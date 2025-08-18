Ce boală gravă pot ascunde durerile puternice de picioare

Durerile puternice de picioare, care se agravează în timpul mersului și care împiedică desfășurarea activităților zilnice, pot indica o afecțiune severă, care necesită tratament specific. În astfel de situații, consultul medical și efectuarea investigațiilor recomandate de medic sunt esențiale pentru stabilirea diagnosticului corect și a tratamentului corespunzător pentru fiecare caz în parte.

Cu dureri mari de picioare s-a confruntat și Maria, în vârstă de 80 de ani. Femeia, asistentă medicală de profesie, și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o boală ce nu trebuie neglijată, așa că s-a programat la un consult cardiologic.

Medicul cardiolog i-a recomandat, printre altele, să realizeze și o ecografie Doppler, pentru care Maria s-a adresat Spitalului Clinic SANADOR. În urma acestei investigații și a unui angio-CT, medicul i-a spus că are arterită, cu depuneri considerabile de calciu și colesterol la nivel arterial, și că este necesară și o arteriografie. Inițial, pacienta a refuzat investigația, însă când a aflat că riscă să rămână fără degetele de la picioare din cauza bolii, nu a mai stat pe gânduri.

La recomandarea medicului cardiolog, Maria s-a programat la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. Diagnosticul de arteriopatie obliterantă a fost confirmat. Numită și boală arterială periferică, aceasta apare ca urmare a irigării insuficiente cu sânge a țesuturilor de la nivelul membrelor, din cauza depunerii în timp de colesterol și calciu pe peretele vascular arterial, care duce la îngustarea diametrului vasului de sânge și chiar la obstrucția acestuia.

Deoarece riscurile date de boală erau foarte mari, pacienta avea nevoie de tratament imediat. Dr. Rodica Niculescu i-a recomandat Mariei o intervenție modernă minim invazivă, prin care depunerile de calciu și colesterol au fost distruse – procedura Jetstream. Procedura modernă de cardiologie intervențională a fost completată de o angioplastie periferică, cu montarea unui stent, pentru restabilirea fluxului de sânge. Ambele proceduri de cardiologie intervențională s-au desfășurat fără probleme și s-au finalizat cu succes, iar pacienta s-a recuperat cu ușurință.

În prezent, Maria se simte foarte bine, nu mai are dureri de picioare, respectă toate recomandările medicale și revine periodic la control.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de specialitate și investigații avansate, pentru diagnosticul corect al bolii arteriale periferice și inițierea tratamentului corespunzător.

Procedurile de cardiologie intervențională, inclusiv tratamentul prin Jetstream, sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație, precum angiograful Philips Azurion 7.

Editor : A.D.V.