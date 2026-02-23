Live TV

CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere şi comasări

Data publicării:
horatiu moldovan face declaratii
Horațiu Moldovan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Economiile făcute la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere cu 50% şi comasări în 73 de structuri au fost de peste 66 milioane de lei, spune preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

„Numai în ultimii doi ani, în baza Legii 296/2023, CNAS şi-a redus funcţiile de conducere de la 12% la 8%, a comasat 73 structuri de la nivelul CNAS şi CAS şi a diminuat personalul, generând economii anuale de peste 66,6 milioane lei. Cu aproape 28% mai puţini angajaţi faţă de anul 2008, sistemul administrează în prezent un volum de servicii medicale de peste 11 ori mai mare şi are o expunere financiară de peste opt ori mai ridicată”, a spus Moldovan, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, cheltuielile de administrare reprezintă doar 0,84% din buget, iar cele de personal doar 0,59%, mult sub pragul maxim legal de 3%.

„Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. În această situaţie, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate”, afirmă preşedintele CNAS.

El a subliniat că CNAS apără stabilitatea financiară a sistemului de sănătate şi accesul pacienţilor la servicii medicale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
horatiu moldovan face declaratii
Horaţiu Moldovan: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată
Titluri Tezaur
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Junior Centenar 2026. Foto Getty Images
Programul prin care statul sprijină economiile copiilor pe termen lung. Cum funcționează Junior Centenar în 2026
barbat cu barba, acoperit cu patura și cu termometrul in mana vorbind la telefon
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme
Recomandările redacţiei
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
florin barbu face declaratii
Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea...
Ultimele știri
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma
Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”