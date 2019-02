Cazul unei femei mutilate de chirurgul cu 8 clase. Medic: „Este extrem de greu de rezolvat”

Dr. Radu Ionescu, şeful Clinicii de Chirurgie Estetică de la Medlife, susţine că are cel puţin o pacientă mutilată de medicul italian, Matteo Politi. Femeia a venit la el cu necroze la sâni, în urma unei operații de implant mamar. Dr. Radu Ionescu precizează că pacienta trebuie să aștepte un an până să se încerce manevre chirurgicale de reconstrucție a zonei.

„Situația acestui impostor este mult mai gravă decât a prezentat-o presa. Aici mă refer la mutilările pe care le-a efectuat în urmă practicării medicinei fără drept.

O să va prezint un caz al unei paciente care a venit la mine în cabinet pentru a încerca să rezolve situația lăsată de acest impostor, o mutilare în urma unei operații de augumentare cu mastopexie.

Multumesc pacientei că a acceptat să public pozele. Singura rugăminte a dânsei a fost să informez potențialele paciente de chirurgie plastică faptul că este foarte important să se informeze serios asupra mediculului care va practica intervenția chirurgicală.

Pe lângă rezultatul dezastruos estetic pe care îl are, are și încă o complicație locală care se numește necroză de areolă. Practic, în urma actului chirurgical se întrerupe vascularizarea zonei pigmentare a sânului, determinând la nivelul acestuia o zonă cicatricială, mutilantă, extrem de greu de rezolvat chirurgical într-un timp ulterior. Se recomandă să aștepte până la un an de zile și atunci se vor încerca niște manevre chirurgicale de reconstrucție a acestei zone. Dacă nu, vom încerca printr-un tatuaj să remediem situația local”, a transmis dr. Radu Ionescu, medic specialist în chirurgie reconstructivă şi estetică a sânului, pe Instagram Stories.

Un italian cu 8 clase a convins un spital din România că este medic chirurg

Un italian fără studii de specialitate s-a dat drept medic în România şi chiar a convins o clinică privată să-l lase să intre în sala de operaţie. Matteo Politi, care se dădea medic sub numele de Matthew Mode, avea doar 8 clase absolvite și a primit în Italia o condamnare de un an şi jumătate cu suspendare, pentru o infracțiune asemănătoare.

Bărbatul nu intra în sala de operație singur, așa s-a descoperit că este un chirurg fals. Asistentele au observat că acesta nici măcar nu știa să se spele pe mâini și să-și pună mănușile în mod corespunzător.

A fost făcută o sesizare la DSP și la Colegiul Medicilor și a început o anchetă. În plus, a fost demarată și o anchetă penală de către procurorii de la Parchetul General.

Matteo Politi a fost prins miercuri dimineață într-un tren în timp ce încerca să intre în Ungaria.

Prima reacție a falsului chirurg: Sunt medic, statul român mi-a echivalat diplomele

Falsul chirurg Matthew Mode, pe numele real Matteo Politi, a declarat la Xtra Night Show de la Antena 1, că nu este un fals medic, că nu fuge - dar nu vrea să spună unde e - şi că are tot dreptul de a profesa în România pentru că i-au fost recunoscute şi echivalate diplomele, în acest scop apelând la servicile unui avocat, identificat doar prin prenumele "Laura".

Cu privire la diploma în medicină obţinută de acesta la Universitatea din Priştina, şefa DSP a declarat pentru Libertatea că nu a înţeles nimic din ea şi că nu înţelege cum un funcţionar a putut da un aviz în baza acestui document, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătăţii spune că impostorul a obţinut parafa de la Direcţia de Sănătate Publică pentru că unei funcţionare i s-a făcut milă de el. Dezvăluirea a fost făcută în această dimineaţă de Sorina Pintea, într-o intervenţie la Europa FM.

