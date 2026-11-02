Ce se întâmplă dacă uiți să iei medicamentele pentru tensiune. Rezultatele unui studiu pe peste 91.000 de persoane

Persoanele care nu își administrează regulat medicamentele pentru hipertensiune arterială riscă să piardă o mare parte din protecția oferită de tratament împotriva infarctului și accidentului vascular cerebral (AVC). Este concluzia unei analize care a inclus peste 91.000 de persoane și ale cărei rezultate au fost prezentate la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) din 2026.

Hipertensiunea arterială afectează aproximativ 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani, la nivel mondial, și reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, scrie Science Daily.

Deși medicamentele antihipertensive și-au demonstrat eficiența în reducerea riscului de complicații, aproximativ jumătate dintre pacienți nu respectă întocmai tratamentul prescris.

O nouă analiză realizată de cercetători de la Universitatea Oxford, din Marea Britanie, arată cât de mult poate influența administrarea neregulată a medicamentelor eficiența tratamentului.

Ce au descoperit cercetătorii după analizarea a peste 91.000 de pacienți

Specialiștii au analizat date individuale provenite de la 91.339 de participanți, incluși în nouă studii clinice.

În cadrul acestora, eficiența tratamentelor pentru reducerea tensiunii arteriale a fost comparată cu cea a unui placebo sau a unor scheme terapeutice mai puțin intensive.

Participanții au fost împărțiți în două categorii, în funcție de respectarea tratamentului.

Prima categorie a inclus persoanele care și-au administrat cel puțin 80% din medicația prescrisă, iar a doua categorie, pacienții care au luat mai puțin de 80% din dozele alocate.

Rezultatele au arătat că respectarea tratamentului a scăzut treptat în timp, chiar și în condițiile monitorizate ale studiilor clinice.

În primul an, 88% dintre participanți respectau tratamentul în proporție de cel puțin 80%. După cinci ani, procentul a coborât la 79%.

Riscul de infarct și AVC. Diferențe importante între pacienți

Cercetătorii au observat că persoanele care respectau mai bine tratamentul obțineau reduceri mai mari ale tensiunii arteriale.

În cazul acestora, diferența tensiunii sistolice dintre grupul care a primit tratamentul investigat și grupul de comparație a fost de 5,2 mmHg.

În schimb, pentru pacienții care își administrau medicamentele mai puțin regulat, diferența a fost de numai 3 mmHg.

Oamenii de știință au analizat apoi dacă aceste diferențe se reflectau și în riscul de apariție a unor evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică și insuficiența cardiacă soldată cu spitalizare sau deces.

Rezultatele au arătat că, în rândul persoanelor care respectau tratamentul, administrarea terapiei antihipertensive a fost asociată cu o reducere relativă de 11% a incidenței evenimentelor cardiovasculare majore, comparativ cu tratamentul de control.

În schimb, în grupul pacienților care respectau mai puțin tratamentul nu a fost identificată o reducere semnificativă statistic a acestor evenimente.

Cu alte cuvinte, administrarea neregulată a medicamentelor poate diminua considerabil beneficiile cardiovasculare ale tratamentului.

De ce este important să nu întrerupi tratamentul pentru tensiune

Qianqian Yang, cercetătoare la Universitatea Oxford și prezentatoare a rezultatelor în cadrul Congresului ESC 2026, a explicat că datele confirmă importanța administrării consecvente a medicamentelor.

Potrivit acesteia, pacienții care nu au respectat suficient tratamentul au obținut beneficii cardiovasculare reduse sau nedetectabile statistic, în timp ce persoanele care și-au luat medicamentele regulat au înregistrat scăderi mai mari ale tensiunii și o protecție mai bună împotriva evenimentelor cardiovasculare.

Cercetătoarea a subliniat că rezultatele confirmă un principiu simplu: medicamentele nu își pot produce efectele așteptate dacă pacienții nu le administrează conform indicațiilor.

Totuși, studiul nu stabilește că omiterea accidentală a unei singure doze anulează beneficiile tratamentului. Analiza a urmărit respectarea medicației pe perioade îndelungate.

Ce soluții propun medicii pentru pacienții care uită să ia pastilele

Autorii analizei consideră că medicii ar trebui să acorde mai multă atenție dificultăților întâmpinate de pacienți în respectarea tratamentului antihipertensiv.

Printre soluțiile propuse se numără simplificarea schemelor terapeutice, combinarea mai multor medicamente într-un singur comprimat și utilizarea unor tratamente cu acțiune prelungită, care ar putea reduce consecințele omiterii ocazionale a unei doze.

De asemenea, specialiștii recomandă evaluarea periodică a modului în care pacienții își administrează medicamentele.

Profesorul Felix Mahfoud, președintele Comitetului de Comunicare al Societății Europene de Cardiologie, a atras atenția că nerespectarea tratamentului a fost mult timp insuficient luată în considerare drept cauză a hipertensiunii necontrolate.

Acesta consideră că verificarea respectării medicației ar trebui să devină o componentă obișnuită a îngrijirii pacienților hipertensivi.

Medicul a subliniat și importanța discuțiilor deschise, fără reproșuri, între pacienți și personalul medical, pentru identificarea problemelor care îi împiedică să urmeze tratamentul.

Concluzia cercetătorilor este că administrarea regulată a medicamentelor antihipertensive reprezintă un factor esențial pentru reducerea riscului de infarct, accident vascular cerebral și alte complicații cardiovasculare grave.

Pacienții nu ar trebui să își întrerupă sau să își modifice tratamentul fără recomandarea medicului, iar în cazul unei doze uitate trebuie să urmeze instrucțiunile specifice medicamentului prescris.

Editor : Sebastian Eduard