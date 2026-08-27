Ce obiceiuri pot crește cortizolul, hormonul stresului, fără să ne dăm seama. Medicii explica ce valori sunt îngrijorătoare

Cortizolul este esențial pentru funcționarea organismului, având un rol important în răspunsul la stres, metabolism, menținerea tensiunii arteriale și reglarea ciclului somn-veghe. Valorile prea mari sau prea mici, atunci când persistă, pot indica o problemă care necesită evaluare medicală. Obiceiurile zilnice, de la somnul insuficient și alimentația dezechilibrată până la consumul excesiv de stimulente, pot influența secreția acestui hormon. Dr. Amalia Ioana Arhire, medic primar endocrinolog, medic specialist în diabet și nutriție și doctor în medicină, a explicat pentru Digi24.ro, ce rezultate ar trebui să ne îngrijoreze, ce factori le pot modifica și cum poate fi păstrat cortizolul în limite normale.

Specialiștii atrag atenția că o singură valoare modificată nu este suficientă pentru un diagnostic, rezultatul trebuind interpretat în contextul medical al fiecărui pacient.

Ce este cortizolul și ce rol are în organism

„Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale, două structuri de dimensiuni reduse situate deasupra rinichilor. Acesta contribuie la menținerea glicemiei și a tensiunii arteriale pe timpul nopții, dar intervine și în răspunsul organismului la stres, indiferent dacă solicitarea este fizică sau psihică.

În mod normal, secreția începe să crească în intervalul 3:00-4:00 dimineața și continuă până în primele ore ale zilei. Prin acest mecanism, organismul își mobilizează resursele energetice și se pregătește pentru activitate. În situații de stres intens, precum o infecție severă sau o intervenție chirurgicală, cantitatea de cortizol poate crește pentru a susține tensiunea arterială și glicemia.

Funcția sa este strâns legată de răspunsul de «luptă sau fugă», mecanism prin care organismul se pregătește să reacționeze rapid în fața unui pericol sau a unei situații solicitante.”, a explicat Dr. Amalia Ioana Arhire

Care sunt valorile normale și de ce contează ora recoltării

„Nivelul cortizolului se modifică în mod natural pe parcursul zilei, urmând un ritm circadian. Valoarea este, de regulă, cea mai ridicată dimineața, în jurul orelor 8:00-9:00, după care începe să scadă. O altă modificare a secreției poate apărea în intervalul 16:00-17:00, iar nivelul minim este atins în apropierea miezului nopții, aproximativ între orele 00:00 și 01:00.

Cortizolul seric măsurat dimineața ar trebui să se situeze între 5 și 25 de micrograme pe decilitru. Din acest motiv, ora recoltării este foarte importantă. În cadrul anumitor investigații endocrinologice, analiza poate fi efectuată și după miezul nopții, când valoarea ar trebui să fie foarte scăzută.

Un rezultat crescut obținut dimineața nu indică automat existența unei probleme medicale. Stresul poate modifica temporar secreția, astfel că o singură analiză nu este suficientă pentru stabilirea diagnosticului.

Pentru o evaluare mai precisă, medicul poate recomanda și determinarea ACTH-ului, hormonul adrenocorticotrop produs de hipofiză, care controlează secreția de cortizol a glandelor suprarenale. Cele două valori pot fi măsurate din aceeași probă de sânge, recoltată în același moment.

În funcție de suspiciunea clinică, poate fi verificat și ritmul secreției, prin recoltări realizate la ore diferite. În mod normal, valoarea înregistrată dimineața este de aproximativ două-trei ori mai mare decât cea din timpul nopții, iar această variație oferă informații importante despre funcționarea sistemului hormonal.”, a adăugat medicul specialist

Când devine îngrijorător un nivel crescut de cortizol

„Un nivel ridicat devine mai îngrijorător atunci când depășirea limitelor normale se menține. Pentru cortizolul seric recoltat dimineața, intervalul orientativ este cuprins între 5 și 25 de micrograme pe decilitru. Un rezultat de peste 25 de micrograme pe decilitru poate ridica suspiciunea unui exces hormonal, însă nu este suficient, de unul singur, pentru confirmarea unei dereglări.

Interpretarea se face și în funcție de ACTH, hormon produs de hipofiză și implicat în reglarea secreției glandelor suprarenale. Valorile acestuia pot varia în funcție de laborator, iar analiza poate fi repetată pentru a se verifica dacă modificarea persistă. De asemenea, stresul resimțit în momentul recoltării poate provoca o creștere temporară.

Ce analize pot fi recomandate dacă există suspiciunea unui exces

Dacă rezultatele rămân crescute, medicul poate indica investigații suplimentare pentru confirmarea excesului hormonal și identificarea sursei acestuia. Printre ele se numără cortizolul liber urinar, determinat din urina colectată timp de 24 de ore, și cel salivar, pentru care pot fi prelevate două probe. În timpul nopții, cortizolul salivar ar trebui să fie foarte scăzut, sub 1 nanogram pe mililitru.

Atunci când investigațiile confirmă un nivel ridicat, pacientul poate fi îndrumat către un serviciu de endocrinologie. Evaluarea poate include testul de supresie cu dexametazonă, prin care se verifică dacă organismul își poate reduce în mod normal propria producție. În funcție de situație, pot fi necesare monitorizarea și mai multe examinări efectuate pe parcursul câtorva zile.

Cortizolul crescut nu înseamnă automat existența unei tumori.

Un rezultat peste limite nu indică automat prezența unei tumori la nivelul glandelor suprarenale sau al hipofizei. Depresia, obezitatea severă și consumul excesiv de alcool pot influența, la rândul lor, secreția hormonală. În asemenea situații, tratarea cauzei de fond poate contribui la normalizarea valorilor.

Dacă excesul este provocat de o formațiune care produce hormonul în mod necontrolat, aceasta poate fi localizată la nivelul suprarenalei sau al hipofizei. Tratamentul este stabilit în funcție de cauză și, atunci când există indicație, poate include îndepărtarea chirurgicală a formațiunii.”, a mai precizat medicul endocrinolog

Ce simptome poate provoca un nivel ridicat de cortizol

„Excesul de cortizol menținut pe termen lung poate produce mai multe schimbări în organism. Printre manifestările întâlnite se află oboseala persistentă și creșterea tensiunii arteriale, în special a valorii sistolice.

Dezechilibrul hormonal poate modifica și distribuția grăsimii corporale. Creșterea în greutate apare cu precădere în zona abdomenului și a trunchiului, în timp ce brațele și picioarele pot deveni mai subțiri. Aceste transformări sunt asociate cu pierderea masei musculare și subțierea pielii, efecte întâlnite atunci când excesul persistă o perioadă îndelungată.

Fragilizarea pielii poate favoriza apariția mai frecventă a vânătăilor. Grăsimea se poate acumula inclusiv în partea superioară a spatelui, provocând o modificare vizibilă a conturului corporal.

Din punct de vedere metabolic, valorile mari pot favoriza rezistența la insulină și creșterea glicemiei. În timp, pot apărea modificări precum colesterolul crescut, prediabetul și hipertensiunea arterială.

Cortizolul prea scăzut: ce semne pot apărea

„Nu doar excesul poate provoca probleme. Scăderea cortizolului se poate întâlni în anumite afecțiuni ale glandelor suprarenale, atunci când acestea nu mai reușesc să producă o cantitate suficientă.

Una dintre cauze poate fi o boală autoimună, în care sistemul imunitar atacă suprarenalele și le afectează capacitatea de secreție. Producția hormonală poate fi redusă și în urma unor traumatisme sau infecții care lezează aceste glande.

Atunci când cortizolul este prea scăzut, pot apărea slăbiciunea accentuată, lipsa poftei de mâncare și tensiunea arterială redusă. În anumite situații se poate instala și hipoglicemia, mai ales dacă valorile mici ale glicemiei persistă.

Dacă există suspiciunea unei insuficiențe suprarenaliene, medicul poate recomanda examinări suplimentare, uneori fiind necesară evaluarea în spital. Printre acestea se numără testele de stimulare cu ACTH, care arată dacă suprarenalele răspund corespunzător și pot produce o cantitate suficientă de cortizol.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Principalii factori care pot favoriza creșterea cortizolului

„Stresul cronic este unul dintre principalii factori asociați valorilor ridicate. În aceeași categorie intră anxietatea, depresia și tulburările de somn, care pot menține organismul într-o stare prelungită de alertă.

Durerea persistentă are, de asemenea, un rol important. Atunci când organismul se confruntă permanent cu durere sau disconfort, răspunsul fiziologic la stres poate fi activat în mod repetat, influențând secreția hormonală.

Bolile acute ori cronice, infecțiile, traumatismele și perioadele de solicitare fizică intensă pot determina, la rândul lor, modificarea valorilor. În anumite cazuri există cauze medicale specifice, motiv pentru care un rezultat anormal trebuie interpretat în raport cu simptomele și contextul clinic.”, a mai precizat specialistul în endocrinologie

Obiceiurile zilnice care pot influența hormonul stresului

„Somnul insuficient, fragmentat sau la ore neregulate se numără printre cei mai importanți factori. Cortizolul urmează în mod normal un ritm circadian: nivelul este mai redus în timpul nopții și crește înainte de trezire și în primele ore ale dimineții. Culcatul foarte târziu, nopțile pierdute ori schimbările frecvente ale programului de odihnă pot perturba acest mecanism.

Consumul de cafea și de băuturi energizante poate avea, de asemenea, un rol. Deoarece cortizolul crește în mod natural dimineața, cofeina și alți stimulanți pot amplifica temporar răspunsul organismului, în special atunci când sunt consumați în cantități mari sau pe fondul lipsei de somn.

Alimentația dezechilibrată și mesele neregulate pot reprezenta o sursă suplimentară de solicitare. La acestea se adaugă fumatul, sedentarismul și izolarea socială, care, în anumite contexte, pot contribui la menținerea unei stări de stres fiziologic sau psihologic.

Aceste influențe nu trebuie însă interpretate excesiv. În cazul unei persoane sănătoase, asemenea obiceiuri nu provoacă, de regulă, creșteri extreme. Ele pot determina mai curând variații ușoare, inclusiv ale valorilor măsurate dimineața, fără ca rezultatul să indice automat o afecțiune endocrină.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Când trebuie interpretat cu atenție rezultatul analizei

„Un nivel ușor crescut al cortizolului nu trebuie analizat izolat. Ora recoltării, calitatea somnului, stresul din perioada respectivă, consumul de stimulente, starea generală de sănătate și eventualele tratamente pot influența rezultatul. Interpretarea corectă se face întotdeauna în context, iar o singură valoare modificată nu este suficientă pentru stabilirea unui diagnostic.”, a conchis Dr. Amalia Ioana Arhire, medic primar endocrinolog