Live TV

Ce a descoperit ancheta DSP în cazul focarului de toxiinfecţie de la o nuntă organizată la un hotel din Iaşi

Data publicării:
ambulanta 112
Foto: Shutterstock

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a anunţat, joi, că rezultatele preliminare ale analizelor efectuate în cazul focarului de toxiinfecţie alimentară apărut după participarea o nuntă organizată la un hotel din Iaşi au confirmat prezenţa bacteriei Salmonella enterica grup C la pacienţi şi a stafilococului auriu la angajaţi.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi, Marius Voicescu, a anunţat că rezultatele coproculturilor pentru primii trei pacienţi internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi sunt pozitive pentru Salmonella enterica grup C.

Totodată, în urma analizării a şase probe de exudat nazal recoltate de la personalul angajat la hotelul în care a avut loc evenimentul, patru rezultate au fost negative, iar două au ieşit pozitive pentru Staphylococcus aureus.

Reprezentantul DSP Iaşi precizează că alte probe recoltate în cadrul anchetei epidemiologice - inclusiv probe de alimente, apă şi sanitaţie - sunt încă în lucru în laborator, iar rezultatele complete vor fi anunţate la începutul săptămânii viitoare.

"Ancheta epidemiologică a fost declanşată după sesizarea transmisă de medicul de gardă al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi. Echipele DSP au identificat consumatorii prezenţi la eveniment şi au colectat informaţii despre alimentele consumate şi simptomele apărute. Persoanele simptomatice aflate la domiciliu prezintă, în acest moment, forme uşoare sau simptome în remisie, spontan ori sub tratament. Ancheta epidemiologică este în desfăşurare, iar măsurile finale vor fi stabilite după centralizarea tuturor rezultatelor de laborator şi a datelor obţinute în anchetă", a precizat purtătorul de cuvânt Marius Voicescu, citat de Agerpres.

DSP Iaşi a anunţat, miercuri, că a demarat o anchetă după ce mai multe persoane ar fi suferit de toxiinfecţii alimentare în urma participării la o nuntă organizată la sfârşitul săptămânii trecute la hotel de la intrarea în municipiul Iaşi.

Potrivit reprezentanţilor DSP, până în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, precum şi în spitale din Râmnicu Sărat, Huşi, Braşov sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome şi se află la domiciliu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta SMURD
Zeci de persoane s-au simţit rău după ce au participat la nunta fiului unui fost comisar de poliție, în Iaşi. Zece au fost spitalizate
buchet de lavanda
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Screenshot 2026-05-02 205634
Zeci de proiectile explozive au fost descoperite din întâmplare într-o comună din judeţul Iaşi
barbat cu catuse la maini
Un fost primar al Iaşiului, condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, a fost prins în Italia
un bebelus prinde degetele mamei
Medic ginecolog, reclamat după ce a afirmat că un copil conceput în post are şanse mari să moară în timpul sarcinii sau în pătuț
Recomandările redacţiei
foto articol zelenski
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu...
oana gheorghiu
Reacția Oanei Gheorghiu în scandalul mailurilor privind o companie...
PNRR steag UE
Comisia Europeană a dat undă verde preliminară celei de-a patra...
sigla psd
PSD îi cere lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru...
Ultimele știri
În timpul vizitei lui Trump la Beijing, Iranul a permis unor nave chineze să traverseze Strâmtoarea Ormuz
După Trump, și Putin va merge în China. Kremlinul anunță că pregătirile pentru vizită „aproape că s-au încheiat”
Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Fanatik.ro
Numele liderilor PSD Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, de neatins? Cerere controversată trimisă la OSIM. Un...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova. Toată lumea e...
Adevărul
Răsturnare de situație - sesizarea CCR pe industria de apărare, considerată nulă. Motivul: mandatul expirat...
Playtech
Cum au fost păcăliți românii cu bilete false la concertul Metallica şi cum funcționează platformele de...
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cum a fost umilită Grecia în plină criză a datoriilor: „Vindeți Acropole ca să faceți rost de bani”
Newsweek
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...