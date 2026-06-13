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Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare

Marina Cimpoacă Data publicării:
Cele mai bune gustări pentru o inimă sănătoasă. Foto Getty Images
Cele mai bune gustări pentru o inimă sănătoasă. Foto Getty Images
Din articol
Gustări care pot susține o inimă sănătoasă Cum prevenim bolile cardiovasculare

Bolile cardiovasculare se numără printre principalele cauze de deces la nivel mondial, însă o mare parte dintre acestea pot fi prevenite printr-o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. De la gustările alese între mese până la obiceiurile din viața de zi cu zi, deciziile aparent banale pot influența semnificativ starea de sănătate pe termen lung. Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist cardiologie, a explicat pentru Digi24.ro, ce alimente pot contribui la menținerea unei inimi sănătoase și ce măsuri pot reduce riscul apariției problemelor cardiace.

Specialiștii subliniază că un rol esențial în prevenirea bolilor cardiovasculare îl au și controalele medicale periodice, care pot ajuta la depistarea timpurie a dezechilibrelor și la inițierea rapidă a măsurilor necesare.

Gustări care pot susține o inimă sănătoasă

Ciocolata neagră

„Ciocolata neagră poate avea efecte benefice asupra sănătății inimii, în special prin reducerea riscului de boală coronariană, datorită conținutului ridicat de antioxidanți și flavonoizi. Acești compuși contribuie la creșterea biodisponibilității oxidului nitric, o substanță care favorizează relaxarea vaselor de sânge. Astfel, este susținută funcția endotelială, sunt limitate procesele inflamatorii de la nivelul sistemului circulator, iar pereții arteriali își mențin mai bine elasticitatea.

Pentru a beneficia de aceste proprietăți, este recomandată alegerea unei variante cu minimum 70% cacao și fără adaos de zahăr. Cantitatea consumată trebuie, însă, să rămână moderată, respectiv aproximativ 20 de grame pe zi, echivalentul a două-trei pătrățele. În condițiile în care se încadrează în necesarul caloric zilnic, acest produs poate face parte din alimentația curentă. 

Iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc reprezintă o sursă valoroasă de proteine, care favorizează instalarea senzației de sațietate și contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei. Controlul valorilor zahărului din sânge este important pentru protejarea sistemului circulator, deoarece nivelurile crescute pot favoriza procese inflamatorii ce afectează pereții vasculari și pot contribui la creșterea tensiunii arteriale.

  • Cercetările recente sugerează că probioticele ar putea avea efecte benefice, deși moderate și uneori neuniforme, asupra profilului lipidic, markerilor inflamatori și valorilor tensionale. Totodată, acest aliment furnizează nutrienți importanți, precum calciu, potasiu și magneziu, implicați în buna funcționare a organismului.

Pentru un aport nutritiv mai bogat, poate fi consumat alături de fructe de pădure, recunoscute pentru proprietățile antioxidante și pentru rolul lor în susținerea funcției endoteliale și, opțional, o lingură de semințe de chia sau de in, care adaugă fibre și acizi grași Omega-3. În schimb, variantele cu fructe disponibile în comerț nu sunt recomandate, deoarece conțin adesea cantități ridicate de zahăr adăugat.”, a explicat  Dr. Alexandru Covaciu

Oleaginoasele ( nuci, fistic, migdale)

„Nucile, fisticul și migdalele contribuie la îmbunătățirea funcției endoteliale, protejând stratul interior al arterelor și susținând elasticitatea vaselor de sânge. Acestea pot avea un rol important în menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung.

Ovăzul

Ovăzul este o sursă importantă de fibre solubile, în special beta-glucani, care ajută la reducerea nivelului de colesterol și la menținerea unei glicemii stabile. Prin aceste efecte, susține sănătatea sistemului cardiovascular și contribuie la un echilibru metabolic mai bun.

Fructele de sezon

Fructele de sezon reprezintă, în general, o opțiune potrivită pentru o gustare sănătoasă, cu condiția să fie consumate cu moderație și integrate într-un regim alimentar echilibrat. Acestea furnizează vitamine, fibre și compuși antioxidanți care susțin buna funcționare a organismului și contribuie la protejarea sistemului circulator.

Dintre acestea, fructele de pădure se disting prin concentrația ridicată de substanțe antioxidante, în timp ce pepenele roșu asigură un aport important de lichide și nutrienți esențiali. Consumul regulat poate avea efecte favorabile asupra funcției vasculare și a stării generale de sănătate.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că aceste alimente conțin zaharuri naturale și aduc un aport energetic care trebuie luat în calcul în cadrul necesarului zilnic. Din acest motiv, excesele nu sunt recomandate, iar consumul în apropierea orei de culcare ar trebui evitat.”, a mai adăugat medicul cardiolog

Cum prevenim bolile cardiovasculare

„Pe lângă un regim alimentar echilibrat, care să asigure un aport adecvat de proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase, menținerea sănătății inimii depinde în mare măsură și de nivelul de activitate fizică. Beneficiile nu sunt oferite exclusiv de exercițiile cardio, precum alergarea, înotul, dansul sau mersul pe jos, ci și prin completarea acestora cu antrenamente de forță, efectuate de cel puțin două ori pe săptămână.

Dincolo de alimentație și activitatea fizică, stilul de viață cotidian are un rol foarte important. Limitarea consumului de alcool, renunțarea la fumat și menținerea unei greutăți adecvate contribuie semnificativ la reducerea factorilor de risc și la protejarea sistemului cardiovascular. De asemenea, nu trebuie ignorată importanța odihnei și a echilibrului emoțional. Un somn de 7-8 ore pe noapte și gestionarea eficientă a stresului contribuie considerabil la menținerea unei bune funcționări a inimii și a întregului sistem circulator.”, a subliniat specialistul

Analize medicale regulate

„La fel de importantă este și monitorizarea periodică a stării de sănătate, prin efectuarea unor investigații de rutină care pot oferi informații relevante despre funcționarea organismului. Printre acestea se numără hemoleucograma, profilul lipidic, necesar pentru evaluarea nivelului de grăsimi din sânge, ureea și creatinina, indicatori ai funcției renale, precum și transaminazele, pentru verificarea funcției hepatice. Totodată, se recomandă determinarea glicemiei, a hemoglobinei glicozilate, a acidului uric și evaluarea funcției tiroidiene. Împreună, aceste investigații oferă o imagine completă asupra stării generale de sănătate.

După vârsta de 30 de ani, controalele de acest tip ar trebui efectuate anual, în timp ce persoanele trecute de 50 de ani sau cele care suferă de afecțiuni cronice ar trebui să le realizeze la aproximativ șase luni, pentru o supraveghere mai atentă.

 Adoptarea unor obiceiuri echilibrate poate contribui semnificativ la reducerea riscului de îmbolnăvire și la păstrarea unei bune funcționări a organismului. Totodată, apariția unor simptome nu trebuie ignorată, iar consultul medical este recomandat cât mai curând posibil.”, a concluzionat sursa Digi24.ro.

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