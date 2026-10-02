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CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie, fără semnarea serviciilor

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Sigla CNAS. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pot utiliza, în luna octombrie, atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât şi Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru autentificare şi semnarea serviciilor, a informat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„În această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, iar mesajul «serviciul nu a fost semnat cu cardul» are exclusiv caracter de avertizare şi informare, cu condiţia respectării celorlalte reguli aplicabile”, a afirmat sursa citată, potrivit Agerpres.

CNAS încurajează furnizorii să utilizeze CEAS sau CEI ori de câte ori este posibil şi să semnaleze eventualele dificultăţi tehnice, pentru verificarea şi îmbunătăţirea funcţionării, precum şi pentru finalizarea operaţionalizării acestei componente a PIAS.

„Această măsură nu afectează validarea şi asigură continuitatea acordării serviciilor medicale şi a eliberării medicamentelor şi dispozitivelor medicale către pacienţi”, susţine sursa citată.

Editor : B.E.

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