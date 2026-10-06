Live TV

Cele șapte tipuri de cancer a căror incidență a crescut rapid în rândul tinerilor. „O bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm”

Data publicării:
leucemie cancerul sangelui
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Tipuri de cancer Cancerul cu incidență mai mică

Un nou studiu de amploare a relevat că incidenţa a şapte tipuri de cancer a crescut brusc în rândul tinerilor, ceea ce a determinat avertismente conform cărora alegerile legate de stilul de viaţă costă mii de vieţi în fiecare an, scrie The Guardian.

O analiză a datelor privind cancerul din Anglia, SUA şi Ţările de Jos, realizată de World Cancer Research Fund, a identificat „creşteri semnificative” ale cazurilor de cancer cu debut precoce pentru şapte tipuri de cancer în Anglia, cinci tipuri în SUA şi patru în Ţările de Jos.

Deşi incidenţa cancerului a crescut la nivel global în toate grupele de vârstă, creşterea ratei cazurilor cu debut precoce este mai mare decât în cazul celorlalte grupe de vârstă.

Experţii au afirmat că aceste cifre reflectă epidemia globală tot mai extinsă de obezitate, alimentaţia nesănătoasă şi lipsa exerciţiilor fizice, precum şi o conştientizare tot mai mare cu privire la cancer şi diagnosticarea mai timpurie a acestuia.

Cancerul în rândul persoanelor sub 50 de ani este încă rar, vârsta mediană la momentul diagnosticării fiind de peste 60 de ani, dar tendinţa este îngrijorătoare, au remarcat autorii.

Mark Lawler, profesor de sănătate digitală şi titular al catedrei de genomică translaţională a cancerului la Universitatea Queen’s din Belfast, a calificat problema drept „o bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm cât mai repede posibil; în caz contrar, cifrele vor continua, fără îndoială, să crească”.

„Tendinţa generală este, de asemenea, deosebit de îngrijorătoare, având în vedere că apare pe fondul unor factori legaţi de stilul de viaţă care contribuie la mii de decese”, a continuat el. 

Tipuri de cancer

În Anglia, dintre cele 12 tipuri de tumori studiate, ratele de incidenţă ale cancerului de prostată în rândul bărbaţilor sub 50 de ani au crescut de la un caz la 100.000 de persoane în 2001 la 3,6 la 100.000 în 2023. În aceeaşi perioadă, ratele de cancer colorectal în rândul persoanelor sub 50 de ani au crescut de la 3,9 la 100.000 de persoane în 2001 la 8,4 la 100.000 în 2023, în timp ce incidenţa cancerului de uter şi a celui renal cu debut precoce s-a dublat, ajungând la 3,9, respectiv 3 la 100.000 de persoane.

Rata cancerului de sân în rândul persoanelor sub 50 de ani a crescut, deşi într-un ritm mai lent, de la 42 la 47,5 la 100.000 în 2023, în timp ce s-au înregistrat creşteri şi în incidenţa cancerelor pancreatice şi hepatice cu debut precoce.

În SUA, analiza datelor oficiale începând cu anul 2000 a arătat că, în rândul pacienţilor cu vârsta sub 50 de ani, ratele de incidenţă ale cancerului renal s-au dublat cu mult, de la 2,5 la 100.000 de persoane în 2000 la 5,3 în 2023, în timp ce cancerul de intestin, cel uterin şi cel pancreatic au înregistrat toate o creştere de peste 50%, iar cancerul de sân, de aproximativ 20%.

În cazul Ţărilor de Jos, cercetătorii au constatat creşteri semnificative ale incidenţei cancerului de intestin, de rinichi, de ficat şi de col uterin cu debut precoce.

Cancerul cu incidență mai mică

În schimb, ratele de incidenţă a cancerului pulmonar în rândul persoanelor sub 50 de ani au scăzut în toate cele trei ţări, ceea ce reflectă scăderea continuă a fumatului în aceste ţări.

WCRF a afirmat că factori de risc precum creşterea ratei obezităţii, alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă, consumul de alcool, fumatul şi expunerile la factori de mediu (cum ar fi poluanţii, substanţele chimice, materialele plastice, poluarea apei şi a aerului) ar putea contribui la această tendinţă. Aproximativ 40% din cazurile de cancer sunt asociate cu aceste tipuri de factori de risc modificabili. Cu toate acestea, o mai mare conştientizare a simptomelor cancerului înseamnă, de asemenea, că oamenii au şanse mai mari să fie diagnosticaţi într-un stadiu incipient.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
nicusor dan profimedia
4
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
5
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
O ilustrație care înfățișează celule B și anticorpi umani.
Studiu: Un caz de cancer din opt este provocat de infecții. Cum pot fi prevenite acestea
prajitura, dulciuri, dieta
Ce se întâmplă dacă consumi alimente bogate în zahăr pe durata tratamentului cu antibiotice. Descoperirea făcută de un nou studiu
Traveling by train
Mii de călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. Cum se pot înscrie românii în programul DiscoverEU
Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu
Analizele avansate care pot orienta alegerea tratamentului în cancerul de sân
Dr Pirvut Mircea Valentin
Chirurgia robotică în cancerul de prostată: Cum salvăm viața bărbaților fără a le compromite calitatea vieții
Recomandările redacţiei
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una...
Sediul central al PSD din București.
Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca...
Bancnote euro
Economiștii avertizează: leul s-ar putea deprecia și mai mult în...
Ilie Bolojan
PNL ar vota Guvernul Niculescu, dar cu anumite condiții. Care sunt...
Ultimele știri
Rareș Hopincă: PSD va analiza desemnarea noului premier. „Nu e vorba de nicio fragmentare în interiorul partidului”
Președintele a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu drept premier: calendarul pentru votul de învestitură
Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri. Ce așteptări au liberalii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
„Gică Hagi e Nastratin Hogea al României! Suntem măgărușul grupei!” Horia Ivanovici, mesaj cu tâlc după...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Gestul prin care suedeza blondă a stârnit admirația românilor pe Arena Națională: „Cea mai bună soție”. Video
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Huiduit la el acasă! Singurul "Tricolor" apostrofat pe Arena Națională, la România - Suedia 0-1
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor după ce Luca Niculescu a fost numit premier. 2 vești pentru pensionari
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Dua Lipa a strălucit într-o rochie transparentă cu spatele gol, alături de Shakira. Cele două artiste au...