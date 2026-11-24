Consultația oncologică multidisciplinară, cunoscută drept „tumor board”, ar urma să fie decontată ca serviciu distinct în ambulatoriul de specialitate atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate, potrivit noii forme a proiectului de modificare a normelor de aplicare a Contractului-cadru, publicată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Documentul, elaborat în urma consultărilor și negocierilor purtate de CNAS cu partenerii prevăzuți de legislație, propune și modificarea perioadei pentru care pot fi prescrise medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum.

Astfel, pacienții cu boli cronice stabilizate și cu o schemă terapeutică stabilă ar putea primi prescripții pentru aceste medicamente pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile. Rețetele ar putea fi eliberate de medicii de familie, de medicii din specialitățile clinice aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate și de medicii din spitale, la externarea pacientului.

Medicamentele prescrise pentru această perioadă nu vor fi însă ridicate integral, ci vor fi eliberate de farmacii prin fracționare lunară, precizează CNAS.

Proiectul mai prevede introducerea radiografiei cefalometrice în pachetul serviciilor medicale paraclinice. O altă modificare stabilește modul în care vor putea fi acordate îngrijirile medicale și paliative la domiciliu pacienților asigurați din județele învecinate celui în care furnizorul acestor servicii își are sediul.

Editor : A.D.