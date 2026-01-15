Semnal de alarmă din partea cercetătorilor privind poluarea din Marea Neagră. Fauna este contaminată masiv cu microplastice și se înregistrează procente uriașe, arată un studiu realizat de cercetătorii Institutului Grigore Antipa. Specialiștii spun că apropierea de gurile de vărsare ale Dunării, care aduce zilnic tone de plastic în Marea Neagră, este de vină pentru această situație și avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea umană, anunță Digi24.

Un studiu realizat de un grup de cercetători din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM) din Constanța relevă că 93,3% dintre exemplarele de șprot și rapană, și 66,7% dintre midiile din zona de coastă a României analizate erau contaminate cu microplastice, adică fragmente de plastic mai mici de 5 milimetri.

Studiul publicat în luna decembrie 2025 arată că microplastice au fost identificate atât în organele digestive, cât și în țesutul moale ale celor trei specii analizate.

Cercetătorii au comparat rezultatele obținute pe coasta română a Mării Negre cu studii realizate de cercetători bulgari în zona Varna și Burgas, iar la speciile colectate la malul mării din România s-a constatat o frecvență mai mare de apariție a microplasticelor.

„Prezența crescută a microplasticelor în țesuturile speciilor analizate poate fi legată de proximitatea lor față de deversarea fluviului Dunărea, poziționată în zona de Nord a țărmului românesc, care transportă până la 4,2 tone de materiale plastice zilnic. (...) Microplasticele negre, albastre și transparente au reprezentat majoritatea particulelor găsite la toate cele trei specii, deși proporțiile lor relative au variat. La toate speciile, culorile dominante ale particulelor au diferit semnificativ, midiile caracterizate în principal prin particule albastre, melcii rapa prin particule negre și șprotul prin particule transparente, demonstrând contraste clare la nivel de specie în compoziția microplasticelor ingerate”, se arată în studiul Institutului.

Editor : C.A.