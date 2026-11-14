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Ce încetinește cu adevărat îmbătrânirea. Cercetătorii de la Yale spun cât de dezamăgitoare sunt cele mai populare suplimente

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Pilule pastile suplimente
Foto: Profimedia
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Din articol
Dieta și exercițiile fizice, printre cele mai eficiente metode Suplimentele anti-aging, rezultate dezamăgitoare Încetinirea vârstei biologice nu înseamnă neapărat o viață mai lungă

Alimentația sănătoasă, exercițiile fizice și anumite medicamente ar putea influența procesul de îmbătrânire biologică, în timp ce suplimentele alimentare promovate pentru efectele anti-aging par să aibă beneficii limitate. Este concluzia unei analize realizate de cercetătorii de la Universitatea Yale, care au examinat rezultatele a 51 de studii clinice. Cercetarea, publicată în revista Nature Medicine, oferă noi indicii despre metodele care ar putea încetini îmbătrânirea organismului.

Oamenii de știință au analizat efectele mai multor intervenții asupra vârstei biologice, un indicator care reflectă modificările produse în organism odată cu trecerea timpului și care poate fi diferit de vârsta cronologică.

Pentru a măsura aceste schimbări, cercetătorii au utilizat așa-numitele „ceasuri epigenetice”, teste bazate pe analiza modificărilor chimice ale ADN-ului. În total, au fost examinați peste 110 biomarkeri ai îmbătrânirii, inclusiv 16 dintre cele mai utilizate ceasuri epigenetice.

Rezultatele au arătat că unele intervenții pot determina modificări măsurabile ale acestor indicatori, însă efectele diferă considerabil în funcție de metoda utilizată.

Dieta și exercițiile fizice, printre cele mai eficiente metode

Una dintre principalele concluzii ale cercetării este că asocierea unei alimentații sănătoase cu activitatea fizică regulată produce rezultate favorabile asupra indicatorilor îmbătrânirii biologice.

Cercetătorii au observat efecte pozitive în cazul mai multor modele alimentare, inclusiv dieta mediteraneană, dietele sărace în grăsimi și cele cu un conținut redus de carbohidrați.

Cele mai mari reduceri ale vârstei epigenetice au fost asociate însă cu anumite tratamente medicamentoase, printre care metformina și semaglutida, utilizate în tratarea unor afecțiuni metabolice și pentru controlul greutății corporale.

Rezultate favorabile au fost observate și în cazul terapiilor anti-TNF, medicamente care acționează asupra unei proteine implicate în procesele inflamatorii din organism.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că medicamentele respective ar trebui administrate persoanelor sănătoase pentru încetinirea îmbătrânirii.

Suplimentele anti-aging, rezultate dezamăgitoare

Spre deosebire de modificările stilului de viață și de anumite tratamente medicamentoase, suplimentele alimentare fără prescripție medicală evaluate în cadrul studiilor nu au demonstrat, în general, efecte semnificative asupra reducerii vârstei epigenetice.

Nici unele proceduri medicale analizate nu au produs schimbări măsurabile ale indicatorilor îmbătrânirii.

Cercetătorii au constatat, de asemenea, că persoanele care sufereau deja de anumite boli au prezentat modificări mai importante ale biomarkerilor decât participanții sănătoși.

Un alt rezultat al analizei a fost că noile generații de ceasuri epigenetice sunt mai sensibile la schimbările produse în organism decât metodele utilizate anterior.

Încetinirea vârstei biologice nu înseamnă neapărat o viață mai lungă

Deși rezultatele sunt promițătoare, oamenii de știință avertizează că reducerea vârstei biologice măsurate prin teste ADN nu reprezintă automat o dovadă a creșterii speranței de viață.

Albert Higgins-Chen, profesor la Yale School of Medicine și unul dintre coordonatorii cercetării, a subliniat că este necesară o înțelegere mai bună a semnificației acestor modificări.

Printre întrebările la care cercetătorii încearcă să răspundă se numără durata efectelor observate, persistența lor după întreruperea tratamentelor și măsura în care reducerea vârstei epigenetice poate diminua riscul de cancer, diabet, demență sau boli cardiovasculare.

Autorii speră că noile metode de evaluare vor permite testarea mai rapidă a intervențiilor anti-aging, fără a fi necesară monitorizarea participanților timp de zeci de ani.

Până la confirmarea beneficiilor pe termen lung, alimentația echilibrată și exercițiile fizice regulate rămân printre cele mai accesibile măsuri pentru menținerea sănătății odată cu înaintarea în vârstă.

Editor : Sebastian Eduard

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