Live TV

Clinica din Constanța unde o tânără a suferit complicaţii la naştere şi apoi a murit are secţie ATI. De ce a fost transferată femeia

Data publicării:
doctor, cezariana, nastere
Foto: Shutterstock
Din articol
De ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa

Reprezentanții spitalului privat din municipiul Constanţa unde o femeie a avut complicaţii la naştere, fiind transferată apoi la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a murit, au transmis că unitatea medicală are secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională.

Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale, citați de News.ro.

De ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa

Ei au explicat de ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa.

„După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.

Ei au adăugat că spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităţilor competente şi colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz, dar şi că îşi exprimă „compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.
De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
A început predarea către Israel a ultimilor ostatici aflați în...
Screenshot 2025-10-13 at 10.12.39
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Ceasefire between Israel and Hamas goes into effect
Trump va ține un discurs istoric în fața Knessetului. Despre ce au...
grafic cu indice crescator
Rata inflației este în creștere, însă se menține sub 10%, în...
Ultimele știri
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid”
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
poliție pe drum in constanta
Ce amendă a primit tânărul care a gonit cu 160 km/h în Constanța, cu poliția pe urme. El a rămas fără permis pentru 600 de zile
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
masina de politie
Urmărire în viteză pe străzile din Constanța. Șoferul era băut și nu avea permis de conducere românesc
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național”
bani falși
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau...
Fanatik.ro
“Ghiiiițăăăăăăăă!”. Video. Comentatorii britanici, reacție nebună la golul din ultima secundă marcat de...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Cum l-a cunoscut Monica Anghel pe sotul sau, Marian Caraivan. Ce spunea artista despre relația lor: „Nu e...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu