Categorii de persoane care nu se mai pot vaccina gratuit. Medicii avertizează: „Mulți oameni se află în această situație”

Începând cu 1 septembrie 2025, mii de români au rămas fără asigurare de sănătate, după ce statutul de coasigurat a fost eliminat prin Legea nr. 141/2025. Persoanele afectate beneficiază acum doar de pachetul minimal de servicii medicale, care acoperă strict urgențele majore. În plus, vaccinarea antigripală nu mai este disponibilă gratuit pentru persoanele neasigurate. Cei care doresc să se imunizeze trebuie să achite integral costul serului.

Persoanele fără calitate de asigurat în sistemul de sănătate din România au posibilitatea de a beneficia, în mod gratuit, de anumite consultații și investigații medicale, în special în scopul prevenirii, depistării precoce și confirmării afecțiunilor oncologice. Accesul la aceste servicii se realizează în baza unei recomandări emise de medicul de familie, iar finanțarea acestora poate fi asigurată din fondurile destinate sistemului public de sănătate.

Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare antigripală gratuită

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se adminsitrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Foarte important: Persoana care primește rețeta pentru administrarea vaccinului trebuie să fie asigurată în sistemul de sănătate. Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de bolile de care suferă. Din păcate, mulți oameni se află în această situație. (persoane neasigurate, care nu beneficiază de gratuitate)

Doar persoanele asigurate pot primi rețete compensate sau gratuite în sistemul public de sănătate. În lipsa asigurării, pentru persoanele neasigurate se recomandă vaccinarea contra cost.”, a explicat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Vaccinarea antigripală pentru persoanele încadrate în programele naționale de sănătate

„Încă nu știm în ce măsură este posibilă vaccinarea gratuită pentru persoanele care sunt încadrate în programele naționale de sănătate, pentru că aici este o formă specială de compensare, doar pentru boala respectivă. În această perioadă așteptăm informații despre protocoalele de vaccinare pentru a știi dacă persoanele care se încadrează în programul national beneficiază și de vaccin gratuit sau doar de medicamentele pentru boala pe care o au.”, a mai menționat medicul specialist.

Vaccinul gripal este compensat în România

Potrivit Ordinului nr. 3.120: Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu, cuprinse în sublista E - secțiunea E2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

Pentru vaccinarea gratuită împotriva gripei:

copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;

gravide;

persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

boli cardiovasculare cronice;

boli respiratorii cronice;

boli renale cronice;

boli hepatice cronice;

boli neurologice cronice;

boli metabolice;

boli oncologice;

boli autoimune;

malformații congenitale;

obezitate;

asplenie, pacient aflat în pregtire în vederea efectuării unei splenectomii;

persoane cu infecție HIV/SIDA;

terapie imunosupresoare;

transplant;

imunosupresie congenitală;

persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

Compensare 50% pentru: persoane cu vârsta ≥ 45 ani și < 65 ani, fără boli cornice;

Ce analize sunt gratuite pentru persoanele neasigurate în sistemul de sănătate

"Există prevederi noi, care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (neasigurații). Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet de trimitere (acestea au o rubrică specială pentru persoanele neasigurate) pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase", a explicat pentru Digi24 Sandra Alexiu, medic de familie și Președinte la Asociația Medicilor de Familie București

Lista serviciilor medicale decontate de stat

Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pacienților, pe grupe de vârstă astfel:

Două consultații pe an/pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 28 și 39 de ani;

Până la 2 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, care sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice;

Până la 3 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice.

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, acesta va putea elibera un bilet de trimitere, după caz:

Să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii;

Să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

Să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale gratuite:

urgențe medicale;

servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic;

consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei;

consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice;

proceduri diagnostic pentru depistarea afecțiunilor oncologice precum și servicii medicale în scop diagnostic - caz, acordate inclusiv prin asistență medicală mobilă - pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

Acestea se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie de bilet de trimitere. (Sursa: Ghidul Asiguratului CNAS)

Toți pacienții cronici, inclusiv cei neasigurați, continuă să beneficieze de tratamente prin Programele Naționale de Sănătate

Accesul tuturor pacienților cronici (inclusiv cei fără asigurare de sănătate), rămâne disponibil la tratamentele finanțate prin programele naționale de sănătate. În proiectul de lege publicat de Ministerul Finanțelor, este menționat explicit faptul că:

„Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate beneficiază de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea, după caz, acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum și de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (...), până la vindecarea respectivei afecțiuni.”

Acest lucru înseamnă că toți pacienții incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv cei cu afecțiuni cronice precum: oncologie, diabet, afecțiuni cardiovasculare, ortopedice, bolnavi cu insuficiență renală cronică dializați, boli rare, HIV/SIDA, TBC, etc. - beneficiază în continuare, de tratamente, dispozitive și materiale sanitare , servicii medicale acordate în cadrul acestor programe, indiferent de statutul lor de asigurat. (Sursa: Ministerul Sănătății)