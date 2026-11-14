Live TV

Ce tratamente dentare sunt gratuite pentru copii. Condițiile de acces la cabinetele în contract cu CAS

Data publicării:
Servicii dentare gratuite. Foto Getty Images
Servicii dentare gratuite. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine beneficiază de îngrijiri stomatologice fără plată Ce consultații și tratamente sunt decontate Ce proceduri de prevenție sunt acoperite Cum găsești un cabinet în contract cu CAS Ce documente sunt necesare Ce se întâmplă dacă fondurile disponibile sunt epuizate

Copiii până la împlinirea vârstei de 18 ani pot beneficia de consultații, tratamentul cariilor, extracții și alte intervenții stomatologice decontate integral prin asigurarea de sănătate. Gratuitatea se aplică serviciilor eligibile din pachetul de bază, acordate la un cabinet aflat în contract cu o casă de asigurări. La programare, părinții pot verifica dacă procedura recomandată poate fi efectuată prin CAS și care este prima dată disponibilă.

Finanțarea presupune plata către furnizorul medical. Achitarea unui tratament în regim privat nu permite recuperarea ulterioară a cheltuielii de la casa de asigurări prin mecanismul obișnuit de decontare.

Cine beneficiază de îngrijiri stomatologice fără plată

Copiii sunt asigurați fără plata contribuției de sănătate până la împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006. Pentru această categorie, serviciile dentare eligibile sunt decontate în proporție de 100% din tarifele stabilite prin norme, cu respectarea condițiilor de acordare.

Accesul presupune existența unui contract între furnizor și casa de asigurări. Regula se aplică indiferent de forma de organizare a cabinetului, astfel că și o unitate privată poate acorda îngrijiri finanțate din fonduri publice. Prevederea se regăsește la art. 64 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023.

Ce consultații și tratamente sunt decontate

Pachetul include consultația stomatologică, tratamentul cariei simple și obturația realizată după tratarea afecțiunilor pulpare sau a gangrenei. Sunt acoperite și intervențiile asupra țesutului din interiorul dintelui, îngrijirea unor afecțiuni ale gingiilor și mucoasei bucale, precum și extracțiile dinților temporari ori permanenți, cu anestezie.

  • Aceste servicii sunt prevăzute în anexa nr. 14, lit. A, la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.857/441/2023.

Lista cuprinde, de asemenea, tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare, pansamentul calmant și drenajul endodontic. Intervenția necesară este stabilită în urma evaluării, în funcție de problema identificată și de competența medicului.

Pentru copii, consultația periodică este decontată o dată la șase luni. Aceasta include controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz, și planul de tratament. Intervalul privește evaluarea prevăzută în pachet și nu înseamnă că procedurile necesare pot fi efectuate doar de două ori pe an.

Ce proceduri de prevenție sunt acoperite

Sigilarea dentară este prevăzută cu o procedură decontată la doi ani pentru fiecare dinte. Fluorizarea pe arcadă este acoperită pentru copiii cu vârste între 6 și 14 ani, iar detartrajul cu ultrasunete și periajul profesional pe ambele arcade sunt incluse ca un serviciu anual pentru fiecare beneficiar.

Ce servicii ortodontice pot fi decontate

Pachetul de bază include tratamentul tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, dispozitivele utilizate pentru malformații congenitale și repararea aparatului ortodontic. Aceste servicii se acordă de către medici de specialitate în ortodonție și ortopedie dento-facială.

Decontarea privește intervențiile prevăzute expres în norme și nu acoperă automat orice model recomandat sau ales de familie.

Cum găsești un cabinet în contract cu CAS

Pentru identificarea unui furnizor, părinții pot consulta listele publicate de casele de asigurări, la secțiunile dedicate medicinei dentare. De exemplu, CAS București publică lista cabinetelor contractate, cea mai recentă versiune afișată la verificare fiind cea din septembrie 2026.

Înaintea programării, este util să fie confirmate serviciul disponibil prin asigurare, medicul care îl efectuează și posibilitatea acordării lui din fondurile contractate. Unitatea poate avea atât activitate decontată, cât și prestații cu plată, iar prezența în lista oficială nu înseamnă că toate procedurile sale sunt gratuite.

Ce documente sunt necesare

Pentru copiii până la 18 ani, calitatea de asigurat se dovedește cu certificatul de naștere sau actul de identitate, după caz, potrivit informațiilor oficiale privind documentele justificative. La stabilirea vizitei, familia poate confirma cu recepția și actele necesare însoțitorului. Consultația stomatologică poate fi accesată direct, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, cu programare la cabinet.

Ce se întâmplă dacă fondurile disponibile sunt epuizate

Decontarea se realizează în limita valorii contractate, repartizată pe trimestre și luni. Existența dreptului la îngrijiri gratuite nu garantează, prin urmare, disponibilitatea imediată la furnizorul ales. Părintele poate solicita informații despre o programare ulterioară sau poate verifica posibilitatea accesării serviciului la altă unitate contractată.

Casa de asigurări plătește cabinetului serviciile acordate în baza contractului, potrivit regulilor de raportare și validare. Dacă familia optează pentru efectuarea intervenției în regim privat, cheltuiala nu este restituită ulterior prin acest mecanism.

Radiografiile dentare au condiții distincte de decontare

Radiografiile retroalveolare și panoramice, precum și tomografiile dentare CBCT prevăzute în norme pot fi decontate prin furnizori autorizați, care au relația contractuală necesară cu o casă de asigurări. Finanțarea provine din fondul destinat investigațiilor paraclinice.

Medicul dentist poate efectua aceste investigații ca urmare a propriului act medical sau pe baza unui bilet de trimitere eliberat de alt medic de medicină dentară, dacă dispune de autorizațiile și dotările necesare. Pentru decontarea lor în cadrul cabinetului stomatologic, furnizorul încheie un act adițional cu CAS.

Listele unităților care efectuează investigații prin asigurare sunt publicate separat de cele ale cabinetelor stomatologice. În București, acestea pot fi consultate în secțiunea CASMB dedicată furnizorilor de servicii paraclinice, care include și radiologia dentară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
1
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
loto 2
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Antti Hakkanen
4
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Înlocuitor pentru MM Stoica la FCSB
Digi Sport
Înlocuitor pentru MM Stoica la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu inquam george calin
Oana Gheorghiu avertizează că PSD transmite un mesaj „periculos”...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Protest AUR în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Simion...
Vladimir Putin
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea...
Ultimele știri
Democraţii americani vor să afle de ce nu a funcționat Starlink în Ucraina. Ce îi cer lui Elon Musk  (WSJ)
Două tramvaie s-au ciocnit frontal într-o intersecție din București. Un călător a ajuns la spital. Care ar fi fost cauza accidentului
Primul oraș din România cu cimitir digitalizat. Traseul spre mormintele celor decedați, disponibil printr-un cod QR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Fanatik.ro
Teodora Stoica s-a trezit cu o sumă imensă în cont de la Gigi Becali!
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Brăila și Tulcea, cele mai sărace la fotbal! Câte echipe are fiecare județ în primele 3 ligi din România
Adevărul
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Elina Svitolina, genială după ce a trimis-o acasă pe Aryna Sabalenka
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...