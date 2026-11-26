Oamenii de știință au descoperit că inima dispune de un mecanism suplimentar prin care impulsurile electrice sunt transmise între celulele musculare. Cercetarea, realizată de specialiști de la Virginia Tech și Ohio State University, din Statele Unite, ar putea contribui la explicarea unor tulburări de ritm cardiac, inclusiv fibrilația atrială. Descoperirea sugerează că inima poate transmite semnale electrice chiar și atunci când anumite conexiuni dintre celule sunt slăbite, dar mecanismul nu a fost încă demonstrat într-o inimă umană în funcțiune.

Inima umană poate bate de peste trei miliarde de ori pe parcursul vieții. Pentru ca fiecare bătaie să aibă loc corect, miliarde de celule trebuie să acționeze coordonat, pe baza unor impulsuri electrice transmise într-o succesiune precisă.

Aceste semnale controlează contracția camerelor inimii și permit pomparea sângelui în organism, informează News-medical.

Atunci când transmiterea impulsurilor este perturbată, pot apărea tulburări de ritm cardiac. În situațiile grave, pierderea coordonării electrice poate împiedica inima să mai pompeze eficient sângele.

Timp de peste o jumătate de secol, explicația principală a acestui proces s-a bazat pe existența unor conexiuni microscopice între celulele cardiace.

Un studiu publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) arată însă că acest mecanism ar putea fi completat de un al doilea sistem de transmitere a semnalelor electrice.

Cum funcționează sistemul electric cunoscut al inimii

În mod obișnuit, semnalele electrice se propagă între celulele musculare cardiace prin structuri numite gap junctions, cunoscute și drept joncțiuni comunicante.

Acestea sunt canale microscopice care conectează direct interiorul a două celule vecine.

Prin intermediul lor, curentul electric poate trece dintr-o celulă în alta, declanșând contracțiile musculare necesare fiecărei bătăi a inimii.

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Cercetătorii americani au descoperit însă dovezi ale unui mecanism suplimentar, care nu necesită transmiterea directă a curentului prin aceste canale.

Noul proces implică un spațiu extrem de îngust dintre celulele cardiace, numit perinexus, și canalele de sodiu prezente în membranele acestora.

Un spațiu de câteva zeci de nanometri ar putea avea un rol esențial

Perinexusul este un spațiu de numai câteva zeci de nanometri, situat în zona în care două celule cardiace se întâlnesc.

Pentru a ilustra dimensiunea acestuia, Seth Weinberg, profesor de inginerie biomedicală la Ohio State University, a explicat că, dacă o celulă musculară cardiacă ar avea lungimea unui teren de fotbal american, spațiul dintre celule ar fi comparabil cu dimensiunea unui card bancar.

În acest spațiu se găsesc canale de sodiu poziționate foarte aproape unele de altele, pe membranele celulelor vecine.

Atunci când ionii de sodiu pătrund într-o celulă, se produce o modificare rapidă a tensiunii electrice din regiunea dintre cele două celule.

Această modificare poate determina deschiderea canalelor de sodiu din celula vecină, declanșând un nou impuls electric.

Procesul poartă denumirea de cuplaj efaptic (ephaptic coupling).

Spre deosebire de transmiterea directă a curentului prin joncțiunile comunicante, cuplajul efaptic utilizează modificările câmpului electric din spațiul dintre celule.

Astfel, perinexusul nu ar fi doar o separație microscopică între celule, ci o componentă activă a sistemului electric al inimii.

Cercetătorii au testat mecanismul pe celule cardiace de șoarece

Studiul a fost coordonat de Xiaobo Wu, cercetător postdoctoral în laboratorul profesorului Robert Gourdie, de la Fralin Biomedical Research Institute, parte a Virginia Tech.

Echipa a dezvoltat o metodă experimentală numită Single-on-Paired, care permite înregistrarea activității electrice a unei celule cardiace păstrând intactă conexiunea naturală cu o a doua celulă.

Acest detaliu a fost esențial, deoarece separarea celulelor poate distruge tocmai structurile microscopice pe care cercetătorii încearcă să le studieze.

Experimentele au fost realizate pe perechi de celule cardiace de șoarece.

Specialiștii au identificat un semnal electric distinctiv care apărea în celulele conectate, dar lipsea atunci când acestea erau analizate separat.

Ulterior, cercetătorii au redus concentrația de sodiu și au blocat conexiunile directe dintre celule.

În aceste condiții, semnalul caracteristic a dispărut.

Atunci când concentrația de sodiu a fost crescută din nou, semnalul a reapărut, deși joncțiunile comunicante continuau să fie inhibate.

Rezultatul reprezintă un argument experimental în sprijinul existenței unei căi suplimentare de comunicare electrică.

Un model computerizat a confirmat posibilitatea unui al doilea mecanism

Pentru a înțelege mai bine procesul, cercetătorii de la Ohio State University au construit un model computerizat al interacțiunii electrice dintre două celule cardiace.

Simularea a reprodus caracteristici importante observate în experimentele realizate la Virginia Tech.

Modelul a arătat că modificările câmpului electric din spațiul dintre celule pot contribui la declanșarea unui impuls în celula vecină.

Mai mult, simulările sugerează că mecanismul ar putea funcționa la concentrațiile normale de sodiu întâlnite în organism, inclusiv atunci când conexiunile electrice directe sunt slăbite.

Totuși, această ultimă ipoteză nu a fost încă demonstrată experimental în condiții fiziologice normale.

Cercetătorii consideră că rezultatele oferă un nou instrument pentru investigarea modului în care impulsurile electrice continuă să se propage prin mușchiul cardiac atunci când sistemul obișnuit de comunicare este afectat.

Descoperirea ar putea ajuta la înțelegerea fibrilației atriale

Una dintre posibilele aplicații ale cercetării privește tulburările de ritm cardiac.

Printre acestea se numără fibrilația atrială, o afecțiune în care activitatea electrică a atriilor devine dezorganizată, provocând un ritm cardiac neregulat.

Potrivit cercetătorilor, fibrilația atrială afectează peste zece milioane de adulți americani.

Înțelegerea proceselor prin care celulele cardiace transmit impulsurile electrice ar putea ajuta la identificarea mecanismelor care provoacă aceste tulburări.

De asemenea, noul sistem ar putea explica de ce semnalele electrice continuă uneori să circule chiar și atunci când conexiunile directe dintre celule sunt afectate.

Profesorul Steven Poelzing, unul dintre autorii studiului, consideră că metoda dezvoltată de echipă reprezintă un progres important pentru separarea și analizarea diferitelor mecanisme de transmitere a impulsurilor.

Cercetarea ar putea contribui, în viitor, la identificarea unor noi direcții terapeutice pentru afecțiunile în care comunicarea electrică dintre celulele inimii este perturbată.

Cât de aproape este descoperirea de un tratament pentru aritmii?

Deși rezultatele sunt promițătoare, autorii subliniază că studiul nu a evaluat niciun tratament.

Experimentele au fost realizate pe celule cardiace de șoarece, iar cercetătorii nu au demonstrat încă funcționarea mecanismului într-o inimă umană care bate.

De asemenea, nu s-a stabilit dacă stimularea sau modificarea acestui sistem ar putea preveni ori trata aritmiile.

Robert Gourdie, profesor la Fralin Biomedical Research Institute, consideră că o înțelegere mai bună a modului în care circulă electricitatea prin inimă este necesară înainte de dezvoltarea unor noi terapii.

Potrivit cercetătorului, descifrarea proceselor care provoacă perturbările electrice ar putea permite, în viitor, conceperea unor tratamente diferite de cele disponibile în prezent.

Editor : Sebastian Eduard