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Video Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog

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malpraxis spital sm
Pacientul acuză spitalul din Negrești-Oaș de malpraxis, după ce a fost cusut cu o așchie de lemn rămasă în obraz. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Caz șocant în județul Satu Mare. Un bărbat acuză medicii de la Spitalul Negrești-Oaș că l-ar fi lăsat cu o bucată de lemn în obraz. Doctorul care l-a tratat, ginecolog de profesie, nu ar fi văzut corpul străin și l-ar fi cusut, după care l-ar fi trimis acasă. Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a ajuns în stare gravă la un alt spital, de această dată în Baia Mare, unde a fost operat. Acum, pacientul vrea să dea primul spital în judecată. 

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Bărbatul a ajuns la spitalul din Negrești-Oaș, județul Satu Mare, după ce s-a lovit în timp ce tăia lemne, iar o așchie i-a rămas înfiptă în obraz. În acel moment, de gardă, era doar un ginecolog. Medicul i-a cusut rana, dar omul spune că nu i-a scos și bucata de lemn.

„M-a trimis acasă cu o singură rețetă de antibiotic”, povestește Gheorghe Roman, pacientul care acuză spitalul de malpraxis.

După o lună, bărbatul a ajuns din nou la spital, de data aceasta în Baia Mare, cu dureri și obrazul infectat.

„Ăsta era sub ochi și astea celelalte în partea maxilară. Se vedea că era hemoragie foarte puternică și n-avea de unde să știe doctorul de acolo ce am, că eu eram cusut, aproape vindecat, deci cu lemnul în față... Apoi a început să puroieze și apoi și-a dat doctorul seama că ceva nu-i în regulă”, mai spune bărbatul.

A fost operat, iar acum vrea să dea în judecată spitalul din Satu Mare.

„Așchiile din față și de sub ochi mi-au provocat probleme de vedere”, mărturisește revoltat Gheorghe Roman.

„Este depusă deja o plângere la Parchet, pentru două infracțiuni: una pentru vătămare corporală din culpă și una pentru neglijență în serviciu”, spune Ovidiu Silaghi Mureșan, avocatul pacientului.

În paralel, și la spitalul din Negrești-Oaș a fost începută o anchetă internă.

„Am solicitat un punct de vedere al medicului care a consultat pacientul și am trimis speța pentru analiză la Consiliul etic al Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș”, a declarat, pentru Digi24, Pap Dalma, managerul Spitalului Negrești-Oaș.

redactor: Roberta Măicăneanu
operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

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