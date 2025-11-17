Live TV

Ce face diferența în cazul unei nașteri premature

Data publicării:
Maternitatea_Sanador_nastere_prematura_sarcina_risc Articol susținut de SANADOR

Una dintre principalele frământări cu care se confruntă o viitoare mămică este legată de naștere și de modul în care se va desfășura întâlnirea cu micuțul mult așteptat. În ciuda avansului medicinei, unii copii vin pe lume înainte de termen, adică mai devreme de 37 de săptămâni de sarcină, printre factorii de risc numărându-se vârsta mai înaintată a mamei sau unele afecțiuni existente.

Din fericire, dacă nașterea are loc într-o maternitate care dispune de o secție de terapie intensivă neonatală, copiii născuți prematur au șanse la o viață sănătoasă, pentru că primesc imediat îngrijirile medicale avansate de care au nevoie.

Nașterea prematură este una dintre complicațiile care pot să apară în special într-o sarcină cu risc. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate posibile în cazul unei nașteri înainte de termen, viitoarele mămici pot alege să-și aducă pe lume micuțul într-un spital privat multidisciplinar, care deține secție ATI pentru adulți și nou-născuți și un bloc operator bine dotat, în cazul în care este necesară o cezariană de urgență.

Pentru că în cazul unei nașteri premature bebelușii pot suferi diferite complicații, ei au nevoie de îngrijiri medicale avansate, care pot fi asigurate doar pe o secție de terapie intensivă neonatală. Aici, micuții sunt hrăniți prin metode speciale, funcțiile lor vitale sunt permanent monitorizate, iar pentru asigurarea temperaturii corporale optime stau în incubatoare dedicate.

Maternitatea SANADOR, care este parte a Spitalului Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, asigură toate condițiile pentru o naștere în deplină siguranță, chiar și în cazul unei sarcini cu risc și al situațiilor neprevăzute, cum este o naștere prematură.

La Spitalul Clinic SANADOR, micuții care se nasc înainte de termen primesc toate îngrijirile medicale necesare pe Secția de Terapie Intensivă Neonatală, dotată cu echipamente performante, inclusiv incubatoare de ultimă generație și dispozitive de ventilație mecanică. Echipa medicală cu vastă experiență în neonatologie intervine cu promptitudine în cazul în care apar urgențe sau situații neprevăzute, pentru a preveni complicațiile.

Pe 17 noiembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Prematurității, prilej cu care viitorii părinți sunt informați despre măsurile prin care nou-născuții pot beneficia de cele mai bune îngrijiri posibile. Monitorizarea atentă a sarcinii, prin consultații periodice și investigațiile recomandate de medic, alegerea unei maternități care dispune de toate dotările necesare în caz de naștere înainte de termen și educarea corectă în privința acestei posibile complicații sunt esențiale pentru cel mai bun start în viață.

