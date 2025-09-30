Live TV

Companiile care investesc miliarde de dolari ca să ajute oamenii să trăiască peste 100 de ani. Ce metode de întinerire au dat rezultate

Data publicării:
cercetători într-un laborator Altos Labs
O singură poveste de mare succes ar putea declanșa un val de descoperiri majore în domeniul longevității, la fel cum s-a întâmplat și în alte sectoare precum inteligența artificială sau medicamentele anti-obezitate. Captură foto: X / Altos Labs
Secreții musculare care reprogramează parțial celulele

Lansarea Altos Labs, care a alocat fonduri de 3 miliarde de dolari pentru cercetare în domeniul biotehnologiei longevității, a fost un punct de cotitură pentru industria terapiilor de prelungire a tinereții, însă acest sector este la început și nu a intrat încă în perioada sa de glorie, cu toate că studiul procesului de îmbătrânire a cunoscut progrese însemnate.

La trei ani după ce a fost fondată, Altos Labos rămâne cea mai cunoscută companie de biotehnologie care cercetează metode de revitalizare a corpului uman și de extindere a duratei de viață a oamenilor.

Compania americană a înregistrat mai multe succese încă de la început, inclusiv în privința experimentelor de reprogramare parțială a celulelor șoarecilor pentru a le prelungi viața și a-i face mai sănătoși.

Retro Biosciences a spus că încearcă să strângă 1 miliard de dolari, inclusiv de la investitorul Sam Altman, director executiv al OpenAI, pentru finanțarea unor studii clinice pentru trei potențiale medicamente care ar putea trata boala Alzheimer și revitaliza celulele sângelui și ale creierului.

Există sute de companii care desfășoară experimente în domeniul longevității. Printre cele care au obținut fonduri semnificative se numără NewLimit, care se ocupă cu reprogramarea genetică, și Cambrian, un incubator și investitor în alte companii de pe piață.

Printre metodele de întinerire investigate se numără revitalizarea proprietăților sângelui tânăr și blocarea procesului care duce la moartea celulelor.

O singură poveste de mare succes ar putea declanșa un val de descoperiri majore în domeniul longevității

Acest domeniu întâmpină obstacole similare cu cele cu care s-au confruntat companiile ce au dezvoltat medicamente de slăbit, înainte ca industria să scoată produse de succes cu GLP-1, precum Wegovy și Zepbound, potrivit lui Jay Olson, director de biotehnologie din cadrul firmei de investiții Oppenheimer.

O singură poveste de mare succes ar putea declanșa un val de descoperiri majore în domeniul longevității, „la fel cum s-a întâmplat în [domeniul] obezității”, a mai spus Olson pentru Financial Times.

Cercetătorul Nir Barzilai a identificat o altă problemă: criticii acuză faptul că firmele din domeniul longevității nu au obținut „niciun succes” important, ceea ce nu este adevărat.

bryan_johnson
Bryan Johnson, un antreprenor din domeniul tehnologiei, a cheltuit milioane de dolari pe an ca să rămână cât mai tânăr, inclusiv prin transfuzii de sânge. Foto: X / Bryan Johnson

„Să spui că nu avem medicamente care au arătat că previn boli mortale legate de înaintarea în vârstă nu este corect”, a mai spus Barzilai, care a dat ca exemplu chiar medicamentele de slăbit și tratamentul pentru diabet, metformin, precizând că ambele au scăzut mortalitatea „din orice cauză” pentru persoanele care le folosesc.

Eli Lilly și Novo Nordisk, cei doi principali dezvoltatori ai medicamentelor cu GLP-1, au descris produsele lor pentru prima dată drept „medicamente de longevitate” în cadrul unei conferințe de la Copenhaga.

„Dacă le administrezi GLP-1 pacienților, vei vedea nu doar schimbările care sunt de așteptat în privința glicemiei și a greutății corpului, dar și o grămadă de schimbări interesante mai profunde”, a spus Andrew Adams, director al Institutelor de Medicină Genetică Lilly.

„Ele au potențialul de a evolua în terapii puternice multi-sistem”, a mai spus Adams.

Secreții musculare care reprogramează parțial celulele

Cercetătorii de la Altos Labs se concentrează asupra metodelor de reprogramare parțială a celulelor umane pe măsură ce corpul îmbătrânește.

Exercițiul fizic s-a dovedit deja a fi o strategie de succes pentru prevenirea unei game largi de boli legate de îmbătrânire, precum insuficiența cardiacă. Se poate să existe secreții musculare care reprogramează parțial celulele? „Există niște dovezi că acest lucru se întâmplă”, a spus Hal Barron, directorul executiv al Altos Labs.

Odată cu apariția a tot mai multe companii de biotehnologie care cercetează diferite opțiuni și pe măsură ce se va investi tot mai mult în acest domeniu, există și riscul apariției unor bule ca și în alte sectoare.

Banii atrag mulți oameni talentați înspre domeniul longevității, „dar asta nu înseamnă că toate aceste afaceri ar trebui finanțate la nivelul la care sunt finanțate”, a explicat Abby Miller Levy, director și cofondator al Primetime Partners.

Longevitatea nu este ceea ce contează cu adevărat pe piață, ci durata de viață sănătoasă, potrivit lui Mehmood Khan, director executiv al Hevolution Foundation, companie din Arabia Saudită care investește în acest domeniu. „Oamenii nu vor să trăiască mai mult de dragul de a trăi mai mult. Ei vor să trăiască sănătoși cât mai mult posibil.”

