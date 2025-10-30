Live TV

Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, suspectați de ucidere din culpă, au fost plasați sub control judiciar

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală. Foto. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”/ Facebook

Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați că nu au acordat îngrijirile corespunzătoare unui pacient cu arsuri care a murit la sfârșitul lunii august, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii susțin că unul dintre ei ar fi modificat ulterior fișele medicale pentru a ascunde neregulile din tratament.

Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti suspectaţi într-un dosar de ucidere din culpă şi fals în cazul morţii unui pacient cu arsuri şi reţinuţi, miercuri, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, medicului de gardă, care a ieşit la pensie de curand, i s-a interzis dreptul de a face intervenţii chirurgicale. Medicului curant i s-a interzis dreptul de a mai practica la spitalul Bagdasar - Arseni.

Oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că au fost emise ordonanţe de plasare sub control judiciar pe numele medicilor de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti suspectaţi că nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile iar din cauza lor un pacient cu arsuri a murit, ulterior unul dinte cadrele medicale modificând fişele pacientului în aşa fel încât să pară că acesta era în stare mai gravă şi că a fost corespunzător îngrijit.

Cei doi fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore în cursul zilei de miercuri, unul dintre ei, un bărbat, fiind inculpat pentru ucidere din culpă, fals intelectual şi fals material în înscrisuri oficiale, iar celălalt, o femeie, fiind acuzată de ucidere din culpă.

„În perioada 26 - 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcţională de Arşi – Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafaţa corporală a pacientului ars, omiţând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală. Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului şi, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele şi nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii susţin că omisiunile celor doi în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea şi netratarea chimică şi chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice şi, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025. După moartea pacientului, medicul ar fi modificat documentele aferente dosarului medical al acestuia, în aşa fel încât să pară că bolnavul era în stare mai gravă decât în realitate dar şi că a primit îngrijirile medicale corespunzătoare.

