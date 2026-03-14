Video „Credeam că o să mă judece lumea”. Trei români din 100 suferă de depresie, însă puțini ajung la medic. Ce face statul

Anual, peste 230.000 de români află că suferă de o tulburare mintală. Credit foto: Guliver/Getty Images

Problemele de sănătate mintală devin o îngrijorare la nivel global, iar România face față cu greu numărului mare de cazuri. Trei români din 100 suferă de depresie, potrivit unei analize a Asociației de Psihiatrie. Specialiștii sunt de părere că e nevoie de mai multă implicare din partea statului: România are doar 14 psihiatri la suta de mii de locuitori, iar în spitalele de profil e alocat un singur pat la o mie de locuitori. Anual, peste 230.000 de oameni află că suferă de o tulburare mintală.

„Eu credeam că o să mă judece lumea dacă o să mă duc la spital pentru depresie, dar am trecut peste chestia aia”, mărturisește un tânăr, sub protecția anonimatului.

Dincolo de prejudecățile despre bolile mintale, sistemul de sănătate românesc se confruntă cu posibilități limitate de diagnostic și tratament: 3,5% dintre români suferă de depresie, însă puțini ajung la medic.

„Cred că vreo 4-5 ani a durat, până când am fost la psihiatru. Ori erau atacuri de panică, ori nu puteam să ies din casă. Tot așa, simțeam o presiune când era ideea de ieșit din casă”, mai spune tânărul care a acceptat să se confeseze jurnaliștilor Digi24.

„Din păcate, nu de fiecare dată medicii de familie au la dispoziție acele instrumente cu care să poată diagnostica precoce o afecțiune psihiatrică”, spune Cristina Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie Socola.

România are 14 psihiatri la suta de mii de locuitori, față de 18 - media Uniunii Europene. Tratamentul depresiei durează până la un an și jumătate, însă mulți renunță pe parcurs.

„Mulți sunt neasigurați, nu-și pot plăti asigurări de sănătate și atunci, orice fel de consult în ambulatoriu, trebuie platit. Un consult în urgență, în psihiatrie, poate dura și până la 60 de minute”, explică Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

„O adicție, în momentul de față, pe internare acută, beneficiază de o durată medie de spitalizare de maxim 11 zile, ceea ce înseamnă aproape nimic”, e de părere managerul Institutului de Psihiatrie Socola, Cristina Dobre.

În spitalele de psihiatrie din România este alocat un singur pat la o mie de locuitori. Anual, peste 230.000 de oameni află că suferă de o tulburare mintală.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
4
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
Te-ar putea interesa și:
decizie instanta
Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici
femeie de afaceri
Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri: „Sunt mai înțelegătoare”
tron domnitori moldova
„Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi
ARH N23 AMBULANTA NOROI-BETA 250226_00236
Bebeluș mort în Iași după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. Echipajele au ajuns după mai bine de o oră
stalpi de electricitate
„Nu-mi amintesc nimic”. Accident de muncă transformat într-un miracol. Mărturia unui român care a renăscut, după ce a fost electrocutat
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
octavian
Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Trump anunță că SUA au...
vladimir putin si donald trump
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a...
Ultimele știri
Pete Hegseth s-a supărat pe presă că nu laudă succesul atacurilor americane. „Statele Unite decimează armata Iranului”
Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein apar împreună într-o fotografie difuzată public în premieră
Atac rusesc „masiv” asupra Kievului: cel puțin patru persoane au murit, mai multe clădiri au fost lovite
Citește mai multe
