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Video Controale la spitale: sunt verificate programările și prezența personalului. Rogobete: Am încercat să o programez pe „bunica mea”

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alexandru rogobete
Rogobete: Am sunat personal la spitale pentru a testa sistemul de programări, după numeroase sesizări din partea pacienților. Foto: captură video Alexandru Rogobete/ Facebook
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, începând de joi, a dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, pentru verificarea programărilor, a pontajelor şi a modului în care funcţionează ambulatoriile de specialitate ale spitalelor. Decizia a fost luată după ce mai mulţi pacienţi i-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile şi după ce a sunat personal la mai multe spitale publice, spunând că încearcă să obţină o programare la neurologie pentru „bunica” sa. 

„Mulţi pacienţi mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile. Aşa că am pus mâna pe telefon şi am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obţin o programare la neurologie pentru «bunica mea»”, relatează Rogobete într-o postare pe Facebook. 

El spune că în unele spitale, sistemul funcţionează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil, în timp ce în altele a întâlnit situaţii pe care le caracterizează ca fiind „greu de acceptat”: programări imposibile şi chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului. 

„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de aşteptare şi explicaţii administrative pentru a ajunge la un medic specialist! Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, pentru verificarea programărilor, a pontajelor şi a modului în care funcţionează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situaţia semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!”, precizează ministrul. 

El reafirmă că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. 

„Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că «fentează» regulile, se înşeală! Pacienţii au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligaţia să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcţioneze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcţionează, voi interveni!”, avertizează ministrul Sănătăţii. 

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Editor : A.C.

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