 12 şi 13 ani, deşi, potrivit cercetătorilor, au fost observate creşteri în cazul ambelor sexe. Specialiştii au adăugat că, deşi creşterea la nivel individual a riscului a fost modestă, efectele ar putea fi semnificative la nivel populaţional.

Studiul a relevat că prima parte a adolescenţei reprezintă o fereastră critică pentru intervenţie, după cum a declarat autoarea principală, Nandi Vijayakumar, cercetătoare la MCRI şi la Universitatea Deakin din Australia.

Coautoarea studiului, Susan Sawyer, de la MCRI, a declarat că aceste constatări subliniază necesitatea unor limite adecvate vârstei, a unor programe mai bune de alfabetizare digitală şi a unor îndrumări parentale mai clare pentru reducerea riscurilor la adresa sănătăţii mintale.

Cercetările anterioare ale MCRI au constatat că aproape trei sferturi dintre adolescenţii australieni se confruntă cu depresia sau cu anxietatea semnificativă clinic, subliniind necesitatea unei prevenţii mai ample, dincolo de îngrijirea clinică.

Rezultatele studiului oferă un nou argument în favoarea măsurilor adoptate de Australia, care a devenit anul trecut prima țară ce a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, invocând riscurile tot mai mari pentru sănătatea mintală a tinerilor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
meta profimedia
Pană de proporții a platformelor și serviciilor Meta. Facebook și Messenger par să fi avut probleme la nivel global
politisti
Autoritățile anunță ce se va întâmpla cu frații copilului de 2 ani găsit mort în casă, în Galați. Mama lor e internată în spital
Little child using a tablet covered with a blanket
Încă o țară vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani
social media
Consumul de videoclipuri scurte și dinamice afectează memoria. Cum explică cercetătorii efectul reel-urilor asupra creierului
dezinformare pe internet
„Devine deja obositor”. Val de fake news pe rețelele sociale. Cum ne putem apăra de dezinformările care circulă pe internet
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
INSTANT_TOMAC_PNL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Când va depune Eugen Tomac programul de guvernare în Parlament. Azi...
mama tine de mana un bebelus
Programul de guvernare. Plafonul indemnizaţiei de creştere a...
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Ultimele știri
Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Cine cred românii că va fi golgheterul CM 2026
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Premierul desemnat Tomac: pensiile vor crește cu sume între 120 lei și 600 lei. Există și o veste proastă
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme