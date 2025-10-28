Live TV

Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia"

Data actualizării: Data publicării:
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo. Foto: Digi24

Colegii doctoriței care a fost găsită moartă în camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău spun că Ștefania Szabo se plângea că e obosită și se gândea chiar să demisioneze. „Există o presiune enormă”, a spus și managerul spitalului.

Directoarea medicală a Spitalului de Urgență Buzău a fost găsit moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani.

Sorin Pătrașcu, managerul spitalului: Nu știm nici cauzele, nici motivele, nici de ce s-a ajuns la această situație.

Cu o zi înainte, directoarea medicală a susținut o conferință de presă despre extinderea secției de penumologie și a dat explicații și despre un caz punctual: o pacientă care s-a plâns despre cum a fost tratată.

La spital s-a ținut un discurs și un moment de reculegere.

Sorin Pătrașcu, managerul spitalului: Există o presiune enormă și eu vă simt în fiecare zi că sunteți obosiți, că sunteți terminați, că vi se pune o presiune gratuită din partea, și aici nu mă refer la cazul de la pediatrie, ci de la comunitatea în sine pentru că nu mai există omenie. Nouă ni se cere empatie, dar nu ni se răspunde cu omenie.

Colegii spun că a fost o tragedie ce s-a întâmplat și că femeia s-a gândit dacă să își dea demisia anterior.

- Trebuie să înțelegem că trebuie să ne ajutăm între noi. Dacă exista cineva acolo care putea face transferul trebuia să nu o mai cheme de acasă. Deci plângea și o simțeam că nu mai poate, a fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia.

- Este o pierdere atât pentru colectiv, pentru întreaga cominitate cât și pentru noi toți. Regret absolut tot ce s-a întâmplat.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

