Cercetătorii au calculat durata optimă a somnului, în ore și minute. Adevărul surprinzător despre cât ar trebui să dormi în weekend

Potrivit cercetătorilor, există o durată optimă a somnului în timpul săptămânii. Nu doar lipsa somnului, ci și somnul excesiv pot afecta sănătatea. Cercetătorii au calculat acum durata perfectă a somnului.

Somnul este unul dintre pilonii cei mai importanți ai sănătății noastre – și totuși este adesea subestimat. Fie că este vorba de o viață de zi cu zi stresantă, de timp îndelungat petrecut în fața ecranului sau de program de lucru neregulat: multe persoane dorm prea puțin, au un somn agitat sau neregulat. Faptul că lipsa cronică de somn dăunează organismului este dovedit științific de ani de zile. Dar cum stau lucrurile la celălalt capăt al scalei? Se poate dormi prea mult – și astfel să-ți faci rău?

De fapt, un studiu observațional din 2026, publicat în revista de specialitate „BMJ Open Diabetes Research & Care”, arată că și somnul excesiv ar putea dăuna organismului. Se pare că măsura potrivită este decisivă.

Potrivit cercetătorilor, durata optimă a somnului este de 7 ore și 19 minute pe zi lucrătoare.

Legătura dintre somn și insulină

Pentru acest studiu au fost analizate datele a peste 23.000 de adulți. S-a pus accentul pe un indicator metabolic specific, eGDR. Acesta indică cât de bine reacționează organismul la insulină. O sensibilitate bună la insulină este considerată un factor de protecție împotriva diabetului de tip 2 și a bolilor cardiovasculare. Dacă valoarea scade, crește riscul de tulburări metabolice.

Analiza a evidențiat un model clar: relația dintre durata somnului și sănătatea metabolică urmează o curbă în formă de U inversat. Așadar, aceasta nu înseamnă că „cu cât dormi mai mult, cu atât mai bine”. Persoanele care dormeau mai puțin de 7 ore și 19 minute pe noapte au beneficiat de fiecare oră de somn, deoarece valoarea eGDR a crescut, iar sensibilitatea lor la insulină s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, dacă durata somnului depășea acest prag, efectul se inversa: cei care dormeau regulat mai mult prezentau, în general, valori metabolice mai nefavorabile.

Metabolismul are de suferit în ambele extreme

Studiul nu arată de ce atât somnul insuficient, cât și cel excesiv pot fi problematice – există însă explicații plauzibile. Somnul prea scurt dezechilibrează nivelul hormonal, crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul, și favorizează procesele inflamatorii. În plus, semnalele de foame și de sațietate sunt perturbate, ceea ce poate favoriza creșterea în greutate și rezistența la insulină.

Prea puțin sau prea mult

În spatele efectelor negative ale unui somn prea îndelungat s-ar putea ascunde probleme de sănătate nedescoperite până acum, precum depresia sau tulburările de somn. De asemenea, activitatea fizică redusă în viața de zi cu zi ar putea juca un rol important – cei care dorm mai mult sunt, de obicei, mai puțin activi, ceea ce poate avea un impact negativ asupra metabolismului.

Dormitul până târziu în weekend poate dăuna sănătății

Un alt aspect interesant al studiului se referă la dormitul până târziu în weekend. Aproape jumătate dintre participanți dormeau sâmbăta și duminica mai mult decât în timpul săptămânii. Potrivit studiului, cei care dormeau prea puțin în zilele lucrătoare puteau obține efecte pozitive prin recuperarea moderată a uneia sau a două ore de somn, deoarece metabolismul beneficia de acest lucru. Dacă se dormea semnificativ mai mult, avantajul dispărea – în unele cazuri, se manifestau chiar efecte negative.

Cercetătorii menționează ca posibilă cauză așa-numitul „jet lag social”. Diferențele mari între somnul din timpul săptămânii și cel din weekend dereglează ceasul biologic.

Este important însă să reținem: studiul evidențiază corelații, dar nu o relație directă de cauză-efect. În plus, datele privind durata somnului se bazează pe informațiile furnizate de participanți. Cu toate acestea, studiul oferă un indiciu puternic că nu doar lipsa somnului este problematică, ci și somnul prelungit pe termen lung poate avea consecințe negative.

Cinci sfaturi pentru un somn odihnitor

Evitați dispozitivele electronice: lumina ecranelor, adesea de culoare albastră, perturbă producția de melatonină. Prin urmare, ar trebui să nu mai folosiți ecranele cu o oră înainte de culcare.

Alcoolul și cofeina: un pahar de vin poate facilita adormirea, dar afectează calitatea somnului. Cofeina ar trebui evitată cel târziu începând cu după-amiaza.

Mediul de somn: O cameră întunecată, liniștită și răcoroasă poate face minuni.

Sportul: Evitați exercițiile fizice intense cu puțin timp înainte de culcare. Totuși, mișcarea în timpul zilei vă ajută să obosiți seara.

Regularitatea: Culcați-vă și treziți-vă la aceeași oră – chiar și în weekend.

Editor : Sebastian Eduard