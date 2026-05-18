Live TV

Ce diagnostic a primit o femeie care avea dureri în piept la efort și cum a fost tratată

Data publicării:
Prof_Horatiu_Moldovan_SANADOR Articol susținut de SANADOR

Durerea în piept, resimțită în special la efort, poate fi simptomul unei afecțiuni cardiovasculare grave, motiv pentru care necesită consult cardiologic cât mai curând. Cu această problemă s-a confruntat și Luminița, în vârstă de 57 de ani. Pentru că știa că are istoric familial de boală coronariană, femeia mânca sănătos și ducea un stil de viață activ.

Cu toate acestea, Luminița începuse să simtă dureri în piept, mai ales atunci când făcea efort. A mers la medic, iar analizele de laborator indicate au arătat un nivel foarte ridicat al colesterolului LDL, iar asocierea cu durerea toracică la efort și cu istoricul familial de boală coronariană au impus investigații cardiologice suplimentare.

La recomandarea medicului, femeia a efectuat un angio-CT coronarian și o coronarografie. Rezultatele au evidențiat numeroase calcificări la nivelul celor trei artere coronare, cu stenoze severe, astfel că Luminița a primit diagnosticul de ischemie cardiacă prin leziuni tricoronariene. Afecțiunea este una severă: toate cele trei artere care transportă sânge spre mușchiul inimii erau foarte îngustate, limitând semnificativ circulația.

Având în vedere extensia și severitatea leziunilor coronariene, echipa medicală a considerat că revascularizarea chirurgicală prin bypass aortocoronarian era opțiunea optimă în cazul Luminiței, pentru ameliorarea simptomelor și reducerea riscului de complicații, inclusiv infarct miocardic.

Pentru tratament, Luminița s-a programat la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta i-a recomandat o intervenție chirurgicală complexă, respectiv realizarea unui triplu bypass aortocoronarian, pentru a rezolva stenozele coronariene severe, de 70-90%, care reduceau foarte mult fluxul de sânge care ajungea la inimă.

Folosind o grefă arterială și două grefe venoase, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a realizat cu succes o cale alternativă pentru circulația sângelui, ocolind segmentele coronariene îngustate. În acest fel, în urma procedurii de bypass cardiac realizată la Spitalul Clinic SANADOR, mușchiul inimii a fost revascularizat corespunzător.

După operație, Luminița a avut o evoluție favorabilă, urmând procedurile de recuperare cardiovasculară, prin mobilizare progresivă și kinetoterapie, conform indicațiilor echipei medicale. Pacienta a fost externată după o săptămână de la intervenția chirurgicală, și-a continuat recuperarea, iar în prezent se simte bine și nu se mai confruntă cu dureri în piept. Este foarte mulțumită de tratamentul de care a beneficiat la Spitalul Clinic SANADOR, de comunicarea cu Prof. Dr. Horațiu Moldovan și de colaborarea cu întreaga echipă medicală.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de intervenții chirurgicale moderne, prin abord deschis sau minim invaziv, în funcție de indicație, pentru afecțiuni cardiovasculare complexe. Echipa medicală experimentată poate gestiona cu rezultate foarte bune chiar și cazurile severe, care necesită o abordare personalizată și intervenții cu un grad ridicat de dificultate.

Operațiile cardiovasculare de la Spitalul Clinic SANADOR se desfășoară în primul bloc operator complet digitalizat din România, conectat la Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă, unde pacienții sunt monitorizați și primesc asistență medicală avansată, pentru recuperare optimă.

La Spitalul Clinic SANADOR este implementat sistemul fast-track de îngrijire intra și postoperatorie, la pacienții eligibili și în funcție de evoluția postoperatorie, care permite detubarea precoce, mobilizarea rapidă și începerea programului de recuperare cardiacă.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Digi Sport
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
chirurgie_robotica_urologie_sanador
Suferea de o boală severă, deși nu avea simptome. Cum a fost tratat bărbatul
poem_zenker_sanador
Procedura modernă prin care a scăpat de senzația de nod în gât
1. Spitalul Clinic SANADOR si Centrul Oncologic SANADOR
Modelul care a redefinit standardele în sistemul privat de sănătate din România
prof_costache_victor_sanador
Suferea de mai multe afecțiuni cardiovasculare severe. Cum a fost tratat un bărbat
26.03 Polisano chirurgie cardiovasculara (1)
Bărbat de 42 ani cu tumoră între aortă și vena cavă, salvat de medicii din Sibiu: „Nu credeam că mai există o soluție pentru mine”
Recomandările redacţiei
nicusor dan claudiu manda sorin grindeanu la palatul cotroceni
Consultări la Cotroceni. PSD a discutat cu Nicușor Dan despre...
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
N06 VITEZOMAN RADAR-FAKE 180526_00013
Un șofer austriac de 21 de ani a rămas fără permis după ce a fost...
razboi rusia ucraina
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”. Compania-paravan...
Ultimele știri
Germania pregătește un plan uriaș de apărare civilă: miliarde de euro pentru adăposturi, vehicule și echipamente (presă)
Ce se mai întâmplă în Educație? Ministrul Mihai Dimian vine la Interviurile Digi24.ro
Planul UE pentru reducerea dependenței de China: obligarea companiilor să cumpere componente de la furnizori diferiți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
Medicii care fug din spitalele de stat la privat, urmăriți electronic. După scandalul programului scurtat...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Câți bani ia, de fapt, Universitatea Craiova după ce a devenit campioană în Superliga. Suma care intră în...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...