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Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”

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Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Foto Getty Images
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Foto Getty Images
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Din articol
„Expiră la” sau „a se consuma, de preferință, înainte de”: Ce înseamnă fiecare mențiune de pe etichetă Ce tipuri de alimente intră în cele două categorii de etichetare

Data înscrisă pe eticheta alimentelor este adesea interpretată greșit de consumatori, deși aceasta oferă informații esențiale despre siguranța și calitatea produselor. Specialiștii subliniază că există o diferență importantă între „data limită de consum” și „data durabilității minimale”, iar înțelegerea corectă a acestor mențiuni influențează modul în care alimentele sunt păstrate și consumate. Totodată, o interpretare corectă contribuie la reducerea risipei alimentare și la protejarea sănătății oamenilor. Corina Pelin, dietetician autorizat, a explicat pentru Digi24.ro semnificația acestor indicații și a precizat pentru ce categorii de alimente este utilizată fiecare dintre ele.

O înțelegere corectă a informațiilor înscrise pe etichetă le permite consumatorilor să facă alegeri informate și să reducă riscul unor probleme care pot afecta sănătatea.

„Expiră la” sau „a se consuma, de preferință, înainte de”: Ce înseamnă fiecare mențiune de pe etichetă

„Un aspect esențial îl reprezintă necesitatea unei înțelegeri corecte și unitare a termenelor de valabilitate înscrise pe etichetele produselor alimentare. Este important ca publicul să distingă clar între cele două tipuri de mențiuni frecvent întâlnite pe ambalaje, întrucât acestea au semnificații diferite și implicații distincte atât în ceea ce privește siguranța consumului, cât și calitatea produselor.

Formularea „A se consuma până la data de…” indică termenul-limită de siguranță alimentară, respectiv intervalul în care produsul poate fi consumat fără riscuri pentru sănătate, cu respectarea condițiilor adecvate de depozitare. După depășirea acestei date, alimentul nu mai este considerat sigur, existând riscul alterării sau al dezvoltării unor microorganisme care pot afecta sănătatea consumatorilor.

Cea de-a doua mențiune, „A se consuma de preferință înainte de…”, se referă la durabilitatea minimală a produsului, adică perioada în care acesta își păstrează caracteristicile de calitate în condiții optime de păstrare. Această formulare nu vizează siguranța alimentară, ci aspecte precum gustul, textura, aroma sau valoarea nutritivă. După această dată, produsul poate rămâne consumabil dacă a fost depozitat corespunzător, însă este posibil ca proprietățile sale organoleptice și calitative să fie ușor diminuate. ”, a explicat pentru Digi24.ro Corina Pelin, dietetician autorizat

Ce tipuri de alimente intră în cele două categorii de etichetare

În funcție de cele două tipuri de etichetare, produsele alimentare se împart, în mod natural, în două mari categorii: alimente cu grad ridicat de perisabilitate, care necesită consum rapid și condiții stricte de depozitare, și produse cu stabilitate mai mare, ce își păstrează proprietățile pentru perioade îndelungate.

„A se consuma până la data de…”

În această categorie sunt incluse alimentele ușor alterabile, care impun condiții riguroase de păstrare și un consum într-un interval scurt. Este vorba, în principal, despre carne proaspătă, pește și fructe de mare, preparate din carne, lapte și produse lactate proaspete - precum iaurturile sau brânzeturile moi - dar și ouăle ori mâncărurile gătite și refrigerate. În cazul acestor produse, respectarea datei-limită este esențială, deoarece depășirea termenului poate favoriza dezvoltarea unor microorganisme periculoase, precum Salmonella, Listeria sau Escherichia coli, ceea ce poate reprezenta un risc direct pentru sănătate.

„A se consuma de preferință înainte de…”

În cea de-a doua categorie se regăsesc produsele cu o durată mai mare de conservare, care nu prezintă același grad de perisabilitate. Printre acestea se numără pastele făinoase, orezul, făina, fasolea uscată, semințele, conservele, biscuiții, ciocolata și alte produse uscate sau ambalate. Aceste alimente pot fi consumate și după data indicată, fără a pune în pericol siguranța consumatorului, cu condiția să fi fost depozitate corespunzător.”, a mai precizat specialistul Totuși, în cazul produselor uscate, trebuie avut în vedere faptul că pot apărea riscuri specifice atunci când acestea nu sunt depozitate corespunzător.

Totuși, chiar și în cazul produselor uscate, condițiile de depozitare rămân esențiale, întrucât nerespectarea acestora poate genera riscuri specifice pentru consumatori.

Editor : M.C.

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