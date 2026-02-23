CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere şi comasări

Economiile făcute la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere cu 50% şi comasări în 73 de structuri au fost de peste 66 milioane de lei, spune preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

„Numai în ultimii doi ani, în baza Legii 296/2023, CNAS şi-a redus funcţiile de conducere de la 12% la 8%, a comasat 73 structuri de la nivelul CNAS şi CAS şi a diminuat personalul, generând economii anuale de peste 66,6 milioane lei. Cu aproape 28% mai puţini angajaţi faţă de anul 2008, sistemul administrează în prezent un volum de servicii medicale de peste 11 ori mai mare şi are o expunere financiară de peste opt ori mai ridicată”, a spus Moldovan, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, cheltuielile de administrare reprezintă doar 0,84% din buget, iar cele de personal doar 0,59%, mult sub pragul maxim legal de 3%.

„Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. În această situaţie, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate”, afirmă preşedintele CNAS.

El a subliniat că CNAS apără stabilitatea financiară a sistemului de sănătate şi accesul pacienţilor la servicii medicale.

