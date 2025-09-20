Live TV

Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii

Data actualizării: Data publicării:
insula Icaria din Grecia
Icaria este una dintre cele cinci „zone albastre” identificate de cercetători ca fiind locuri unde, în medie, oamenii trăiesc mai mult decât oriunde altundeva pe Pământ. Foto: Profimedia Images

Insula Icaria din Grecia a fost desemnată o „zonă albastră”, în care oamenii trăiesc în medie mai mult și au o viață mai fericită decât în alte părți ale lumii. Anna Katsas, o tânără care s-a mutat recent în casa bunicii ei din Icaria, a dezvăluit care sunt secretele acestei insule – de la apele sale termale radioactive și obiceiurile sănătoase practicate aici și până la filozofia de viață a localnicilor axată pe expresia grecească „siga, siga” care înseamnă „încet, încet”.

Icaria este una dintre cele cinci „zone albastre” identificate de cercetători ca fiind locuri unde, în medie, oamenii trăiesc mai mult decât oriunde altundeva pe Pământ. Celelalte locuri sunt Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda, California (SUA).

Katsas, care are origini grecești, trăia în SUA înainte să se mute cu bunica ei din Icaria. „Oamenii se mișcă mai încet. Este o vorbă aici – siga, siga – care înseamnă să faci lucrurile încet, să nu te grăbești.”

Cafenelele din Icaria sunt pline de localnici care stau și vorbesc ore întregi cu aceleași persoane. „Să nu faci nimic este aproape o artă”, a povestit Katsas pentru BBC.

„În timp ce călătorești pe insulă, vei observa frumusețea aspră a munților, albastrul frumos al Mării Egee. Aproape că simți cum timpul se oprește.”

pescari-port-icaria-grecia
Oamenii se mișcă mai lent pe insula Icaria, unde timpul pare uneori că se oprește în loc. Foto: Profimedia Images

La 50 de metri țărm, în dreptul satului Vaoni, se află „Piatra lui Icar”. Conform mitului, aici a căzut Icar după ce i s-au topit aripile de ceară construite de tatăl lui, Dedal. De aici provine și numele insulei.

Tot pe insula Icaria se găsesc și case construite în interiorul unor stânci, poreclite „case anti-pirați”. „Oamenii voiau să le camufleze pe cât de mult posibil și să pară invizibile”, a povestit Katsas.

„Icaria era o insulă foarte săracă, așa că mâncau orice găseau în grădinile lor. Foloseau ierburile și legumele pe care le aveau.” Unele restaurante locale folosesc în continuare rețetele tradiționale din plante. „Duminica este singura zi din săptămână în care se gătește carne.”

Și, totuși, cum reușesc atât de mulți localnici din Icaria să trăiască până la 90 de ani sau chiar mai mult?

Stilul de viață, dieta, orele de somn, nivelul scăzut al stresului și exercițiul fizic contribuie la sănătatea oamenilor de aici, potrivit lui Katsas. „Cele mai sănătoase obiceiuri au rămas practicate în viața de zi cu zi aici timp de secole.”

A panegyri, or village festival of traditional music and folk dancing, on the Greek island of Ikaria in the Aegean Sea.
Pe timpul verii, localnicii din Icaria sărbătoresc cu mâncare, muzică și dans până la răsăritul soarelui. Foto: Profimedia Images

Therma este una din multele izvoare termale de pe insulă și, totodată, una dintre cele mai radioactive din lume. Temperatura apei este între 45 și 53 de grade Celsius.

„Icaria este un munte mare cu dealuri peste tot. În mod tradițional, oamenii urcau și coborau munții mulți kilometri de sute de ani. Și încă fac asta”, a spus Katsas.

Bunica lui Katsas are 91 de ani și continuă să meargă în vizită la prietenii ei. Comunitatea este foarte importantă în Icaria și îi aduce pe oameni mai aproape.

Pe timpul verii, seara, satele organizează sărbători tradiționale (panigiri) cu mâncare și muzică, unde oamenii dansează toată noaptea, uneori până la răsăritul soarelui.

„Bunica și bunicul meu s-au născut aici, în Icaria, și s-au mutat în SUA ca să aibă o viață mai bună pentru familia lor. Iar, acum, pentru mine, viața mai bună este aici, în Icaria”, a povestit Katsas.

Editor : Raul Nețoiu

