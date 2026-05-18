Ce diagnostic a primit o femeie care avea dureri în piept la efort și cum a fost tratată

Durerea în piept, resimțită în special la efort, poate fi simptomul unei afecțiuni cardiovasculare grave, motiv pentru care necesită consult cardiologic cât mai curând. Cu această problemă s-a confruntat și Luminița, în vârstă de 57 de ani. Pentru că știa că are istoric familial de boală coronariană, femeia mânca sănătos și ducea un stil de viață activ.

Cu toate acestea, Luminița începuse să simtă dureri în piept, mai ales atunci când făcea efort. A mers la medic, iar analizele de laborator indicate au arătat un nivel foarte ridicat al colesterolului LDL, iar asocierea cu durerea toracică la efort și cu istoricul familial de boală coronariană au impus investigații cardiologice suplimentare.

La recomandarea medicului, femeia a efectuat un angio-CT coronarian și o coronarografie . Rezultatele au evidențiat numeroase calcificări la nivelul celor trei artere coronare, cu stenoze severe, astfel că Luminița a primit diagnosticul de ischemie cardiacă prin leziuni tricoronariene. Afecțiunea este una severă: toate cele trei artere care transportă sânge spre mușchiul inimii erau foarte îngustate, limitând semnificativ circulația.

Având în vedere extensia și severitatea leziunilor coronariene, echipa medicală a considerat că revascularizarea chirurgicală prin bypass aortocoronarian era opțiunea optimă în cazul Luminiței, pentru ameliorarea simptomelor și reducerea riscului de complicații, inclusiv infarct miocardic.

Pentru tratament, Luminița s-a programat la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta i-a recomandat o intervenție chirurgicală complexă, respectiv realizarea unui triplu bypass aortocoronarian, pentru a rezolva stenozele coronariene severe, de 70-90%, care reduceau foarte mult fluxul de sânge care ajungea la inimă.

Folosind o grefă arterială și două grefe venoase, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a realizat cu succes o cale alternativă pentru circulația sângelui, ocolind segmentele coronariene îngustate. În acest fel, în urma procedurii de bypass cardiac realizată la Spitalul Clinic SANADOR, mușchiul inimii a fost revascularizat corespunzător.

După operație, Luminița a avut o evoluție favorabilă, urmând procedurile de recuperare cardiovasculară, prin mobilizare progresivă și kinetoterapie, conform indicațiilor echipei medicale. Pacienta a fost externată după o săptămână de la intervenția chirurgicală, și-a continuat recuperarea, iar în prezent se simte bine și nu se mai confruntă cu dureri în piept. Este foarte mulțumită de tratamentul de care a beneficiat la Spitalul Clinic SANADOR, de comunicarea cu Prof. Dr. Horațiu Moldovan și de colaborarea cu întreaga echipă medicală.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de intervenții chirurgicale moderne, prin abord deschis sau minim invaziv, în funcție de indicație, pentru afecțiuni cardiovasculare complexe. Echipa medicală experimentată poate gestiona cu rezultate foarte bune chiar și cazurile severe, care necesită o abordare personalizată și intervenții cu un grad ridicat de dificultate.

Operațiile cardiovasculare de la Spitalul Clinic SANADOR se desfășoară în primul bloc operator complet digitalizat din România, conectat la Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă, unde pacienții sunt monitorizați și primesc asistență medicală avansată, pentru recuperare optimă.

La Spitalul Clinic SANADOR este implementat sistemul fast-track de îngrijire intra și postoperatorie, la pacienții eligibili și în funcție de evoluția postoperatorie, care permite detubarea precoce, mobilizarea rapidă și începerea programului de recuperare cardiacă.

