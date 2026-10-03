Live TV

Ce alimente să consumi toamna pentru susținerea sistemului imunitar. Vitaminele și mineralele pe care le conțin

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce alimente sunt recomandate toamna. Sursă Foto Getty Images
Ce alimente sunt recomandate toamna. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Obiceiuri care contribuie la menținerea sănătății în sezonul rece Vitamine și minerale importante toamna

Vitaminele și mineralele din alimente contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, iar un meniu variat poate asigura aportul necesar și în sezonul rece. Printre sursele care pot fi incluse în mesele zilnice se numără fructele, legumele, peștele, ouăle, nucile și semințele. Medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, a explicat pentru Digi24.ro rolul acestor nutrienți în organism și modul în care obiceiurile alimentare și stilul de viață susțin sănătatea toamna.

Toamna aduce o varietate de produse de sezon care pot diversifica meniul zilnic. Includerea acestora în alimentație permite adaptarea meselor la nevoile organismului în această perioadă.

Obiceiuri care contribuie la menținerea sănătății în sezonul rece

„Pe lângă aportul de suplimente, menținerea sănătății în sezonul rece presupune o alimentație echilibrată, hidratare corespunzătoare și un program regulat de somn. Mișcarea ajută la păstrarea tonusului, iar reducerea stresului și timpul suficient acordat odihnei contribuie la echilibrul general. Respectarea constantă a acestor obiceiuri reprezintă una dintre cele mai importante forme de susținere a organismului în lunile reci.”, a transmis Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală

Vitamine și minerale importante toamna

„Vitamina C este un antioxidant care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și poate fi obținută din alimente precum citricele, kiwi, ardeiul gras și broccoli.

Vitamina D este, la rândul său, importantă pentru funcționarea sistemului imunitar, iar în lunile de toamnă și iarnă aportul provenit din expunerea la soare poate fi mai redus. Printre sursele alimentare se numără peștele gras, precum somonul și macroul, gălbenușul de ou și unele alimente fortificate, cum ar fi laptele, băuturile vegetale sau cerealele pentru micul dejun.

Vitamina A contribuie la menținerea integrității pielii și a mucoaselor, inclusiv la nivelul tractului respirator, acestea reprezentând o importantă barieră de protecție a organismului. Morcovii, cartofii dulci și spanacul conțin beta-caroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.”, a adăugat specialistul

Rolul mineralelor în menținerea sănătății

„Pe lângă vitamine, și mineralele esențiale au un rol important în buna funcționare a organismului. Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și se găsește în carne, leguminoase, semințe de dovleac și nuci. Seleniul are un rol antioxidant și ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, fiind prezent în alimente precum nucile braziliene, peștele și carnea de pasăre.

Sodiul, potasiul și magneziul sunt, de asemenea, minerale importante pentru organism. Sodiul contribuie la echilibrul hidric și la funcționarea normală a nervilor și mușchilor, în timp ce potasiul susține sistemul nervos și muscular și contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale. Magneziul sprijină funcționarea sistemului nervos și muscular și contribuie la reducerea oboselii.

Un rol esențial îl are și fierul, necesar pentru formarea hemoglobinei și transportul oxigenului în organism. Necesarul de fier diferă în funcție de vârstă, sex, alimentație și particularitățile fiecărei persoane.”, a conchis Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Acest articol nu înlocuiește sfatul unui medic specialist. Orice recomandare privind consumul trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
Digi Sport
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
Alimente bogate în proteine recomandate de specialiști. Țin foamea sub control și susțin masa musculară
grâu pe un câmp cu o centrală electrică care poluează în fundal
Forța invizibilă care face alimentele mai puțin hrănitoare: De ce „foamea ascunsă” este un pericol chiar și pentru cei care au ce mânca
pamanturi rare mina china
Unde se ascund pământurile rare care alimentează tehnologia modernă: Indiciile vin din trecutul Terrei (studiu)
Donald Trump.
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
Screenshot 2025-07-01 145816
Rusia a pus mâna pe cele mai valoroase zăcăminte de litiu ale Ucrainei. Cum va fi afectat acordul cu SUA privind metalele rare
Recomandările redacţiei
sediul s&p
România scapă de „junk”: S&P păstrează ratingul BBB-, dar perspectiva...
Hagi profimedia-1139467551
Gheorghe Hagi, după dezastrul cu Polonia: „Am intrat moi de la...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, după decizia S&P de a reconfirma ratingul României...
Oleg Levușkin pe motocicletă în Rusia / dronă folosită în atacul eșuat de la aeroportul Leipzig
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu...
Ultimele știri
Valuri de căldură din mai până în septembrie, zeci de mii de morți și recolte distruse. Vara din Europa, un avertisment pentru viitor
Mii de călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. Cum se pot înscrie românii în programul DiscoverEU
Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
Notele lui Marcel Pușcaș după Polonia – România 6-0! „Stați liniștiți, putem fi mai penibili decât atât!”
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Cât costă să crești un viitor David Popovici. Câți bani poate cheltui o familie pentru natație de performanță
Adevărul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea...
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva
Newsweek
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...