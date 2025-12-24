CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a supus, miercuri, dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările din sistemul sanitar convenite la ultimele negocieri cu medicii.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a supus dezbaterii publice, miercuri, Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023.

Documentul este însoţit de referatul de aprobare, forma actualizată, în urma analizei propunerilor, precum şi a consultărilor şi negocierilor din data de 23.12.2025

Colegiul Medicilor subliniază, într-o postare pe Facebook, că, în asistenţa medicală primară valorile punctelor vor fi începând cu 01.01.2026:

Capita: 8,2 lei

Serviciu: 10,3 lei

Serviciu diagnostic sau terapeutic: 10,3 lei.

În ambulatoriu de specialitate valoarea punctului va fi începând cu 01.01.2026 egal cu 6,5 lei.

„Vă mulţumim tuturor şi vă asigurăm de sprijinul instituţional al CMR în vederea eficientizării şi dezvoltării sistemului de sănătate”, a transmis Colegiul Medicilor din România.

Proiectul de act normativ conţine mai multe elemente de noutate.

În asistenţa medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale cu puncte de lucru secundare, medicul de familie titular sau medicul/medicii angajaţi ai acestuia trebuie să asigure pentru punctul de lucru secundar un program de lucru de minimum 5 ore pe săptămână.

Totodată, au fost coroborate prevederile privind serviciile medicale de prevenţie acordate persoanelor cu vârsta de 40 de ani şi peste, din pachetul minimal şi pachetul de bază.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicină dentară, în anul 2026, suma orientativă/medic specialist/lună se menţine la nivelul valabil în trimestrul IV 2025, astfel cum este reglementat la art. VII din Legea nr. 163/2025.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice a fost reglementată posibilitatea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice cu structurile mobile din spitale, înfiinţate potrivit prevederilor titlului V1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea art. I pct. 3 din Legea nr. 163/2025.

Se acordă unui coeficient de ajustare pozitivă de 1,1 furnizorilor publici de servicii medicale paraclinice, faţă de furnizorii privaţi care acordă servicii medicale, pentru punerea în aplicare ale prevederilor art. IV din Legea nr. 163/2025.

În ceea ce privește asistenţa medicală spitalicească, Până la data de 31 decembrie 2028, casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu furnizorii privaţi de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă în limita procentului reprezentat de numărul de paturi contractate cu aceşti furnizori la data de 31 decembrie 2025, astfel cum este reglementat la art. V din Legea nr. 163/2025.

Stabilirea unei valori de contract pentru spitalizarea de zi vizează punerea în aplicare a prevederilor art. II din Legea nr. 163/2025 prin care se modifică art. IV din Ordonanţa de urgenţă a 3 Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Se asigură punerea în aplicare a prevederilor art. VI din Legea nr. 163/2006 prin reglementarea obligaţiilor furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă financiar-contabilă privind sumele decontate din Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi documentele justificative din care să rezulte corelaţia între tipul şi cantitatea de medicamente şi reactivii achiziţionaţi şi toate tratamentele şi analizele efectuate pe perioada controlată, atât a celor care se regăsesc în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cât şi în afara relaţiei contractuale; corelaţia între tipul şi cantitatea de medicamente şi reactivii achiziţionaţi şi tratamentele şi analizele efectuate pe perioada controlată, va avea în vedere întreaga activitate realizată pe toate domeniile de asistenţă medicală furnizată de unitatea sanitară cu paturi;

De asemenea, sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor au fost modificate pentru coroborarea cu prevederile Legii nr. 163/2025.

Editor : M.B.