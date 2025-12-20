Condimente recomandate de specialiști pentru consum în sezonul rece: „Sprijină sistemul imunitar și ameliorează digestia”

Ghimbirul, scorțișoara și nucșoara nu sunt doar condimente aromate, ci și ingrediente cu potențial benefic pentru sănătate, apreciate de secole atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională. În perioadele cu temperaturi scăzute, ele pot sprijini organismul datorită proprietăților nutritive și efectelor stimulatoare. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru Digi24.ro modul în care aceste arome pot fi integrate în alimentație astfel încât să-și păstreze toate beneficiile.

Condimentele aduc numeroase beneficii pentru sănătate, dar trebuie folosite cu moderație, având în vedere posibilele contraindicații.

Condimente recomandate pentru consum în sezonul rece

Ghimbir: Proprietăți și efecte importante

„Condimentul este apreciat de secole pentru proprietatea sa de a stimula circulația sângelui și de a reduce senzația de frig din organism. Rădăcina conține compuși numiți „gingeroli”, cunoscuți pentru efectul antiinflamator puternic. Ceaiul de ghimbir poate calma iritațiile gâtului, sprijini sistemul imunitar și ameliora disconfortul digestiv, inclusiv senzația de balonare, frecvent provocată de mesele mai consistente.

Pentru a-i păstra toate proprietățile, ghimbirul se consumă proaspăt, adăugat în apă caldă - nu fierbinte - și lăsat la infuzat câteva minute.

Cantitatea recomandată de ghimbir este de aproximativ o linguriță rasă pe zi, evitând consumul excesiv, care poate irita stomacul. Persoanele care iau anticoagulante sau care suferă de reflux gastro-esofagian ar trebui să îl consume cu prudență.”, a explicat Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Scorțișoara: tipuri și beneficii pentru sănătatea organismului

Potrivit specialiștilor: „Există mai multe tipuri de scorțișoară, fiecare cu caracteristici și proprietăți specifice. Printre cele mai cunoscute se numără:

Scorțișoară Cassia - provine în principal din China și Indonezia. Are o aromă intensă, picantă, și o culoare mai închisă. Bețișoarele sunt mai dure, iar conținutul de cumarină (un compus natural care poate afecta ficatul dacă este consumat în exces) este ridicat.

- provine în principal din China și Indonezia. Are o aromă intensă, picantă, și o culoare mai închisă. Bețișoarele sunt mai dure, iar conținutul de cumarină (un compus natural care poate afecta ficatul dacă este consumat în exces) este ridicat. Scorțișoară Ceylon - denumită adesea și „scorțișoară adevărată”, este originară din Sri Lanka. Are un gust delicat, ușor dulce, și o culoare maro deschis. Scoarța este subțire și fragilă, cu un conținut mult mai scăzut de cumarină, ceea ce o face mai sigură pentru consum frecvent.

Cantitatea recomandată zilnic pentru scorțișoara Ceylon este de 1-3 grame, iar pentru tipul Cassia, mai puțin de o linguriță - pentru a evita posibilele efecte adverse ale cumarinei.

Scorțișoara ajută la stimularea metabolismului și poate diminua senzația de greutate după mese copioase. Fibrele și compușii activi prezenți în scoarță contribuie la reducerea balonării și a disconfortului abdominal, oferind un sprijin natural pentru funcționarea optimă a sistemului digestiv.

Uleiul esențial din scorțișoară, bogat în compuși fenolici precum cinamaldehidă și eugenol, îi conferă acestuia proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene. Antioxidanții din compoziție protejează celulele și întăresc sistemul imunitar, fiind deosebit de utili în sezonul rece, dar și contribuie la reglarea nivelului zahărului din sânge, sprijinind stabilizarea glicemiei și menținerea echilibrului metabolic.”, a mai precizat medicul specialist în diabet și nutriție

Nucșoara: Efecte benefice asupra sănătății

„Nucșoara contribuie la stimularea digestiei și la diminuarea balonării, facilitând un tranzit intestinal mai eficient. În paralel, exercită un efect calmant asupra sistemului nervos, fiind utilă în perioadele tensionate sau stresante. Totodată, poate susține circulația și activitatea metabolică, oferind un aport de energie și confort organismului.

Nucșoară poate fi toxică și poate provoca stări de amețeală sau palpitații dacă este consumată în cantități mari.

Se recomandă utilizarea nucșoarei cu moderație, limitând doza la un vârf de cuțit pe zi. Fiind un ingredient aromatic și nu un supliment alimentar, trebuie tratată ca atare. Femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni hepatice ar trebui să o evite.”, conchide sursa Digi24.ro

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.