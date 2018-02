Ce se întâmplă, cu adevărat, cu fătul, dacă mama fumează în timpul sarcinii

Aproape 30% dintre românce fumează în momentul în care află că sunt însărcinate. Dintre acestea, doar jumătate se lasă. Restul fumează în continuare, fără să se gândească la consecinţe. Asta și pentru că unii medici le spun că sevrajul îl va afecta pe copil.

„Mă duceam la ecograf şi întrebam de fiecare dată vă rog să îmi spuneţi că are tot ce-i trebuie. Eu mai fumez câte o ţigară”, spune Raluca Marcu.

În ciuda mesajelor de sănătate publică, numărul fumătoarelor continuă să crească în rândul viitoarelor mame. Cifrele sunt îngrijorătoare: o femeie din 5 fumează pe tot parcursul sarcinii, potrivit unui studiu.

„Femeile însărcinate din ziua de astăzi au grijă la ce mănâncă, să nu conţină E-uri, să facă sport, să meargă la sală, să nu urce, să nu care, au tot felul de probleme, dar unele continuă să fumeze”, spune Magdalena Ciobanu, medic pneumolog, coordonator programul naţional „Stop fumat”.

„Voiam să mă las mai ales că am fost şi însărcinată mă gândeam că aşa e mai ok, dar aşa singură nu venea”, spune Eva Naghy.

„Parţial am renunţat. Nu am fumat toată sarcina, dar am încercat şi aşa. Am foarte multe zile în care spun: gata, asta e ultima ţigară, este foarte greu să renunţi la fumat”, spune Raluca Marcu .

E greu şi pentru că multe femei nu primesc sprijin din partea medicilor care le urmăresc sarcina. Este şi cazul Ralucăi Marcu. La prima sarcină, doctorul nu a încurajat-o deloc să renunţe la fumat.

„Mi-a spus: oricum dacă ar fi să se întâmple ceva, s-ar întâmpla pentru că tu ai nicotină în organism. Dacă te străduieşti să renunţi, dimpotrivă rişti să faci un avort sau să sufere copilul că tu vei fi agitată”, spune Raluca Marcu.

„Sunt medici care preferă o soluţie evident ca nebazată ştiinţific, dar ale cărei efecte nu sunt măsurabile imediat, dar care îi creează totuşi un confort femeii. Decât să îi spună să se lase de fumat şi femeia gravidă să se supere pe doctor, că nu o lasă să fumeze câteva ţigări, atunci zice: dă Dumnezeu să nu se-ntâmple nimic şi mergem mai departe”, afirmă Magdalena Ciobanu - medic pneumolog, coordonator programul naţional "Stop Fumat".

„Nu există un nivel sigur al fumatului. Nu înseamnă că dacă fumezi 2 ţigări pe zi este un lucru care nu va dăuna sănătăţii copilului”, Cristian Meghea - director proiect Dept. de Sănătate Publică, Univ. Babeş-Bolyai, lector universitar, Dept. de Obstetrică, Ginecologie şi Biologie Reproductivă, Michigan State University.

Acesta este doar unul dintre miturile cele mai întâlnite în rândul mamelor care fumează.

„Alt mit. Fumatul mă relaxează. Dacă sunt relaxată îmi este mai bine mie, îi este mai bine copilului, din nou. Subiectiv tot ce posibil ca mama să se simtă mai calmă în momentul în care fumează, dar ce se întâmplă în interior”, spune Cristian Meghea.

Efectele fumatului asupra sănătăţii mamei şi fătului sunt nocive, indiferent de câte ţigări fumează pe zi.

„Practic îşi strânge de gât copilul. Pentru că fiecare fum pe care îl inhalează conţine nicotină. Nicotina strânge vasele de sânge care alimentează copilul, adica vasele de sânge care îi oferă copilului oxigenul şi substanţele nutritive. Aşa că această comparaţie cu strangularea nu este deloc exagerată”, spune Magdalena Ciobanu, medic pneumolog, coordonator programul naţional „Stop Fumat".

„Ritmul cardiac revine la normal foarte repede. În timpul sarcinii nivelul de oxigen care se transmite fătului revine la normal de a doua zi după renunţare. Reduce riscul de naştere prematură, scade riscul de a avea un copil cu greutate mică la naştere”, menționează Cristian Meghea.

Cristian Meghea, lector la Universitatea din Michigan, a implementat, la Cluj, un program anti fumat în sarcină, care a dat rezultate în Statele Unite. Secretul? Este implicat şi tatăl copilului în lupta antifumat. Programul se bazează pe şedinţe gratuite de terapie prin telefon, la care pot apela cupluri din toată ţara.

„Se încearcă creşterea motivaţiei, reducerea rezistenţei la stres-schimbare, se încearcă depăşirea momentului: bun, aş vrea să renunţ, dar am anumite lucruri care mă reţin şi decizia de renunţare să vină de la cliente”, adaugă Cristian Meghea.

„Studiile arată că atunci când facem ceva ca şi cuplu echipă progresul este mai rapid şi au şi satisfacţii. simt că lucrează împreună la acest obiectiv”, spuner Ligia Suciu, psihoterapeut în cadrul programului "Renunţ în doi".

Renunţarea la fumat este susţinută inclusiv în mediul online. Ana Ivan a început în anul 2017 o campanie de încurajare a viitoarelor mame care nu se pot lăsa de fumat.

„Am început prin a cere ajutorul grupurilor mai mari sau mai mici de mămici, am avut peste 600 de mesaje de la mămici. Unele au venit şi au spus: da. Și mie mi s-a întâmplat. Cele mai multe sunt de la nefumătoare, cele care susţin această campanie, de la mămici care au reuşit să se lase de fumat”, afirmă Ana Ivan, iniţiatoare campanie online anti-fumat.

Eva este una dintre învingătoare. După şapte ani în care a fumat aproape un pachet de ţigări zilnic, şi-a dat seama cât de importantă este sănătatea ei şi a copilului.

„Cel mai greu a fost să îmi zic eu mie însămi că nu am nevoie de ţigări, nici pentru nervi, nici pentru nimic. Asta a fost cel mai greu. Să conştientizez că nu am nevoie de ele. Nu a fost uşor deloc”, spune Eva Naghy.

Este nevoie însă de o implicare la nivelul întregii societăţi. Sănătatea si viitorul copiilor depind de noi toţi.