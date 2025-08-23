Cea mai întâlnită boală în rândul copiilor la început de toamnă. Singurul tratament care funcționează, explicat de medicul Mihai Craiu

Bronșiolita este o infecție acută a căilor respiratorii inferioare, care afectează în special bronșiolele, cele mai mici ramificații ale bronhiilor din plămâni. Apare frecvent la sugari și copii mici și, de obicei, este cauzată de virusuri respiratorii, cel mai des virusul sincițial respirator (VSR), dar și de adenovirusuri, virusul gripal sau chiar SARS-CoV-2. Mihai Craiu, medic primar pediatrie, a explicat pentru Digi24 care este tratamentul care funcționează pentru bronșiolită în cazul oricărui copil.

Transmiterea bolii se face prin contact direct cu secrețiile respiratorii sau prin picături eliminate prin tuse și strănut, iar debutul este adesea precedat de simptome de răceală banală.

Ce este bronșiolita

„Bronșiolita este o afecțiune o bronișiolelor, care are trei caracteristici majore. Prima, și cea mai importantă: este un episod într-o boală acută infecțioasă. (Vorbim aici de o maladie care are semnele unei răceli cu febră, tuse etc).

Al doilea semn este faptul că boala are un debut progresiv, ca o înrăutățire a unei răceli. Boala nu se face imediat (copilul are una, două zile de răceală, cu roșu în gât, tuse etc, iar apoi afecțiunea avansează progresiv).

Al treilea semn este că bronșiolita apare ca prima boală de acest tip la un sugar.

De asemenea, pe lângă aceste trei semne clinice importante, în cazul bronșiolitei apare și:

resprația șuierătoare (wheezing), acel zgomot care apare atunci când copilul respiră;

respirație rapidă pentru vârstă sau starea clinică (peste 50 respirații pe minut este anormal la sugar);

înfundarea părților moi ale toracelui (sub coaste, între coaste sau la baza gâtului, adesea numit „respiră copilul cu burtă”), a explicat Mihai Craiu, medic primar pediatrie, conferentiar universitar, doctor in știinte medicale.

Cele mai multe cazuri de bronșiolită, aproximativ 80%, apar în rândul copiilor cu vârsta sub un an

„În cele mai multe cazuri, apariția bronșiolitei este produsă de virusuri, inclusiv SARS-CoV-2. Virusul sincețial respirator (VSR) este contagios, iar în România, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, nu avem prevenție pentru el. (Nu există vaccin de prevenție nici pentru mame, nici anticorpi monoclonali în cazul copiilor.)

Boala se instalează, de obicei, în sezonul de toamnă-iarnă, vara mai puțin, iar cele mai multe cazuri într-un an se înregistrează în perioada vacanțelor, atunci când frații mai mari sunt alături de cei mai mici ori există un contact între copii de vârste diferite.”, a explicat sursa Digi24

Bronșiolita nu se tratează cu antibiotice

„Singurul tratament care funcționează în cazul bronșiolitei, asbolut oriunde în lume, în cazul oricărui copil, indiferent de gravitatea bolii este oxigenoterapia cu aer încălzit și umidificat (administrarea de oxigen). Mai exact, copilul să primească nebulizări cu oxigen la spital, și nu acasă.

Chiar dacă părinții dețin un aparat de aerolsoli (nebulizator), acasă nu există posibilitatea de a asigura un flux monitorizat, constant de oxigen, care să nu fie dăunător.

Bronșiolita este o singură boală, în cazul în care vorbim de mai mult de trei episode, atunci poate fi vorba despre recurența de astm.

Dacă boala se repetă atunci înseamnă că vorbim despre o maladie din familia astmului bronșic, poate să existe un mecanism alergic sau alt tip de inflamație. Deci, dacă este deja al treilea caz de bronșiolită, atenție că este vorba despre o altă boală, care trebuie investigată de medicul specialist.

Bronșiolita este o boală auto limitată, asta înseamnă că trece și cu, dar și fără tratament într-un intervat de 7 până la 10 zile. Boala poate trece mai repede prin umidificarea riguroasă a secrețiilor din căile aeriene.

Fumul de țigară afectează grav mișcarea cililor din tractul respirator, atât la fumător, dar mai ales la copiii mici aflați în apropiere, motiv pentru care boala poate trece mai greu în cazul sugarilor care sunt expuși.”, a mai precizat medicul pediatru

Ce putem face pentru prevenție?

„Toate bronșiolitele se vor vindeca, la un moment dat, pentru că nu există bronșiolită cronică în lume. Problema este că, unii pacienți, vorbim aici de copiii prematuri sau cei care se confruntă cu boli neurologice, neuromusculare sau cardiace, pot să sufere de insuficiență respiratorie, iar în acest caz să le fie afectate organele.

De asemenea, în rare situații, în cazul pacienților care au o imunitate precară, pot apărea infecții bacteriene, însă vorbim aici de puține cazuri și atunci când boala este deja instalată de mai multe zile, iar secrețiile nu ies din căile aeriene.”

Bronșiolita nu se ia din aer, ci prin contact direct cu mâinile murdare/nespălate

Așadar, ajută spălatul/dezinfectatul mâinilor atunci când ne pregătim să atingem un sugar. De asemenea, o măsură prudentă este și evitarea spațiilor aglomerate și neventilate atunci când plecăm cu sugarul de acasă. Evitarea contactului apropiat și atingerile repetate din partea persoanelor răcite (atenție la frații mai mari care merg la grădiniță) este o necessitate.”, conchide medicul pediatru Mihai Craiu.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.