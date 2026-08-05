Ce este legioneloza, boala confirmată și în România. Medicii explică cine este cel mai expus riscului și ce simptome pot apărea

Legioneloza este o infecție provocată de bacteria Legionella, care poate avea o evoluție rapidă, de la simptome asemănătoare unei viroze respiratorii până la o formă gravă de pneumonie. Netratată la timp, afecțiunea poate determina insuficiență respiratorie, afectarea mai multor organe și, în cazurile severe, poate fi fatală. Medicul infecționist Adrian Marinescu a explicat, pentru Digi24.ro, cum ce se produce îmbolnăvirea, care sunt semnele ce impun prezentarea la medic și cine se află în categoria cu cel mai mare risc de complicații.

Specialiștii avertizează că evoluția bolii poate varia de la un pacient la altul, în funcție de starea generală de sănătate, de rapiditatea diagnosticării și de momentul în care este început tratamentul.

Ce este legioneloza și cum se transmite

„Legioneloza este o infecție cauzată de bacteria Legionella, care afectează în principal plămânii și poate provoca o formă severă de pneumonie. Deși este întâlnită relativ rar, evoluția acesteia poate fi gravă, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de complicații.

Un aspect important este că boala nu se transmite de la o persoană la alta. Potrivit dovezilor științifice disponibile până în prezent, îmbolnăvirea apare aproape exclusiv prin inhalarea aerosolilor de apă contaminați cu bacteria Legionella, și nu prin contactul direct cu o persoană infectată.

De unde provine denumirea de „legioneloză”

Denumirea de „legioneloză” își are originea într-un eveniment care a rămas un reper în istoria medicinei moderne. În vara anului 1976, sute de veterani ai organizației American Legion au participat la un congres organizat într-un hotel din Philadelphia, Statele Unite. La scurt timp după încheierea reuniunii, numeroși participanți au dezvoltat o formă severă de pneumonie, iar mai multe persoane au murit.

Ancheta epidemiologică desfășurată ulterior a stabilit că sursa îmbolnăvirilor a fost sistemul de climatizare al hotelului, contaminat cu o bacterie necunoscută până la acel moment. Un an mai târziu, cercetătorii au reușit să izoleze și să identifice agentul patogen, denumit Legionella pneumophila, iar boala provocată de acesta a primit numele de boala legionarilor sau legioneloză.” , a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu

Cazuri confirmate cu bacteria Legionella în România

„Este important ca oamenii să știe că infecția cu Legionella există și în România. Au fost confirmate cazuri și în țara noastră și, deși, în general, acestea sunt izolate, există situații în care boala poate avea o evoluție severă.

Un exemplu recent este cel al unei angajate Metrorex, internată în spital, în cazul căreia investigațiile medicale au confirmat diagnosticul de legioneloză. În urma acestui caz, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a demarat o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei contaminării și pentru a stabili dacă au existat și alte persoane expuse bacteriei.” , a adăugat medicul

Care sunt cele mai frecvente surse de contaminare

„Cele mai frecvente surse de contaminare sunt instalațiile complexe de apă și sistemele centralizate de climatizare și răcire, utilizate în special în hoteluri, spitale, clădiri de birouri, centre comerciale și alte spații publice. Spre deosebire de aparatele de aer condiționat de uz casnic, aceste instalații funcționează pe bază de circuite de apă și pot favoriza dezvoltarea bacteriei dacă nu sunt întreținute și dezinfectate corespunzător.

Legionella se dezvoltă în apa stagnantă sau insuficient tratată, mai ales la temperaturi cuprinse între 20 și 45 de grade Celsius, interval în care se multiplică rapid. Din acest motiv, riscul de îmbolnăvire crește în sezonul cald, când temperaturile ridicate și utilizarea intensă a sistemelor de răcire creează condiții favorabile pentru proliferarea bacteriei și dispersarea acesteia prin aerosoli.

De asemenea, este important de precizat că pericolul nu este reprezentat de un contact de scurtă durată cu apa, ci de expunerea prelungită la aerosoli proveniți din surse contaminate.”, a mai menționat sursa Digi24.ro

Care sunt principalele simptomele ale infecției

„În unele situații, infecția cu Legionella poate evolua fără simptome. În alte cazuri, debutul este asemănător celui al unei infecții respiratorii și se manifestă prin febră, stare generală de rău, dureri musculare și tuse.

Pe măsură ce evoluează, boala poate determina apariția unei forme severe de pneumonie, însoțită de febră înaltă, frisoane și dificultăți de respirație. În cazurile grave pot apărea semne de insuficiență respiratorie, iar evoluția depinde atât de rapiditatea cu care este stabilit diagnosticul, cât și de starea generală de sănătate a pacientului. În lipsa unui tratament instituit la timp, legioneloza poate provoca complicații grave și, în cele mai severe situații, poate fi fatală.

Cine prezintă cel mai mare risc de îmbolnăvire

Cele mai expuse riscului de a dezvolta forme severe de legioneloză sunt persoanele cu un sistem imunitar slăbit, în special vârstnicii, pacienții cu boli cronice și cei imunocompromiși. De asemenea, un risc crescut îl au angajații care lucrează perioade îndelungate în apropierea instalațiilor de climatizare sau a sistemelor de apă insuficient întreținute, așa cum se poate întâmpla în anumite medii profesionale.

Deși bacteria poate infecta persoane de toate vârstele, inclusiv copii, cele mai grave forme ale bolii sunt întâlnite cu precădere în rândul celor care prezintă factori de risc.”, a mai explicat medicul

Cum se stabilește diagnosticul

„Diagnosticul se stabilește pe baza analizelor de laborator, iar una dintre cele mai rapide și eficiente metode este testul pentru antigenul urinar Legionella. Acesta poate confirma infecția în doar câteva ore, permițând inițierea rapidă a tratamentului. În unitățile medicale care dispun de această investigație, diagnosticul poate fi stabilit într-un timp scurt. Totuși, principala provocare rămâne suspiciunea clinică.

De ce este dificil de identificat

Simptomele infecției pot fi ușor confundate cu cele ale altor afecțiuni respiratorii, motiv pentru care istoricul pacientului este foarte important. Dacă o persoană lucrează într-un mediu în care există sisteme de aer condiționat, climatizare sau alte rețele de apă care pot favoriza dezvoltarea bacteriei Legionella, medicul va lua în calcul și posibilitatea unei astfel de infecții.

La consultație, pacientul trebuie să menționeze dacă a fost expus unor astfel de medii. Aceste informații îl ajută pe medic să includă legioneloza în diagnosticul diferențial și să recomande investigațiile necesare pentru confirmarea bolii.

Cum se tratează

Legioneloza se tratează cu antibiotice, însă succesul tratamentului depinde în mare măsură de rapiditatea cu care este stabilit diagnosticul. Cu cât infecția este identificată mai devreme și terapia este începută la timp, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari, iar riscul apariției complicațiilor severe scade semnificativ.

Întârzierea diagnosticului poate permite evoluția bolii către forme grave, cu afectare pulmonară extinsă și insuficiență respiratorie, situații care necesită internare în secția de terapie intensivă. De aceea, recunoașterea precoce a infecției și inițierea promptă a tratamentului reprezintă elemente esențiale pentru un prognostic favorabil.” , a precizat specialistul

Cum poate fi prevenită îmbolnăvirea

„În prezent, nu există un vaccin împotriva infecției. Cea mai eficientă metodă de prevenție este întreținerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare și a instalațiilor de apă, pentru a împiedica dezvoltarea și răspândirea bacteriei.

Mentenanța periodică a acestor sisteme, respectarea normelor de igienă în clădiri și la locul de muncă, precum și identificarea rapidă a eventualelor surse de contaminare sunt măsurile care reduc cel mai eficient riscul de infectare.

La fel de importantă este prezentarea la medic încă de la apariția primelor simptome, mai ales în cazul persoanelor care au fost expuse unor astfel de medii. Un diagnostic precoce și începerea rapidă a tratamentului pot preveni apariția complicațiilor și evoluția către forme severe ale bolii.”, a concluzionat sursa Digi24.ro