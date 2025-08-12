Live TV

Ce este Candida auris, ciuperca rezistentă care poate provoaca infecții grave. Medic infecționist: „În cam toate spitalele există"

Ce este Candida auris. Foto Getty Images
Ce este Candida auris. Foto Getty Images
Ce este Candida auris? Cum se transmite/răspândește infecția cu Candida auris Care sunt simptomele Tratamentul și prevenirea infecției cu Candida auris

Candida auris este o ciupercă răspândită la nivel mondial, care poate provoca infecții grave la om. Rezistența ridicată la tratamente antifungice, în special atunci când diagnosticul este întârziat, o transformă într-o amenințare majoră pentru pacienții cu imunitatea slăbită, la care infecția poate fi fatală dacă nu se intervine prompt. Adrian Marinescu, medic infecționist, a explicat pentru Digi24 care sunt categoriile de persoane cel mai expuse riscului de a fi infectate cu Candida auris.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în 2025 au fost raportate mai multe focare de infecție cu Candida auris în România. În București au fost confirmate 6 focare, cu un total de 44 de pacienți. Alte cazuri au fost identificate în județele Bacău, Mureș, Cluj și Olt.

Ce este Candida auris?

„Candida auris este o ciupercă răspândită pe scară largă la nivel global, inclusiv în România. Infecția cu această specie nu este o noutate și în cam toate spitalele există. Infecția cu Candida auris apare, de multe ori, în cazul pacienților care sunt spitalizați într-o secție de terapie intensivă ori în alte secții speciale.

De asemenea, pot căpăta o formă severă de boală și pacienții contaminați, care se confruntă deja cu boli cronice, pacienții care stau internați pentru o perioadă mai lungă de timp în spitale, persoanele care au un sistem imunitar perturbat ori cei în vârstă. Aceștia pot ajunge la o infecție generalizată, la sepsis, care să le pună viața în pericol din cauza complicațiilor.”, a explicat Adrian Marinescu, medic infecționist și managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală.

  • Sepsisul este o reacție severă a organismului la o infecție, în care sistemul imunitar eliberează substanțe în sânge ce provoacă inflamație generalizată.

Cum se transmite/răspândește infecția cu Candida auris

„Candida auris se transmite de la o persoană la alta, dar și prin contact cu suprafețele care sunt contaminate de ciuperca (asta este valabil pentru orice alt microorganism).  Este important de știut că mulți dintre noi avem această ciupercă în organism, însă poate să nu se manifeste în niciun fel.”, a mai precizat sursa Digi24

  • Diferența dintre colonizare și infecție activă: simpla prezență a ciupercii nu înseamnă și o infecție activă. (ciuperca poate să fie prezentă și să fie vorba doar despre colonizare).

Care sunt simptomele

„Simptomele depind de localizarea infecției, iar cel mai important pas este diagnosticarea infecției prin analize de laborator (de sânge, analize care presupun prelevarea probelor, dacă vorbim de o infecție cutanată, probă urinară etc). Ulterior, medicul specialist va stabili dacă este vorba despre infecție activă sau infecție generalizată.

Dacă vorbim despre o infecție de tip sepsis, atunci simptomele se pot exemplifica printr-o stare generală de rău, alterată, pot fi probleme de respirație, frisoane, febră etc. Nu există simptome specifice, clare, care să pună diagnosticul de infecție cu Candida auris. Putem vorbi, însă, de porți de intrare, iar aici ne referim la faptul că dacă există o rană sau o plagă, o arsură pe corp, atunci acele locuri pot reprezenta o cale de intrare a infecției Candida auris.”, a transmis medicul infecționist

Tratamentul și prevenirea infecției cu Candida auris

„Rezistența organismului în cazul infecției cu Canadida auris este tot mai mare (la fel cum se întâmplă și în cazul altor infecții cu alte ciuperci/bacterii). Infecțiile de spital cu Candida auris ajung să fie destul de greu de tratat pentru că: fie există un diagnostic prea târziu și se intervine greu cu tratamentul specific, fie există rezistență, iar antifungicele (tratamentul pe care îl avem la dispoziție pentru infecție) nu reușesc să dea efectul scontat, în anumite cazuri.

De multe ori, infecțiile nozocomiale, denumite în prezent infecții asociate asistenței medicale, se pun în semn de egalitate cu situațiile care pot să însemne malpraxis. Această asociere este total greșită, întrucât astfel de infecții, inclusiv cele cauzate de Candida auris, se regăsesc în numeroase medii și reprezintă o problemă reală de sănătate publică. Este esențial ca populația să adopte măsurile de prevenție necesare pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.”, conchide Adrian Marinescu, medic infecționist.

