Live TV

Ce este Clostridioides difficile, bacteria răspândită frecvent și în România. Medicii explică: „Infecția se transmite foarte ușor”

Camelia Sinca Data publicării:
Ce este bacteria Clostridioides Difficile. Foto Getty Images
Ce este bacteria Clostridioides Difficile. Foto Getty Images
Din articol
Ce este bacteria Clostridioides Difficile Care sunt simptomele infecției și cum se transmite bacteria Clostridioides Difficile

Clostridioides difficile (cunoscută și sub denumirea de Clostridium difficile, ICD) este o bacterie patogenă responsabilă de infecții ale intestinului gros (colon), cu un impact semnificativ asupra sănătății publice. Infecția se poate transmite prin contact direct cu persoane infectate sau poate apărea ca urmare a administrării prelungite de antibiotice, care dezechilibrează flora intestinală normală. Adrian Marinescu, medic infecționist, a explicat pentru Digi24 de ce este esențială aplicarea unor măsuri riguroase de prevenție împotriva bacteriei, precum și adoptarea unor scheme terapeutice atent monitorizate.

Clostridioides difficile este o bacterie anaerobă, oportunistă și neinvazivă, caracterizată printr-o capacitate ridicată de formare a sporilor (celule microscopice prin care unele organisme se reproduc asexuat și se răspândesc, putând avea și rol de formă de rezistență pentru supraviețuire în condiții nefavorabile de mediu)

Ce este bacteria Clostridioides Difficile

„Este vorba despre o bacterie oportunistă, ceea ce înseamnă că infecția poate provoca probleme de sănătate în rândul persoanelor vulnerabile, în special al celor cu un sistem imunitar slăbit. În această categorie se regăsesc, în principal, persoanele în vârstă, precum și cele care suferă de afecțiuni cronice, indiferent de natura acestora.

„Termenul corect, medical, pentru această bacterie este Clostridioides difficile, chiar dacă se cunoaște și sub denumirea de Clostridium difficile.”, a explicat pentru Digi24 Adrian Marinescu, medic infecționist și managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală

În cazul persoanelor vulnerabile, boala este adesea dificil de tratat

„În cazul acestei bacterii, trebuie luați în considerare doi factori esențiali. Primul vizează riscul crescut de infecție, care poate evolua către forme severe, cu posibile complicații renale, afectarea altor organe și, în situații grave, chiar sepsis. Persoanele cu spitalizări de lungă durată sau cele care au urmat tratamente îndelungate cu antibiotice se află în această categorie de risc.

Al doilea aspect de avut în vedere este faptul că, în cazul persoanelor vulnerabile, boala este adesea dificil de tratat. Evoluția prelungită și tendința de recădere fac ca fiecare nou episod de infecție să fie tot mai greu de controlat. În astfel de situații, se poate ajunge până la epuizarea opțiunilor terapeutice, ceea ce limitează semnificativ posibilitățile de tratament pentru acești pacienți.”, a adăugat medicul infecționist

Care sunt simptomele infecției și cum se transmite bacteria Clostridioides Difficile

„Boala se poate manifesta diferit. Astfel, o persoană cu un sistem imunitar echilibrat poate dezvolta o formă ușoară sau chiar asimptomatică, în timp ce o altă persoană infectată se poate confrunta cu o evoluție severă a bolii.

Majoritatea persoanelor care contractează această infecție sunt asimptomatice sau nu prezintă forme clinice grave. Similar situației întâlnite în cazul infecției cu Serratia marcescens, și infecția provocată de bacteria Clostridioides difficile determină agravarea stării de sănătate în special în rândul persoanelor vulnerabile.

Transmiterea bacteriei are loc pe cale digestivă, prin mecanism fecal-oral, inclusiv prin consumul de lichide contaminate. Un aspect esențial este faptul că infecția se răspândește cu ușurință între persoanele care utilizează aceeași toaletă. (Atunci când mai multe persoane dintr-o locuință sau dintr-o comunitate folosesc aceeași toaletă, riscul de transmitere a infecției crește considerabil.) Din acest motiv, apar frecvent focare la nivel familial sau în rândul persoanelor care intră în contact direct cu cei infectați.”, a adăugat medicul specialist

  • (Transmiterea bolii se poate produce în orice mediu contaminat prin pătrunderea bacteriei în intestinul respectivei persoane, colonizare)

Cele mai frecvente și comune simptome asociate infecției cu Clostridium Difficile sunt: scaune moi, mai multe scaune diareice pe zi, dureri sau crampe abdominale. În cazurile severe pot exista simptome precum: diaree apoasă, durere abdominală severă, deshidratare, febră.”, a mai precizat medicul infecționist Adrian Marinescu

Tratamentul trebuie adaptat în funcție de nevoile fiecărui pacient

„Orice formă de tratament trebuie privită în ansamblu, cu o strategie care să depășească gestionarea cazului imediat. Este necesar un plan de acțiune pe termen mai lung, care să sprijine pacientul și să prevină recăderile. (Nu este suficient să tratezi un caz pe moment)

De exemplu, unui pacient care a trecut printr-un episod de infecție i se recomandă evitarea, pe cât posibil, a tratamentelor cu antibiotice pentru o perioadă de minimum șase luni. În situația în care o altă afecțiune impune administrarea de antibiotice, pacientul trebuie să informeze medicul despre episodul anterior de boală. Astfel, se pot adopta măsuri speciale, personalizate, menite să reducă riscul reapariției infecției.”, a mai adăugat medic specialist

Reapariția bolii trebuie gestionată cu atenție

„O situație care necesită o atenție deosebită este reapariția bolii. Chiar dacă un pacient a fost tratat corespunzător în urma primului episod, administrarea ulterioară de antibiotice pentru alte afecțiuni poate favoriza o nouă recădere, ceea ce reprezintă o problemă majoră în gestionarea acestei infecții.

Diagnosticul se stabilește prin teste de laborator specifice, inclusiv prin coproculturi (culturi realizate din probe de scaun). În cazul pacienților care se prezintă la spital cu simptomatologie persistentă, precum scaune frecvente și moi sau dureri abdominale, infecția cu Clostridioides difficile trebuie luată în considerare ca diagnostic diferențial.”, conchide Adrian Marinescu, medic infecționist

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
luptatori hamas pe strada
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce...
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
Defence Industry Companies, Kielce, Poland - 02 Sep 2025
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Vijelie puternică în Constanța, unde a fost emis mesaj RO-Alert...
Ultimele știri
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Varianta Stratus a COVID-19. Foto Getty Images
O nouă tulpină COVID-19. Cum descriu specialiștii simptomele variantei Stratus: „A fost o creștere clară a cazurilor”
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital”
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii (surse)
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat”
copil pe un pat de spital
Încă un copil infectat cu bacterii la spitalul din Iași a murit. El fusese transportat la spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...