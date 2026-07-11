Ce face o cremă cu SPF să fie cu adevărat eficientă. Dermatologii explică cum poate contribui la reducerea riscului de cancer de piele

Crema cu protecție solară nu mai este doar un produs folosit în zilele de vară sau la plajă, ci o componentă esențială a îngrijirii zilnice a pielii. De la prevenirea arsurilor și încetinirea procesului de îmbătrânire până la reducerea riscului de cancer cutanat, utilizarea corectă a unui produs cu SPF are beneficii importante pe termen lung. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog, a explicat pentru Digi24.ro de ce este importantă protecția împotriva radiațiilor UVA și UVB, cum trebuie aplicată corect crema pentru a oferi beneficiile promise și care sunt cele mai frecvente greșeli care îi reduc eficiența.

Specialiștii atrag atenția că alegerea unei creme cu protecție solară nu trebuie făcută doar în funcție de factorul SPF, ci și de ingredientele din compoziție.

Cât de importante sunt cremele cu protecție solară

„Protecția solară reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție împotriva îmbătrânirii premature a pielii și a cancerului cutanat. Expunerea repetată la radiațiile ultraviolete produce modificări cumulative la nivel celular, chiar și atunci când nu apar arsuri vizibile. Din acest motiv, aplicarea zilnică a unui produs cu factor de protecție solară ar trebui să facă parte din rutina de îngrijire pe tot parcursul anului, nu doar în concediu sau la plajă.

Razele UVB reprezintă aproximativ 30% din totalul radiațiilor ultraviolete și sunt responsabile în principal de apariția arsurilor solare, contribuind direct la dezvoltarea cancerului cutanat. Razele UVA, care reprezintă aproximativ 70%, pătrund mai profund în piele, accelerează degradarea colagenului și a elastinei, favorizează apariția petelor pigmentare și contribuie, la rândul lor, la dezvoltarea cancerului de piele. Spre deosebire de radiațiile UVB, acestea sunt prezente cu o intensitate relativ constantă pe tot parcursul anului și pătrund inclusiv prin geamuri.

Cremele cu protecție solară conțin filtre care absorb, reflectă sau dispersează radiațiile ultraviolete înainte ca acestea să producă leziuni la nivelul pielii. Un produs eficient trebuie să ofere protecție cu spectru larg, atât împotriva radiațiilor UVA, cât și UVB.

În practica dermatologică recomandăm, în general, utilizarea unui produs cu SPF 50+, în special în sezonul cald, pentru persoanele cu piele deschisă la culoare, cele cu melasmă sau alte tulburări de pigmentare, dar mai ales după proceduri dermatologice ori estetice”, a explicat Dr. Amalia Anghel

Cum trebuie aplicată corect crema cu SPF și cât de des trebuie reaplicată

„Eficiența unui produs cu protecție solară depinde în mare măsură de modul în care este aplicat. În realitate, majoritatea oamenilor folosesc o cantitate mult prea mică, ceea ce reduce considerabil nivelul de protecție indicat pe ambalaj.

Crema trebuie aplicată cu aproximativ 15-30 de minute înainte de expunerea la soare și distribuită uniform pe toate zonele expuse, inclusiv pe urechi, ceafă, gât, dosul mâinilor și buze, dacă se utilizează un produs dedicat. Pentru față și gât este necesară o cantitate echivalentă cu două lungimi de deget, iar pentru întregul corp un adult are nevoie de aproximativ 30 ml de produs la fiecare aplicare.

Protecția trebuie reaplicată la fiecare două ore atunci când ne aflăm în aer liber și întotdeauna după înot, transpirație abundentă sau ștergerea pielii cu prosopul, chiar dacă produsul este etichetat drept rezistent la apă. Nicio cremă cu protecție solară nu oferă protecție pe durata întregii zile printr-o singură aplicare.”, a adăugat medicul dermatolog

În ce situații poate deveni problematică o cremă cu SPF

„Cremele cu protecție solară nu reprezintă un pericol pentru piele prin simpla utilizare. Dimpotrivă, ele sunt una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a arsurilor solare, a fotoîmbătrânirii și a cancerului cutanat. Există însă situații în care utilizarea lor poate crea probleme.

Un produs devine problematic dacă este expirat. În timp, filtrele UV își pot pierde eficiența, iar formula se poate degrada. Dacă și-a schimbat culoarea, mirosul sau consistența, este recomandat să fie înlocuit, chiar dacă nu a ajuns încă la data de expirare.

Cremele de protecție solară pot provoca iritații sau reacții alergice la persoanele sensibile. Cel mai frecvent, acestea sunt cauzate de parfum, conservanți sau anumite filtre chimice, nu de factorul de protecție în sine. În astfel de cazuri sunt recomandate formulele fără parfum și cu filtre minerale.

Aplicarea pe pielea lezată, pe răni deschise sau imediat după proceduri dermatologice poate accentua iritația. După tratamente precum peelingurile chimice sau terapiile cu laser, produsul potrivit trebuie ales la recomandarea medicului.

Un alt risc apare atunci când crema creează un fals sentiment de siguranță

Mulți oameni își prelungesc expunerea la soare doar pentru că folosesc SPF. În realitate, niciun produs nu blochează 100% din radiațiile UV. Protecția trebuie completată prin purtarea pălăriei, a hainelor adecvate și a ochelarilor de soare, precum și prin evitarea expunerii în intervalul orar 11:00-16:00.

În cazul produselor tip spray, pulverizarea direct pe față sau inhalarea particulelor poate reprezenta un risc, în special pentru copii. Este mai sigur ca produsul să fie aplicat mai întâi în palmă și apoi întins pe față.

Cremele cu protecție solară își pierd din eficiență atunci când sunt aplicate în cantitate insuficientă sau nu sunt reaplicate la intervale regulate. Pentru majoritatea persoanelor, utilizarea zilnică a unei creme cu SPF 50, adaptată tipului de piele și aplicată corect, este sigură și aduce beneficii mult mai mari decât orice risc asociat.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

La ce ingrediente din produs trebuie să fim atenți

„Cele mai multe reacții adverse nu sunt provocate de factorul de protecție în sine, ci de anumite ingrediente auxiliare sau de unele filtre UV chimice. Parfumurile și conservanții se numără printre cele mai frecvente cauze ale dermatitei alergice de contact. De asemenea, alcoolul în concentrații mari poate accentua senzația de usturime la persoanele cu piele sensibilă sau cu bariera cutanată afectată.

Pentru copiii mici, persoanele cu piele reactivă și pacienții cu afecțiuni dermatologice cronice sunt recomandate produsele pe bază de filtre minerale, precum oxidul de zinc sau dioxidul de titan. Acestea acționează la suprafața pielii și au un profil foarte bun de tolerabilitate.”, a adăugat specialistul

Cele mai frecvente greșeli care reduc eficiența cremei cu SPF

„Una dintre cele mai frecvente greșeli este aplicarea unei cantități insuficiente de produs. O altă eroare constă în utilizarea protecției solare doar în zilele petrecute la plajă, deși radiațiile ultraviolete ne afectează zilnic, inclusiv în timpul deplasărilor prin oraș sau atunci când conducem.

O altă greșeală este lipsa reaplicării. Chiar și cele mai performante produse își pierd eficiența în timp, mai ales după transpirație sau contactul cu apa. De asemenea, reamintim și faptul că multe persoane uită să protejeze zone precum urechile, scalpul în cazul celor cu păr rar, ceafa, dosul mâinilor sau buzele, deși acestea sunt frecvent afectate de leziunile provocate de soare.

Nu în ultimul rând, există tendința de a considera că utilizarea unei creme cu SPF permite expunerea prelungită la soare. În realitate, protecția solară trebuie privită ca parte a unei strategii complete de fotoprotecție.

Crema cu protecție solară este unul dintre cele mai eficiente produse pentru prevenirea fotoîmbătrânirii și a cancerului cutanat.

Eficiența produsului depinde de alegerea unei formule potrivite tipului de piele, de aplicarea unei cantități suficiente și de reaplicarea regulată. Nicio cremă nu poate compensa expunerea excesivă la soare, motiv pentru care fotoprotecția trebuie privită ca un ansamblu de măsuri care contribuie la menținerea sănătății pielii pe termen lung.”, a concluzionat Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog