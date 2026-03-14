Video Cornee artificială din solzi de pește, testată ca alternativă mai ieftină la transplant în bolile grave ale ochiului

Corneea reprezintă stratul transparent situat în partea anterioară a ochiului. Sursa foto: Profimedia Images

Cercetători de la Universitatea din Granada au dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi de pește, care ar putea deveni o alternativă mai ieftină la transplant pentru pacienții cu boli oculare severe. Implantul experimental s-a dovedit transparent, rezistent și compatibil biologic în testele de laborator și în studiile pe animale.

Oamenii de ştiinţă explorează noi soluţii pentru tratamentul afecţiunilor grave ale ochiului, în special atunci când transplantul de ţesut de la donatori este dificil de realizat. Cercetătorii încearcă să dezvolte materiale artificiale capabile să înlocuiască structurile oculare afectate, folosind resurse accesibile şi tehnologii de ingineria ţesuturilor.

Un grup de cercetători de la Universitatea din Granada, Spania, a dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi proveniţi de la mai multe specii de peşte frecvent întâlnite, care ar putea deveni o alternativă mai ieftină la transplantul de cornee pentru tratamentul bolilor oculare severe.

Corneea reprezintă stratul transparent situat în partea anterioară a ochiului. Când este grav afectată, repararea acesteia este dificilă deoarece ţesutul nu are vase de sânge şi are o capacitate limitată de regenerare.

În prezent, bolile severe ale corneei sunt tratate adesea prin transplant de ţesut de la donatori, însă această procedură depinde de disponibilitatea organelor şi este frecvent limitată de listele de aşteptare.

Cercetătorii din cadrul Grupului de Inginerie Tisulară al Universităţii din Granada şi ai institutului de cercetare biomedicală ibs.GRANADA au anunţat că au realizat implanturi corneene pe baza solzilor de peşte, care s-au dovedit compatibile biologic cu ţesutul ocular, transparente şi rezistente.

„Datorită originii sale, acest produs este foarte accesibil, uşor de obţinut şi ieftin şi ar putea contribui la stimularea industriei locale de pescuit”, a declarat, marţi, Ingrid Garzon, profesor de histologie la Universitatea din Granada şi coautoare a cercetării, citată într-un comunicat.

Testele efectuate sugerează că aceste implanturi ar putea fi utile pentru repararea şi regenerarea corneei. Cu toate acestea, tehnologia este încă departe de a putea fi utilizată clinic la oameni, deoarece sunt necesare studii clinice pe subiecţi umani.

Echipa de cercetare a precizat că materialul a oferit rezultate funcţionale bune în studii de laborator şi în experimente pe animale care au primit implanturile.

„Deşi transplantul standard oferă de obicei rezultate bune, este necesară dezvoltarea unor noi metode eficiente de regenerare care să nu depindă de donarea de organe, deoarece disponibilitatea grefelor pentru transplant este limitată şi este condiţionată de existenţa listelor de aşteptare”, a subliniat Miguel Alaminos, profesor de histologie la aceeaşi universitate.

Un studiu publicat în 2016 de cercetători de la Universitatea din Anvers a arătat că corneele artificiale obţinute din solzi de peşte sunt biocompatibile cu organismul uman.

