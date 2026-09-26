Cine poate primi gratuit vaccinul gripal în 2026. Când recomandă medicii să înceapă imunizarea și de ce contează momentul ales

Vaccinarea antigripală este recomandată înainte de creșterea numărului de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a dezvolta anticorpi. În România, vaccinul este gratuit pentru anumite categorii de persoane și compensat parțial pentru altele. Medicul de familie Sandra Alexiu a explicat pentru Digi24.ro când este indicată imunizarea, cine beneficiază de compensare și unde poate fi administrat vaccinul.

Sezonul gripal aduce în atenție atât riscurile bolii, cât și măsurile prin care pot fi prevenite formele severe. Recomandările medicale țin seama de vârstă și de starea de sănătate, dar și de particularitățile virusurilor care circulă de la un an la altul.

Ce este vaccinul pentru gripă

“Combinația vaccinului se schimbă în fiecare an și se stabilește din principalele tulpini circulante în sezonul precedent. În ultimii ani am avut patru tulpini circulante (vaccin tetravalent), însă din ultimele două sezoane s-a constatat faptul că una dintre aceste tulpini nu mai circulă deloc, motiv pentru care s-a decis ca începând din sezonul 2025-2026, vaccinul să fie trivalent.

Mai exact, va fi un vaccin cu trei tulpini: două de tip A și una de tip B. Vaccinul din acest an conține și tulpina modificată de anul trecut.”, a explicat pentru Digi24.ro medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Recomandările UE privind compoziția vaccinului

Pentru sezonul 2026-2027, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) au recomandat o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage.

Când este recomandată vaccinarea antigripală

„Primele cazuri de gripă apar, de obicei, odată cu răcirea vremii, iar pentru acest sezon ne așteptăm ca boala să fie prezentă din luna noiembrie, cu o creștere treptată a numărului de îmbolnăviri. În fiecare an, vârful epidemiei se înregistrează în jurul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că, începând cu luna decembrie, cazurile de gripă cresc.

Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi, este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă de la data de 1 octombrie.”, a transmis medicul specialist

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze

„Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces.

În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli, printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli autoimune sau cancer.

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să începem vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.”, a mai precizat medicul Sandra Alexiu

Cine poate obține vaccinul gripal gratuit

„România, din punct de vedere al vaccinului gripal, este, probabil, una dintre țările cu cea mai bună ofertă de rambursare din toate țările Uniunii Europene. La noi în țară se oferă reduceri și rambursări mai mari decât în alte țări. Avem vaccin gratuit pentru toate grupurile de risc recomandate de OMS și se administrează și vaccinuri compensate (50%) la persoanele care nu sunt încadrate într-o categorie de risc, însă au o anumită vârstă.

Potrivit Ordinului nr. 3.120: Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile sunt următoarele:

Pentru vaccinarea gratuită împotriva gripei:

copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;

gravide;

persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

boli cardiovasculare cronice;

boli respiratorii cronice;

boli renale cronice;

boli hepatice cronice;

boli neurologice cronice;

boli metabolice;

boli oncologice;

boli autoimune;

malformații congenitale;

obezitate;

asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii;

persoane cu infecție HIV/SIDA;

terapie imunosupresoare;

transplant;

imunosupresie congenitală;

persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani și mai mică de 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, vaccinul gripal este compensat de către stat și în proporție de 50%.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD).

La vârstele înaintate se instalează imunosenescența (proces de îmbătrânire care afectează și sistemul imunitar), iar organismul nu mai reacționează cu atâta putere pentru a se proteja în fața bolii. Vaccinul se administrează tot gratuit și în aceste cazuri.”, a transmis medicul Sandra Alexiu.

Unde se face vaccinul gripal

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Administrarea vaccinului se face doar de anumiți medici, mai exact de cei care au menționat în curriculum de pregătire de specialitate și metodologia de vaccinare. Sunt medici care învață în rezidențiat cum se vaccinează, nu numai metodologia în sine, ci și cum se face o schemă de vaccinare, cum se acționează în caz de reacții adverse etc.

Categoria poate include medici de familie, medici pediatri, medici de boli infecțioase și epidemiologi. De asemenea, există și medici din alte specializări care au competență de vaccinologie obținută prin cursuri speciale de competențe.”, a mai precizat medicul