Ce tratamente dentare sunt gratuite pentru copii. Condițiile de acces la cabinetele în contract cu CAS

Copiii până la împlinirea vârstei de 18 ani pot beneficia de consultații, tratamentul cariilor, extracții și alte intervenții stomatologice decontate integral prin asigurarea de sănătate. Gratuitatea se aplică serviciilor eligibile din pachetul de bază, acordate la un cabinet aflat în contract cu o casă de asigurări. La programare, părinții pot verifica dacă procedura recomandată poate fi efectuată prin CAS și care este prima dată disponibilă.

Finanțarea presupune plata către furnizorul medical. Achitarea unui tratament în regim privat nu permite recuperarea ulterioară a cheltuielii de la casa de asigurări prin mecanismul obișnuit de decontare.

Cine beneficiază de îngrijiri stomatologice fără plată

Copiii sunt asigurați fără plata contribuției de sănătate până la împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006. Pentru această categorie, serviciile dentare eligibile sunt decontate în proporție de 100% din tarifele stabilite prin norme, cu respectarea condițiilor de acordare.

Accesul presupune existența unui contract între furnizor și casa de asigurări. Regula se aplică indiferent de forma de organizare a cabinetului, astfel că și o unitate privată poate acorda îngrijiri finanțate din fonduri publice. Prevederea se regăsește la art. 64 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023.

Ce consultații și tratamente sunt decontate

Pachetul include consultația stomatologică, tratamentul cariei simple și obturația realizată după tratarea afecțiunilor pulpare sau a gangrenei. Sunt acoperite și intervențiile asupra țesutului din interiorul dintelui, îngrijirea unor afecțiuni ale gingiilor și mucoasei bucale, precum și extracțiile dinților temporari ori permanenți, cu anestezie.

Aceste servicii sunt prevăzute în anexa nr. 14, lit. A, la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.857/441/2023.

Lista cuprinde, de asemenea, tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare, pansamentul calmant și drenajul endodontic. Intervenția necesară este stabilită în urma evaluării, în funcție de problema identificată și de competența medicului.

Pentru copii, consultația periodică este decontată o dată la șase luni. Aceasta include controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz, și planul de tratament. Intervalul privește evaluarea prevăzută în pachet și nu înseamnă că procedurile necesare pot fi efectuate doar de două ori pe an.

Ce proceduri de prevenție sunt acoperite

Sigilarea dentară este prevăzută cu o procedură decontată la doi ani pentru fiecare dinte. Fluorizarea pe arcadă este acoperită pentru copiii cu vârste între 6 și 14 ani, iar detartrajul cu ultrasunete și periajul profesional pe ambele arcade sunt incluse ca un serviciu anual pentru fiecare beneficiar.

Ce servicii ortodontice pot fi decontate

Pachetul de bază include tratamentul tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, dispozitivele utilizate pentru malformații congenitale și repararea aparatului ortodontic. Aceste servicii se acordă de către medici de specialitate în ortodonție și ortopedie dento-facială.

Decontarea privește intervențiile prevăzute expres în norme și nu acoperă automat orice model recomandat sau ales de familie.

Cum găsești un cabinet în contract cu CAS

Pentru identificarea unui furnizor, părinții pot consulta listele publicate de casele de asigurări, la secțiunile dedicate medicinei dentare. De exemplu, CAS București publică lista cabinetelor contractate, cea mai recentă versiune afișată la verificare fiind cea din septembrie 2026.

Înaintea programării, este util să fie confirmate serviciul disponibil prin asigurare, medicul care îl efectuează și posibilitatea acordării lui din fondurile contractate. Unitatea poate avea atât activitate decontată, cât și prestații cu plată, iar prezența în lista oficială nu înseamnă că toate procedurile sale sunt gratuite.

Ce documente sunt necesare

Pentru copiii până la 18 ani, calitatea de asigurat se dovedește cu certificatul de naștere sau actul de identitate, după caz, potrivit informațiilor oficiale privind documentele justificative. La stabilirea vizitei, familia poate confirma cu recepția și actele necesare însoțitorului. Consultația stomatologică poate fi accesată direct, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, cu programare la cabinet.

Ce se întâmplă dacă fondurile disponibile sunt epuizate

Decontarea se realizează în limita valorii contractate, repartizată pe trimestre și luni. Existența dreptului la îngrijiri gratuite nu garantează, prin urmare, disponibilitatea imediată la furnizorul ales. Părintele poate solicita informații despre o programare ulterioară sau poate verifica posibilitatea accesării serviciului la altă unitate contractată.

Casa de asigurări plătește cabinetului serviciile acordate în baza contractului, potrivit regulilor de raportare și validare. Dacă familia optează pentru efectuarea intervenției în regim privat, cheltuiala nu este restituită ulterior prin acest mecanism.

Radiografiile dentare au condiții distincte de decontare

Radiografiile retroalveolare și panoramice, precum și tomografiile dentare CBCT prevăzute în norme pot fi decontate prin furnizori autorizați, care au relația contractuală necesară cu o casă de asigurări. Finanțarea provine din fondul destinat investigațiilor paraclinice.

Medicul dentist poate efectua aceste investigații ca urmare a propriului act medical sau pe baza unui bilet de trimitere eliberat de alt medic de medicină dentară, dacă dispune de autorizațiile și dotările necesare. Pentru decontarea lor în cadrul cabinetului stomatologic, furnizorul încheie un act adițional cu CAS.

Listele unităților care efectuează investigații prin asigurare sunt publicate separat de cele ale cabinetelor stomatologice. În București, acestea pot fi consultate în secțiunea CASMB dedicată furnizorilor de servicii paraclinice, care include și radiologia dentară.

Editor : C.S.