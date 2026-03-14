Problemele de sănătate mintală devin o îngrijorare la nivel global, iar România face față cu greu numărului mare de cazuri. Trei români din 100 suferă de depresie, potrivit unei analize a Asociației de Psihiatrie. Specialiștii sunt de părere că e nevoie de mai multă implicare din partea statului: România are doar 14 psihiatri la suta de mii de locuitori, iar în spitalele de profil e alocat un singur pat la o mie de locuitori. Anual, peste 230.000 de oameni află că suferă de o tulburare mintală.

„Eu credeam că o să mă judece lumea dacă o să mă duc la spital pentru depresie, dar am trecut peste chestia aia”, mărturisește un tânăr, sub protecția anonimatului.

Dincolo de prejudecățile despre bolile mintale, sistemul de sănătate românesc se confruntă cu posibilități limitate de diagnostic și tratament: 3,5% dintre români suferă de depresie, însă puțini ajung la medic.

„Cred că vreo 4-5 ani a durat, până când am fost la psihiatru. Ori erau atacuri de panică, ori nu puteam să ies din casă. Tot așa, simțeam o presiune când era ideea de ieșit din casă”, mai spune tânărul care a acceptat să se confeseze jurnaliștilor Digi24.

„Din păcate, nu de fiecare dată medicii de familie au la dispoziție acele instrumente cu care să poată diagnostica precoce o afecțiune psihiatrică”, spune Cristina Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie Socola.

România are 14 psihiatri la suta de mii de locuitori, față de 18 - media Uniunii Europene. Tratamentul depresiei durează până la un an și jumătate, însă mulți renunță pe parcurs.

„Mulți sunt neasigurați, nu-și pot plăti asigurări de sănătate și atunci, orice fel de consult în ambulatoriu, trebuie platit. Un consult în urgență, în psihiatrie, poate dura și până la 60 de minute”, explică Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

„O adicție, în momentul de față, pe internare acută, beneficiază de o durată medie de spitalizare de maxim 11 zile, ceea ce înseamnă aproape nimic”, e de părere managerul Institutului de Psihiatrie Socola, Cristina Dobre.

