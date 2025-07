Ceasul biologic al bărbaților, legat de avorturile spontane în cazul fertilizării in vitro

Bărbații au un ceas biologic reproductiv care crește probabilitatea avorturilor spontane în cazul sarcinilor obținute prin fertilizare in vitro în care tatăl este în vârstă, potrivit unui studiu citat de The Times.

Bărbații sunt capabili să producă spermă pe tot parcursul vieții, ceea ce face posibilă conceperea unui copil la orice vârstă — așa cum au dovedit Al Pacino și Mick Jagger, care au devenit tați din nou la vârsta de 83, respectiv 73 de ani. Cu toate acestea, se știe că fertilitatea masculină scade odată cu vârsta. Se știa deja că sperma bărbaților cu vârsta peste 45 de ani are șanse mai mici de a fertiliza cu succes un ovul în timpul procesului de fertilizare in vitro (FIV).

Acum, cercetările au confirmat că vârsta tatălui rămâne un factor important după o fertilizare reușită, rata nașterilor vii prin FIV fiind mai mică în cazul copiilor concepuți de bărbați de vârstă mijlocie, chiar dacă ovulul provine de la o femeie mai tânără.

În cuplurile în care partenerul masculin avea 45 de ani sau mai puțin, rata avorturilor spontane era de 16,3%. În cazul celor în care tatăl avea peste 45 de ani, rata era de 23,8%, potrivit unui studiu care a examinat 1.066 de cupluri cu tați mai tineri și 646 cu tați mai în vârstă.

Rata nașterilor vii prin FIV pentru bărbații mai tineri a fost de 41%, scăzând la 35,1% pentru bărbații mai în vârstă.

„În mod tradițional, vârsta maternă a fost în centrul atenției în medicina reproducerii, dar rezultatele noastre arată că vârsta partenerului masculin joacă, de asemenea, un rol crucial și independent”, a declarat dr. Maria Cristina Guglielmo, embriolog la clinica Eugin din Italia.

„Chiar și atunci când am utilizat ovule de la donatoare tinere și sănătoase și am transferat un singur embrion de înaltă calitate, am observat rezultate mai slabe la bărbații peste 45 de ani”, a spus ea.

Datele au acoperit ciclurile de donare între 2019 și 2023 în șase centre de FIV din Italia și Spania. Toate au utilizat ovule proaspete în dezvoltare sau ovocite (adică celule mature sau imature) și spermă congelată de la parteneri masculini.

Vârsta medie a femeilor care au donat ovule a fost de 26,1 ani. Vârsta medie a femeilor care le-au primit a fost de 43,3 ani, iar vârsta medie a partenerilor lor masculini care au furnizat sperma a fost de 43,5 ani. Vârsta medie a bărbaților din grupul de peste 45 de ani a fost de 49,6 ani. În grupul mai tânăr, aceasta era de 39,8 ani.

„Constatările noastre subliniază necesitatea ca clinicile de fertilitate să adopte o abordare mai echilibrată, care să recunoască rolul vârstei paterne, chiar și în ciclurile cu ovule donate, în care factorii materni sunt controlați”, a spus Guglielmo.

„Clinicile ar trebui să se asigure că pacienții de sex masculin sunt pe deplin informați cu privire la modul în care vârsta paterna avansată poate afecta potențialul de fertilitate, succesul sarcinii și riscul de avort spontan.”

Se consideră că există un risc mai mare de fragmentare a ADN-ului în sperma bărbaților mai în vârstă, ceea ce poate „afecta atât integritatea genetică, cât și calitatea funcțională a spermei” și, astfel, „afecta dezvoltarea embrionului și contribui la un risc mai mare de avort spontan”, a adăugat ea.

Vârsta medie a femeilor care au recurs la FIV pentru prima dată a depășit 35 de ani anul trecut, ceea ce a determinat autoritatea de reglementare să avertizeze viitorii părinți să nu amâne prea mult acest pas.

