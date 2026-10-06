Cele șapte tipuri de cancer a căror incidență a crescut rapid în rândul tinerilor. „O bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm”

Un nou studiu de amploare a relevat că incidenţa a şapte tipuri de cancer a crescut brusc în rândul tinerilor, ceea ce a determinat avertismente conform cărora alegerile legate de stilul de viaţă costă mii de vieţi în fiecare an, scrie The Guardian.

O analiză a datelor privind cancerul din Anglia, SUA şi Ţările de Jos, realizată de World Cancer Research Fund, a identificat „creşteri semnificative” ale cazurilor de cancer cu debut precoce pentru şapte tipuri de cancer în Anglia, cinci tipuri în SUA şi patru în Ţările de Jos.

Deşi incidenţa cancerului a crescut la nivel global în toate grupele de vârstă, creşterea ratei cazurilor cu debut precoce este mai mare decât în cazul celorlalte grupe de vârstă.

Experţii au afirmat că aceste cifre reflectă epidemia globală tot mai extinsă de obezitate, alimentaţia nesănătoasă şi lipsa exerciţiilor fizice, precum şi o conştientizare tot mai mare cu privire la cancer şi diagnosticarea mai timpurie a acestuia.

Cancerul în rândul persoanelor sub 50 de ani este încă rar, vârsta mediană la momentul diagnosticării fiind de peste 60 de ani, dar tendinţa este îngrijorătoare, au remarcat autorii.

Mark Lawler, profesor de sănătate digitală şi titular al catedrei de genomică translaţională a cancerului la Universitatea Queen’s din Belfast, a calificat problema drept „o bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm cât mai repede posibil; în caz contrar, cifrele vor continua, fără îndoială, să crească”.

„Tendinţa generală este, de asemenea, deosebit de îngrijorătoare, având în vedere că apare pe fondul unor factori legaţi de stilul de viaţă care contribuie la mii de decese”, a continuat el.

Tipuri de cancer

În Anglia, dintre cele 12 tipuri de tumori studiate, ratele de incidenţă ale cancerului de prostată în rândul bărbaţilor sub 50 de ani au crescut de la un caz la 100.000 de persoane în 2001 la 3,6 la 100.000 în 2023. În aceeaşi perioadă, ratele de cancer colorectal în rândul persoanelor sub 50 de ani au crescut de la 3,9 la 100.000 de persoane în 2001 la 8,4 la 100.000 în 2023, în timp ce incidenţa cancerului de uter şi a celui renal cu debut precoce s-a dublat, ajungând la 3,9, respectiv 3 la 100.000 de persoane.

Rata cancerului de sân în rândul persoanelor sub 50 de ani a crescut, deşi într-un ritm mai lent, de la 42 la 47,5 la 100.000 în 2023, în timp ce s-au înregistrat creşteri şi în incidenţa cancerelor pancreatice şi hepatice cu debut precoce.

În SUA, analiza datelor oficiale începând cu anul 2000 a arătat că, în rândul pacienţilor cu vârsta sub 50 de ani, ratele de incidenţă ale cancerului renal s-au dublat cu mult, de la 2,5 la 100.000 de persoane în 2000 la 5,3 în 2023, în timp ce cancerul de intestin, cel uterin şi cel pancreatic au înregistrat toate o creştere de peste 50%, iar cancerul de sân, de aproximativ 20%.

În cazul Ţărilor de Jos, cercetătorii au constatat creşteri semnificative ale incidenţei cancerului de intestin, de rinichi, de ficat şi de col uterin cu debut precoce.

Cancerul cu incidență mai mică

În schimb, ratele de incidenţă a cancerului pulmonar în rândul persoanelor sub 50 de ani au scăzut în toate cele trei ţări, ceea ce reflectă scăderea continuă a fumatului în aceste ţări.

WCRF a afirmat că factori de risc precum creşterea ratei obezităţii, alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă, consumul de alcool, fumatul şi expunerile la factori de mediu (cum ar fi poluanţii, substanţele chimice, materialele plastice, poluarea apei şi a aerului) ar putea contribui la această tendinţă. Aproximativ 40% din cazurile de cancer sunt asociate cu aceste tipuri de factori de risc modificabili. Cu toate acestea, o mai mare conştientizare a simptomelor cancerului înseamnă, de asemenea, că oamenii au şanse mai mari să fie diagnosticaţi într-un stadiu incipient.

Editor : Sebastian Eduard