Ce este sindromul Alpha-Gal, boala rară care poate fi declanșată și de mușcătura unei căpușe. Medicii explică când poate deveni fatală

Sindromul Alpha-Gal, o patologie rară care poate fi declanșată inclusiv de mușcătura unei căpușe, este tot mai atent monitorizat de specialiști pe fondul creșterii numărului de cazuri raportate la nivel internațional. Boala provoacă o reacție alergică la carnea roșie și alte produse de origine animală, simptomele putând apărea la câteva ore după consum și variind de la manifestări ușoare până la reacții severe, care pot pune viața în pericol. Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist, a explicat pentru Digi24.ro care sunt semnele afecțiunii, cum poate fi diagnosticată și în ce situații există riscul apariției unor complicații grave.

Deși este mai puțin frecvent întâlnit în Europa, sindromul Alpha-Gal poate apărea și în România. Specialiștii spun că numărul cazurilor raportate rămâne redus comparativ cu alte regiuni ale lumii, însă afecțiunea este cunoscută și monitorizată la nivel medical.

Ce este sindromul Alpha-Gal

„Sindromul Alpha-Gal este o formă rară de alergie care poate avea manifestări severe și care, în anumite cazuri, poate apărea după o mușcătură de căpușă. Afecțiunea determină sensibilizarea organismului la o moleculă regăsită în unele produse de origine animală, ceea ce poate provoca reacții alergice cu debut întârziat.

Ce alimente pot declanșa reacții alergice

Persoanele diagnosticate cu sindromul Alpha-Gal pot prezenta reacții alergice în special după consumul de carne roșie și produse derivate. Printre alimentele care pot declanșa simptome se numără carnea de vită, porc și miel, dar și anumite produse lactate sau alimente procesate care conțin ingrediente de origine animală.

Din cauza riscului de reacții severe, pacienții trebuie să respecte cu strictețe recomandările medicului și să evite produsele identificate drept factori declanșatori.”, a explicat Dr. Adrian Marinescu

Care sunt principalele simptome ale sindromului Alpha-Gal

„Sindromul Alpha-Gal se manifestă, de regulă, asemănător altor alergii, însă particularitatea sa este că simptomele pot apărea la câteva ore după consumul alimentului declanșator, ceea ce face mai dificilă identificarea cauzei. Cele mai frecvente manifestări includ mâncărimi intense, urticarie și alte reacții la nivelul pielii.

În formele mai severe, pot fi afectate și funcțiile digestive, pacienții acuzând dureri abdominale, greață sau un disconfort accentuat. Pe măsură ce reacția alergică evoluează, pot apărea probleme respiratorii, iar în situațiile critice se poate ajunge la șoc anafilactic, o urgență medicală majoră care pune viața în pericol și care, fără tratament prompt, poate avea consecințe fatale.”, a adăugat medicul infecționist

Cum este diagnosticat sindromul Alpha-Gal

„Diagnosticul sindromului Alpha-Gal nu poate fi stabilit doar pe baza simptomelor, întrucât acestea sunt similare celor întâlnite în numeroase alte forme de alergie. Confirmarea afecțiunii se face prin analize de sânge specifice, care evidențiază sensibilizarea organismului la anumite produse de origine animală.

De cele mai multe ori, pacienții nu asociază apariția manifestărilor alergice cu o posibilă mușcătură de căpușă, mai ales dacă aceasta a trecut neobservată. În acest context, evaluarea medicală are un rol esențial, specialistul analizând istoricul pacientului și luând în calcul inclusiv o eventuală expunere anterioară prin contactul cu aceste insecte.

Deși mecanismul care stă la baza afecțiunii poate fi dificil de identificat, abordarea terapeutică este similară celei utilizate în cazul altor alergii. Principala recomandare este evitarea strictă a alimentelor care provoacă reacțiile alergice.

Categorii de persoane care sunt mai expuse la această afecțiune

Riscul de a dezvolta sindromul Alpha-Gal este mai mare în cazul persoanelor care au un teren alergic, dar și în rândul celor care locuiesc sau își desfășoară frecvent activitatea în zone cu o prezență ridicată a căpușelor. În astfel de condiții, probabilitatea de expunere la factorul declanșator crește, ceea ce poate favoriza apariția reacțiilor alergice specifice acestei afecțiuni.”, a precizat sursa Digi24.ro

Cum evoluează boala și ce presupune tratamentul

„Evoluția sindromului Alpha-Gal diferă de la un pacient la altul, iar în anumite situații manifestările alergice se pot reduce în intensitate sau chiar pot dispărea în timp. Acest proces este influențat de particularitățile fiecărui organism, de monitorizarea medicală și de modul în care este evitat contactul cu factorii care declanșează reacțiile.

Tratamentul urmează principiile generale aplicate în cazul afecțiunilor alergice și este adaptat fiecărui pacient în funcție de severitatea simptomelor. Managementul bolii include evaluări periodice, investigații de control și ajustarea conduitei terapeutice pe termen lung. Cea mai importantă măsură rămâne prevenirea episoadelor alergice prin excluderea alimentelor responsabile de apariția acestora.

La nivelul organismului, mecanismul implicat este similar celui întâlnit în alte tipuri de alergii, cum sunt cele provocate de polen sau de alți alergeni. Diferența constă în natura factorului declanșator, însă răspunsul imun urmează aceleași etape caracteristice reacțiilor alergice.

Evaluarea și monitorizarea pacienților

Evaluarea și monitorizarea pacienților sunt realizate, de regulă, de medicul specialist, cel mai frecvent dermatolog. În cazul în care manifestările alergice apar brusc sau au o evoluție severă, este necesară prezentarea de urgență la camera de gardă, pentru stabilizarea pacientului și efectuarea investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului.

Deși sindromul Alpha-Gal este o afecțiune rar întâlnită, inclusiv la nivel european, informarea corectă și accesul rapid la consult medical au un rol esențial în gestionarea bolii, limitarea riscului de complicații și menținerea unui control eficient al simptomelor.”, a concluzionat Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist

Sindromul Alpha-Gal, tot mai atent monitorizat la nivel internațional

Sindromul Alpha-Gal a devenit în ultimii ani un subiect de interes pentru comunitatea medicală internațională, pe fondul creșterii numărului de cazuri raportate și al extinderii arealului în care sunt întâlnite speciile de căpușe asociate cu această afecțiune. Cercetările au arătat că boala poate apărea după mușcătura anumitor căpușe, care determină organismul să dezvolte o reacție alergică la molecula alpha-gal, prezentă în carnea mamiferelor și în unele produse de origine animală.

Deși este considerată o afecțiune rară, sindromul este diagnosticat din ce în ce mai frecvent în mai multe regiuni ale lumii. Sindromul Alpha-Gal este monitorizat și studiat de numeroase instituții medicale și de sănătate publică. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), peste 110.000 de cazuri suspecte au fost identificate între 2010 și 2022, iar estimările arată că până la 450.000 de persoane ar putea fi afectate. Cercetătorii continuă să analizeze mecanismele bolii, factorii care favorizează apariția acesteia și impactul extinderii populațiilor de căpușe asupra sănătății publice.