Mulți oameni au senzația că timpul trece din ce în ce mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Săptămânile par să se transforme în zile, iar lunile și chiar anii dispar fără să lase prea multe amintiri. Psihologii explică acest fenomen prin modul în care creierul procesează experiențele și organizează amintirile. Potrivit cercetărilor, monotonia și lipsa evenimentelor memorabile pot influența semnificativ percepția trecerii timpului.

Specialistul german Stefan Woinoff, medic psihoterapeut din München, explică, într-o analiză publicată de Focus Online, că senzația accelerării timpului nu este determinată exclusiv de vârstă, ci și de felul în care creierul înregistrează evenimentele cotidiene.

Un rol important îl au așa-numitele „repere temporale” (temporal landmarks), adică experiențele care împart viața în perioade distincte și ușor de identificat în memorie.

Cercetătoarele Hengchen Dai și Claire Li au analizat rolul acestor repere în organizarea experiențelor și a motivației. Evenimentele importante funcționează asemenea capitolelor unei cărți, ajutând creierul să delimiteze perioadele vieții.

Atunci când asemenea repere lipsesc, zilele devin greu de diferențiat, iar retrospectiv apare impresia că timpul s-a scurs foarte repede.

De ce copilăria pare mai lungă decât viața de adult

În copilărie și adolescență, oamenii trec prin numeroase experiențe noi: prima zi de școală, primele prietenii, prima iubire, călătorii sau absolvirea unor etape de studiu.

Creierul înregistrează aceste momente ca evenimente distincte, ceea ce contribuie la formarea unor amintiri numeroase și bine delimitate.

La maturitate, însă, rutina începe să domine viața cotidiană. Drumul spre serviciu, programul de lucru și activitățile repetate produc mai puține experiențe care să iasă în evidență.

Potrivit explicațiilor prezentate de Woinoff, creierul tinde să comprime informațiile familiare, deoarece nu mai identifică suficiente diferențe între zile.

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Astfel apare un paradox: o zi monotonă poate părea foarte lungă în timp ce o trăim, dar o lună alcătuită din asemenea zile poate părea extrem de scurtă atunci când ne amintim de ea.

O explicație frecvent invocată este și aceea că fiecare an reprezintă o proporție tot mai mică din viața unei persoane. Pentru un copil de cinci ani, un an reprezintă o cincime din viață, în timp ce pentru un adult de 50 de ani reprezintă doar o cincizecime.

Specialiștii consideră însă că această explicație este insuficientă, deoarece atenția, noutatea și memoria au, la rândul lor, un rol important.

Cinci metode prin care putem schimba percepția trecerii timpului

Potrivit specialistului german, oamenii nu au nevoie de schimbări radicale pentru a influența felul în care percep timpul. Uneori sunt suficiente modificări mici ale activităților cotidiene.

Acesta recomandă cinci strategii:

Întreruperea rutinei. Alegerea unui traseu diferit spre serviciu, vizitarea unui loc nou sau încercarea unei activități neobișnuite pot crea experiențe mai ușor de memorat.

Marcarea etapelor importante. Obiceiurile sezoniere, aniversările sau bilanțurile de la sfârșitul anului pot ajuta creierul să diferențieze perioadele vieții.

Concentrarea asupra prezentului. Acordarea unei atenții sporite activităților desfășurate contribuie la înregistrarea mai clară a experiențelor.

Trăirea experiențelor emoționale. Evenimentele care provoacă emoții puternice tind să lase urme mai clare în memorie.

Stabilirea unor proiecte și obiective. Învățarea unei abilități, dezvoltarea unui hobby sau realizarea unui proiect personal creează etape distincte și amintiri asociate acestora.

Când senzația că timpul trece prea repede poate indica o problemă

Specialistul atrage atenția că percepția accelerată a timpului poate fi asociată uneori cu suprasolicitarea psihică și stresul prelungit.

În asemenea situații, oamenii ajung să funcționeze aproape automat, concentrându-se exclusiv asupra obligațiilor zilnice și acordând tot mai puțină atenție experiențelor noi.

Printre semnalele care merită atenție se numără dificultatea de a-și aminti ce s-a întâmplat în ultimele luni, senzația de gol interior, monotonia emoțională, retragerea din activități și impresia că viața se desfășoară pe pilot automat.

Atunci când aceste manifestări sunt însoțite de epuizare sau de pierderea sensului activităților cotidiene, poate fi utilă evaluarea stării psihologice.

Concluzia analizei este că senzația accelerării timpului nu reflectă neapărat o modificare a felului în care funcționează creierul odată cu vârsta. Ea poate fi influențată de reducerea varietății experiențelor și de modul în care acestea sunt păstrate în memorie.

Editor : Sebastian Eduard