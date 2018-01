Somnul copiilor este la fel de important precum alimentația sau mișcarea. Un copil care nu se odihnește bine răcește mai usor, nu are energie, nu are răbdare, nu se poate concentra la grădiniță sau la școală. Mai mult, studiile arată că tulburările de somn pot duce în timp la depresie, diabet ori obezitate.

Izabela Pănescu a dezbătut acest subiect ămpreună cu Mihaela Oros, medic primar pediatru şi pneumolog, cu competenţă în somnologie pediatrică.

Copii odihniţi, copii sănătoşi

Izabela Pănescu: Doamna doctor vreau sa-mi spuneti mai intai care este rolul somnului? Pentru ca asa cum spuneam cu totii ne gandim sa mancam sanatos sa facem miscare dar putini oameni se gandesc cat de importanta este odihna la copii.

Mihaela Oros: E adevarat. Ati sintetizat extrem de bine in cateva cuvinte rolul somnului. La fel de important ca si alimentatia in sensul ca avem nevoie sa functionam de mancare de nutrienti de proteine pe care le stim foarte bine si glucite si toate acestea dar la fel de important este si somnul pentru ca in timpul somnului organismul efectiv se reface de tot ce acumuleaza peste zi astfel incat a doua zi sa putem sa o luam de la capat. Pe de alta parte somnul este un proces activ dincolo de acest proces de refacere. In timpul somnului se secreta proteine, se secreta hormoni de crestere la copii dar nu numai, sunt diferiti hormoni cu varfuri de secretie in timpul somnului. Imunitatea se sintetizeaza si se construieste la fel in timpul somnului. Adica in aceste ore de somn creierul nostru este foarte activ si in functie de varsta tese acolo ora de ora toate aceste procese ft importante. Termoreglarea modul in care noi ne reglam temperatura de fapt noi nici nu suntem constienti de lucrurile astea la fel se sintetizeaza si se construieste in timpul somnului.

Izabela Pănescu: Deci de un somn bun depinde foarte mult buna dezvoltare a copiilor?

Mihaela Oros: Da. Exact. A copiilor si functionarea lor a doua zi.

Câte ore trebuie să doarmă copiii

Izabela Pănescu: De cate ore de somn are nevoie un copil in functie de varsta?

Mihaela Oros: E putin greu sa limitam foarte clar numarul de ore si de aceea nu as vrea sa fim foarte stricti. Este in functie de varsta, copiii mici dorm mai mult, respectiv 13-14 ore bebelusii. Pe masura ce ei cresc se micsoreaza numarul de ore. La scoala 9-10-11 ore, adolescentul la fel 9 ore. Ni se pare mult, dar cam atat trebuie sa doarma. Pe masura ce copiii cresc, scade durata somnului.

Obiceiuri care afectează somnul copiilor

Izabela Pănescu: Ce obiceiuri afecteaza somnul copiilor in general?

Mihaela Oros: Somnul si tot ce facem noi pe durata zilei si implicit a noptii poate e bine sa gandim lucrurile pe 24 de ore. Limitam ziua pe durata luminii, cat avem lumina afara, noaptea si somnul cat nu e lumina. Cumva asa suntem noi facuti, rtimul nostru circadian in acest fel functioneaza si atunci ne este cel mai bine, cand sincronizam ritmul nostru intern cu soarele si intunericul.

Izabela Pănescu: Deci daca ne culcam prea tarziu nu e tocmai bine.

Mihaela Oros: Revin acum la intrebarea dvs - societatea noastra se schimba si suntem cumva in miscare si activi 24 de ore. Copiii la randul lor au ritmul familiei, parintii vin un pic mai tarziu de la serviciu, au multe activitati extra sa spunem serviciu, copiii extra scolare. Toata aceasta dinamica ajunge sa influenteze activitatea si viata noastra de zi cu zi si implicit a copiilor. Deci raspunsul la ce influenteaza somnul copiilor si activitatile lor vine din acesta directie. Dinamica familiei si bineinteles programul scolar si toate activitatile pe care ei le fac. Asta cumva cred ca este foarte important si principal. Sunt si anumite patologii care pot influenta lucrurile acestea si rutina de somn pe care o cunoastem destul de bine, ce facem, stingem lumina, astea sunt mici detalii pana la urma. dar foarte importante.

Părinţi relaxaţi, copii odihniţi

Izabela Pănescu: Este importanta o rutina de somn?

Mihaela Oros: Este importanta, dar asta spun ca rutina de somn inseamna cele cateva minute cumva inainte de somn. Sa spunem o poveste sa stingem lumina sa facem putin de liniste. Pe de alta parte insa daca noi cu totul mutam programul tarziu in seara in care ne jucam cu copiii, acest lucru implicit va influenta ora de masa ora de culcare si totul se deruleaza. Este un efort pe care noi il facem si probabil ca va trebui sa l facem in continuare in acela de a sincroniza activitatea noastra atata de intensa activa a societatii moderne cu nevoile acestea pe care noi ca oameni le avem, repectiv sa mancam cat de cat regulat in anumite principii sa functionam corect si sa dormim bine si asta ne influienteaza pe termen lung nu numai imediat.

Izabela Pănescu: Daca parintii il culca pe copil sa zicem la 20-21 dar ei stau pana la 24 - 01 e ok sau copilul pana la urma o sa ajunga si el asa doarma mai tarziu?

Mihaela Oros: Pentru parinti? Parintii au si ei nevoie de a avea cateva ore dupa ce se culca copilul sa isi faca si alte activitati sa mai stea de vorba sa mai vada un film. E adevarat nu trebuie sa avem acelasi program copii si adult si de fapt asta e un alt element important in momentul in care ne gandim la somnul copiilor. Fara sa ne dam seama incercam sa ne facem acelasi program in sensul in care bebelusii foarte mici - ca sa o luam de la varsta mica - ei dorm putin scurt si se trezesc mananca dorm scurt se trezesc si mananca indiferent de zi si noapte pentru ca ei inca nu au construit acest ritm circadian, nu l-au finalizat. Noi ca adulti ce facem? Ne-am dori ca bebelusul sa doarma toata noaptea legat ca si noi si atunci fa-i ceva, leagana-l, ajuta-l sa doarma, fa-i ceva, fara sa vrem.

Izabela Pănescu: Cum este cu aceste obiceiuri, cu leganatul, cu suzeta, cu biberonul?

Mihaela Oros: Da, dar incercam sa ajutam copilul sa doarma. Daca insa intelegem pe de alta parte ca bebelusii in primele luni de viata nu pot, creierul lor nu poate sa consolideze somnul, sa doarma legat cateva ore. Intelegand acest lucru undeva in primul rand ne relaxam si stim ca asta se intampla si nu ne mai straduim atata, il lasam sa doarma cam cat poate sa doarma si mai cerem un pic de ajutor in primele luni.

Izabela Pănescu: Dar daca nu adoarme? Daca plange, practic aici parintii intervin cu leganatul, cu suzeta.

Mihaela Oros: E adevarat ca in primele luni acolo ajutam nu avem incotro. Asta incerc sa spun. In primele luni e normal sa se intample asta si atunci nu trebuie sa fim noi foarte insistenti in ai lega, hai fai ceva noaptea. Il mai lasam un pic mai sta cateva minute jumatate de ora iar il culcam si trebuie sa avem un pic de ajutor sau intelegem si nu ne mai e atat de greu. Pe masura ce ei cresc insa dupa 7-8 luni 1 an stim ca ei pot sa lege somnul si sa adoarma legat.

Semnele tulburărilor de somn la copii

Izabela Pănescu: Foarte pe scurt, care ar fi semnele care sa i faca pe parinti sa mearga la medic?

Mihaela Oros: In primul rand cand parintilor li se pare ca i prea mult ca nu mai pot face fata. Zi de zi, saptamana dupa saptamana copilul nu se culca, nu reusesc, nu se mai inteleg sau se trezesc de multe ori pe noapte sau vedem semne de peste zi: e somnolet sau dimpotriva la copii cu atat mai mult nu vedem somnolenta cat devin irascibili, iritabili nu te mai intelegi cu el nu sta locului la scoala daca sunt copii de scoala adorm cu capul pe banca, profesorii ne spun ca au probleme de invatare de memorie, deci tot ce li se pare cumva prea mult.

Boli cauzate de lipsa de somn

Uneori sforaie in timpul somnului, somn agitat se trezesc spuneam iar dorm in pozitii ciudate poate isi cauta o pozitie in care sa respire mai bine, cumva tot ce e acest nefiresc sau prea mult in somnul copiilor e bine sa discute cu medicul curant cu medicul pediatru care stie copilul cu medicul de familie si apoi daca totusi persista e nevoie de facut ceva.