Ce alimente să consumi toamna pentru susținerea sistemului imunitar. Vitaminele și mineralele pe care le conțin

Vitaminele și mineralele din alimente contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, iar un meniu variat poate asigura aportul necesar și în sezonul rece. Printre sursele care pot fi incluse în mesele zilnice se numără fructele, legumele, peștele, ouăle, nucile și semințele. Medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, a explicat pentru Digi24.ro rolul acestor nutrienți în organism și modul în care obiceiurile alimentare și stilul de viață susțin sănătatea toamna.

Toamna aduce o varietate de produse de sezon care pot diversifica meniul zilnic. Includerea acestora în alimentație permite adaptarea meselor la nevoile organismului în această perioadă.

Obiceiuri care contribuie la menținerea sănătății în sezonul rece

„Pe lângă aportul de suplimente, menținerea sănătății în sezonul rece presupune o alimentație echilibrată, hidratare corespunzătoare și un program regulat de somn. Mișcarea ajută la păstrarea tonusului, iar reducerea stresului și timpul suficient acordat odihnei contribuie la echilibrul general. Respectarea constantă a acestor obiceiuri reprezintă una dintre cele mai importante forme de susținere a organismului în lunile reci.”, a transmis Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală

Vitamine și minerale importante toamna

„Vitamina C este un antioxidant care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și poate fi obținută din alimente precum citricele, kiwi, ardeiul gras și broccoli.

Vitamina D este, la rândul său, importantă pentru funcționarea sistemului imunitar, iar în lunile de toamnă și iarnă aportul provenit din expunerea la soare poate fi mai redus. Printre sursele alimentare se numără peștele gras, precum somonul și macroul, gălbenușul de ou și unele alimente fortificate, cum ar fi laptele, băuturile vegetale sau cerealele pentru micul dejun.

Vitamina A contribuie la menținerea integrității pielii și a mucoaselor, inclusiv la nivelul tractului respirator, acestea reprezentând o importantă barieră de protecție a organismului. Morcovii, cartofii dulci și spanacul conțin beta-caroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.”, a adăugat specialistul

Rolul mineralelor în menținerea sănătății

„Pe lângă vitamine, și mineralele esențiale au un rol important în buna funcționare a organismului. Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și se găsește în carne, leguminoase, semințe de dovleac și nuci. Seleniul are un rol antioxidant și ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, fiind prezent în alimente precum nucile braziliene, peștele și carnea de pasăre.

Sodiul, potasiul și magneziul sunt, de asemenea, minerale importante pentru organism. Sodiul contribuie la echilibrul hidric și la funcționarea normală a nervilor și mușchilor, în timp ce potasiul susține sistemul nervos și muscular și contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale. Magneziul sprijină funcționarea sistemului nervos și muscular și contribuie la reducerea oboselii.

Un rol esențial îl are și fierul, necesar pentru formarea hemoglobinei și transportul oxigenului în organism. Necesarul de fier diferă în funcție de vârstă, sex, alimentație și particularitățile fiecărei persoane.”, a conchis Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

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