Ce vitamine și alimente recomandă specialiștii la început de primăvară: „Susțin imunitatea și funcționarea sistemului nervos”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce vitamine sunt utile la început de primăvară pentru susținerea energiei și a imunității Importanța mineralelor pentru menținerea vitalității organismului Alimente naturale care pot completa aportul de vitamine și minerale Obiceiuri sănătoase care contribuie la menținerea energiei și a stării de bine

Tranziția de la sezonul rece la primăvară reprezintă, pentru mulți oameni, o perioadă de ajustare a organismului la schimbările de temperatură, intensitatea luminii și ritmul biologic. După lunile de iarnă, caracterizate adesea de epuizare acumulată, aport insuficient de nutrienți și un stil de viață solicitant, numeroase persoane resimt scăderi ale energiei și o senzație pronunțată de oboseală. În acest context, asigurarea unui consum corespunzător de alimente, vitamine și minerale esențiale sprijină tonusul fizic și mental, contribuind totodată la buna funcționare a corpului pe tot parcursul zilei. Dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă, a explicat, pentru Digi24.ro, câteva măsuri simple și eficiente care pot sprijini menținerea energiei și a stării generale de bine pe parcursul tranziției dintre anotimpuri.

Un stil de viață echilibrat, care include hidratare adecvată, activitate fizică regulată și un program de odihnă corespunzător, contribuie la buna funcționare a organismului, mai ales în perioadele în care solicitările zilnice sunt mai intense.

Ce vitamine sunt utile la început de primăvară pentru susținerea energiei și a imunității

„Vitaminele au un rol esențial în funcționarea optimă a organismului, mai ales după sezonul rece, când alimentația poate fi mai săracă în nutrienți, iar organismul resimte efectele oboselii acumulate. Vitamina C contribuie la protecția celulelor și la susținerea sistemului imunitar, având totodată un rol important în reducerea stării de oboseală. De asemenea, vitamina D este esențială pentru întărirea imunității și menținerea unui echilibru al stării de spirit, iar un aport adecvat sprijină și absorbția calciului, cu efecte benefice asupra sănătății oaselor.

Vitamina K2 are un rol important în menținerea sănătății sistemului osos și în buna funcționare a sistemului cardiovascular. În același timp, complexul de vitamine B, care include vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 și B12, susține metabolismul energetic, funcționarea sistemului nervos și procesele celulare implicate în producerea de energie, contribuind astfel la menținerea vitalității și a tonusului pe parcursul zilei”, a explicat Cornel Brotac

Importanța mineralelor pentru menținerea vitalității organismului

„Un aport constant și echilibrat de minerale completează efectele vitaminelor și contribuie la menținerea unei stări generale bune de sănătate. Magneziul are un rol important în relaxarea musculară, în buna funcționare a sistemului nervos și în susținerea metabolismului energetic, fiind esențial pentru refacerea organismului și menținerea nivelului de energie.

La rândul său, zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la desfășurarea proceselor enzimatice, susținând regenerarea țesuturilor și protecția organismului în fața factorilor externi.

De asemenea, seleniul acționează ca un antioxidant puternic, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la susținerea funcției tiroidiene. În același timp, fierul are un rol esențial în transportul oxigenului în organism și în prevenirea stărilor de oboseală.”, a mai explicat sursa Digi24.ro.

Alimente naturale care pot completa aportul de vitamine și minerale

Pe lângă suplimente , alegerea atentă a alimentelor consumate zilnic poate influența semnificativ aportul de nutrienți necesari organsimului.

„Citricele, precum portocalele, grapefruitul sau mandarinele, sunt surse bogate de vitamina C și flavonoide, iar consumul lor regulat poate sprijini funcționarea sistemului imunitar. De asemenea, ardeiul gras, broccoli și kiwi contribuie la aportul zilnic de vitamina C și pot fi integrate cu ușurință în alimentația zilnică.

Peștele gras, precum somonul sau macroul, furnizează vitaminele D și B12, iar gălbenușul de ou poate completa aportul de vitamina D. În același timp, cerealele integrale, carnea, ouăle și legumele verzi - cum sunt spanacul, broccoli sau salata verde - oferă vitamine din complexul B și minerale importante, precum fierul și zincul. De asemenea, nucile și semințele reprezintă surse valoroase de magneziu și zinc, iar leguminoasele, precum fasolea și lintea, asigură fier și proteine de origine vegetală.”, a mai precizat specialistul

Obiceiuri sănătoase care contribuie la menținerea energiei și a stării de bine

„Pe lângă aportul adecvat de vitamine și minerale, adoptarea unui stil de viață echilibrat joacă un rol important în menținerea nivelului de energie și a unei stări generale bune. Hidratarea corespunzătoare contribuie la funcționarea optimă a metabolismului și la menținerea capacității de concentrare.

În același timp, un program de odihnă adecvat - cu aproximativ 7, 8 ore de somn pe noapte - permite organismului să se refacă și să își mențină tonusul. Activitatea fizică regulată poate stimula circulația și oxigenarea țesuturilor, dar și eliberarea endorfinelor, susținând astfel atât vitalitatea fizică, cât și echilibrul emoțional.”, conchide medicul Cornel Brotac

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

