Respirația pe gură, sforăitul frecvent și somnul agitat la copii pot semnala dificultăți respiratorii care necesită evaluare medicală. Atunci când persistă, aceste manifestări pot fi asociate cu modificări în dezvoltarea feței și a maxilarelor, probleme de concentrare sau tulburări de comportament. Dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL, a explicat pentru Digi24.ro ce simptome nu trebuie să ignore părinții și când este necesar un consult de specialitate.

În anumite situații, dificultățile respiratorii pot fi temporare, însă persistența acestora, inclusiv în afara episoadelor de răceală, justifică o evaluare de specialitate.

Cum poate influența respirația pe gură dezvoltarea feței copilului

„Părinții observă de multe ori că cel mic sforăie, doarme cu gura deschisă sau se foiește toată noaptea, dar pot considera că sunt doar obiceiuri sau particularități ale somnului. Uneori, în spatele acestor semne se află o problemă respiratorie care trebuie investigată.

Respirația pe gură, atunci când devine un obicei și persistă în timp, poate influența modul în care se dezvoltă fața și maxilarele copilului. Poziția limbii și felul în care lucrează mușchii feței se pot modifica, iar în unele cazuri pot apărea un maxilar superior mai îngust, cerul gurii mai înalt sau probleme de mușcătură. Aceste schimbări pot influența nu doar fizionomia, ci și felul în care se dezvoltă respirația copilului.”, a transmis pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic primar ORL

O analiză a zece studii, publicată în 2021, a identificat diferențe în dezvoltarea maxilarelor și poziția dinților între copiii care respiră pe gură și cei care utilizează predominant căile nazale. Asocierea nu înseamnă însă că fiecare pacient va dezvolta asemenea modificări.

Semnele din timpul somnului pe care părinții nu trebuie să le ignore

„Printre manifestările care justifică un consult de specialitate se numără sforăitul aproape în fiecare noapte, respirația predominant pe gură, atât ziua, cât și noaptea, precum și întreruperile temporare ale fluxului respirator în timpul somnului.

Alte semnale de alarmă sunt odihna agitată, trezirile repetate, transpirația nocturnă excesivă și adoptarea unor poziții neobișnuite, cu capul dat pe spate sau gâtul întins.

Părinții trebuie să acorde atenție și simptomelor din timpul zilei, precum oboseala, iritabilitatea, dificultățile de concentrare, respirația îngreunată pe nas, congestia nazală persistentă sau infecțiile ORL recurente.”, a adăugat medicul specialist

Cât de frecvente sunt tulburările respiratorii în somnul copiilor

„Datele internaționale evidențiază importanța identificării timpurii a tulburărilor respiratorii în timpul somnului la copii. O analiză publicată în 2025, care examinează recomandările ghidului British Thoracic Society din 2023, estimează că aceste probleme afectează între 2% și 11% din populația pediatrică și pot avea consecințe asupra comportamentului, funcțiilor cognitive și dezvoltării emoționale.

Potrivit unui ghid clinic al American Thoracic Society, publicat în 2024, apneea obstructivă în somn afectează până la 5% dintre copii. Afecțiunea poate persista în până la 40% dintre cazuri, chiar și după îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor și a vegetațiilor adenoide.

Aceste informații ne arată de ce evaluarea nu ar trebui să se oprească la observarea unui singur simptom sau la tratarea unei singure cauze. Respirația copilului trebuie analizată în ansamblu, în funcție de anatomia căilor aeriene, calitatea somnului, simptome și, atunci când este cazul, investigații specifice.”, a mai precizat Daniela Ionescu.

Sforăitul și somnul neodihnitor pot indica probleme de sănătate și la adulți

Apneea obstructivă nu este specifică numai vârstei pediatrice. La persoanele adulte, manifestările pot trece neobservate până când oboseala persistentă începe să afecteze activitățile cotidiene.

„60% dintre adulții care ajung la medic acuză stări de oboseală persistentă, somnolență în timpul zilei sau dificultăți de concentrare, manifestări care pot avea legătură cu apneea obstructivă în somn. Uneori, partenerul este cel care observă primul sforăitul puternic sau pauzele de respirație din timpul nopții.

Este important să nu considerăm aceste semne normale și să nu le ignorăm. Apneea obstructivă în somn poate afecta semnificativ sănătatea și calitatea vieții, iar o evaluare de specialitate poate clarifica dacă există această afecțiune și ce soluții sunt potrivite pentru fiecare pacient.

La adulți, apneea în somn este asociată cu riscuri importante pentru sănătate, printre care afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, tulburări metabolice și afectarea calității vieții. Scopul este recunoașterea unor semne care sunt adesea normalizate, precum sforăitul sau somnul neodihnitor, și înțelegerea momentului în care este necesară o evaluare de specialitate.”, conchide Dr. Daniela Ionescu