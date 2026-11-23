Reducerea consumului de sare, alimentația bogată în legume și fructe, exercițiile fizice și pierderea kilogramelor în exces sunt printre cele mai eficiente metode de scădere a tensiunii arteriale. În schimb, beneficiile postului intermitent și ale unor tehnici de relaxare sunt mai puțin clare. Acestea sunt concluziile unei noi analize științifice realizate de cercetători americani, care au evaluat inclusiv efectele consumului de cafea, alcool și suplimente alimentare asupra hipertensiunii.

Cercetarea, publicată în revista științifică Current Hypertension Reports și prezentată pe 16 noiembrie 2026 de News Medical, a fost realizată de specialiști de la Universitatea Pennsylvania, Penn State College of Medicine și Washington DC Veterans Affairs Medical Center.

Oamenii de știință au analizat rezultatele mai multor studii privind modificările stilului de viață și eficiența acestora în controlul tensiunii arteriale.

Concluzia principală este că anumite schimbări ale alimentației și activității fizice au beneficii demonstrate, dar eficiența lor depinde de capacitatea pacienților de a le menține pe termen lung.

Câtă sare ar trebui să consumăm zilnic

Reducerea cantității de sare din alimentație este una dintre măsurile pentru care există cele mai solide dovezi privind scăderea tensiunii arteriale.

Potrivit recomandărilor din 2025 ale Asociației Americane a Inimii (AHA) și Colegiului American de Cardiologie (ACC), consumul zilnic de sodiu ar trebui să fie sub 2.300 de miligrame, iar nivelul ideal este sub 1.500 de miligrame.

Aceasta înseamnă aproximativ 5,8 grame de sare pe zi, respectiv 3,8 grame pentru nivelul ideal, deoarece sodiul reprezintă doar o parte din compoziția sării.

Cercetătorii subliniază că reducerea sodiului poate avea efecte și mai importante atunci când este combinată cu o dietă echilibrată.

În același timp, un aport adecvat de potasiu, provenit în special din alimente, poate contribui la reglarea tensiunii.

Recomandările americane indică un consum de 3.500–5.000 de miligrame de potasiu zilnic. Totuși, persoanele cu afecțiuni renale sau care utilizează anumite medicamente trebuie să discute cu medicul înainte de a folosi înlocuitori ai sării pe bază de potasiu, deoarece aceștia pot provoca o creștere periculoasă a concentrației de potasiu din sânge.

Dieta care poate reduce tensiunea chiar și fără pierderea în greutate

Unul dintre cele mai importante rezultate analizate de cercetători privește dieta DASH, concepută special pentru controlul hipertensiunii arteriale.

Aceasta presupune consumul frecvent de fructe, legume, cereale integrale și lactate cu un conținut redus de grăsimi, concomitent cu limitarea grăsimilor saturate.

Potrivit cercetătorilor, dieta DASH poate reduce tensiunea arterială chiar și în absența unei scăderi în greutate sau a unei reduceri suplimentare a consumului de sare.

Beneficiile devin însă mai mari atunci când alimentația este combinată cu restricția calorică și activitatea fizică regulată.

Un studiu clinic denumit ENCORE a demonstrat că persoanele care au urmat dieta DASH, au redus numărul caloriilor consumate și au făcut exerciții fizice au obținut reduceri mai importante ale tensiunii decât cele care au adoptat doar dieta.

Câte minute de exerciții fizice sunt necesare

Mișcarea reprezintă o altă intervenție cu eficiență demonstrată.

Analiza arată că exercițiile aerobice, precum mersul alert, alergarea sau ciclismul, pot produce reduceri importante ale tensiunii arteriale atunci când sunt practicate aproximativ 150 de minute pe săptămână.

Beneficii au fost observate și în cazul exercițiilor de forță sau al celor izometrice, care presupun menținerea unei poziții musculare fără mișcare.

Totuși, dovezile privind eficiența exercițiilor izometrice sunt mai puțin consistente atunci când tensiunea este monitorizată timp de 24 de ore, nu doar măsurată în cabinetul medical.

Cercetătorii subliniază că exercițiile fizice regulate, asociate cu o alimentație sănătoasă, reprezintă una dintre cele mai eficiente combinații pentru reducerea tensiunii.

Cafeaua crește tensiunea arterială? Ce spun cercetătorii

Consumul de cafea este unul dintre subiectele analizate separat în noua cercetare.

Specialiștii arată că cofeina poate provoca o creștere temporară a tensiunii arteriale, însă studiile privind persoanele care consumă cafea în mod regulat nu au demonstrat în mod constant o creștere persistentă a tensiunii.

Cu toate acestea, recomandările americane din 2025 prevăd limitarea consumului de cofeină la mai puțin de 300 de miligrame pe zi pentru persoanele cu hipertensiune.

În cazul pacienților cu tensiune arterială sever crescută și insuficient controlată, recomandarea este de a nu depăși o ceașcă de cafea pe zi.

Cantitatea efectivă de cofeină diferă însă considerabil în funcție de tipul cafelei, dimensiunea porției și modul de preparare.

Prin urmare, cafeaua nu trebuie considerată automat o cauză a hipertensiunii cronice, dar consumul trebuie adaptat situației medicale individuale.

Postul intermitent și slăbitul: ce efecte au asupra tensiunii

O altă direcție analizată a fost eficiența postului intermitent, în special a alimentației limitate la anumite intervale orare.

Cercetătorii au constatat că restricția calorică și pierderea kilogramelor în exces pot contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Greutatea corporală excesivă influențează tensiunea prin mai multe mecanisme, inclusiv retenția de sodiu, inflamația și modificarea funcționării vaselor de sânge.

Chiar și o scădere moderată în greutate poate reduce tensiunea sistolică, adică prima valoare indicată de tensiometru.

În schimb, dovezile că simpla limitare a intervalului în care sunt consumate mesele reduce tensiunea independent de scăderea în greutate rămân neconcludente.

Un studiu analizat de cercetători a arătat rezultate similare în privința pierderii în greutate între persoanele care au urmat un program de alimentație cu interval limitat și cele care au respectat o dietă convențională, atunci când aportul caloric a fost comparabil.

Alcoolul și unele suplimente pot crește tensiunea arterială

Analiza arată că reducerea consumului de alcool contribuie la scăderea tensiunii, în special în cazul persoanelor care beau cantități mari sau au deja valori crescute.

Recomandările americane consideră abstinența opțiunea optimă pentru controlul tensiunii. Pentru persoanele care continuă să consume alcool, limitele recomandate sunt de cel mult o băutură standard pe zi pentru femei și două pentru bărbați.

Cercetătorii avertizează și asupra unor suplimente alimentare care pot influența tensiunea.

Printre substanțele menționate se numără yohimbina, efedra și extractele de portocal amar, care pot stimula sistemul nervos simpatic și pot determina creșterea tensiunii arteriale.

Inclusiv lemnul-dulce negru, consumat în anumite cantități, poate avea efecte asupra tensiunii din cauza glicirizinei, una dintre substanțele sale active.

Meditația și yoga pot ajuta, dar nu înlocuiesc tratamentul

Tehnicile de respirație controlată, yoga și meditația pot contribui la reducerea stresului și pot produce ameliorări pe termen scurt ale tensiunii arteriale.

Totuși, cercetătorii precizează că dovezile disponibile sunt încă limitate și că sunt necesare studii clinice mai ample pentru confirmarea beneficiilor pe termen lung.

Autorii analizei subliniază că modificarea stilului de viață nu trebuie să întârzie începerea unui tratament medicamentos atunci când acesta este indicat.

De asemenea, rezultatele depind de menținerea obiceiurilor sănătoase. Studiile în care participanții au primit alimente adaptate dietei DASH și sprijin nutrițional au arătat că unele dintre beneficii s-au diminuat după încheierea intervențiilor.

Editor : Sebastian Eduard